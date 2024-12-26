Burak Yılmaz’dan ve Emre Belözoğlu’ndan peş peşe Fenerbahçe itirafları: 'Türkiye’de bu anlayış yok'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2025 yılı için asgari ücret 22.104 TL olarak belirlendi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: Enflasyonu patlatan işçi sınıfı mıydı da faturayı ona kesiyorsunuz?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Serhan Asker: '22 bin 104 TL ile nasıl geçinileceğine dair reçete verilmesi gerekiyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin 2024 yılındaki en popüler lezzetleri belli oldu !
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzmanı anlattı: Alkol zehirlenmesi nedir, zehirlenme durumunda ne yapılabilir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
20:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MASAK'tan nakit işlemlerde belge iddialarına yanıt
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/burak-yilmazdan-ve-emre-belozoglundan-pes-pese-fenerbahce-itiraflari-turkiyede-bu-anlayis-yok-1092037934.html
Burak Yılmaz’dan ve Emre Belözoğlu’ndan peş peşe Fenerbahçe itirafları: 'Türkiye’de bu anlayış yok'
Burak Yılmaz’dan ve Emre Belözoğlu’ndan peş peşe Fenerbahçe itirafları: 'Türkiye’de bu anlayış yok'
Sputnik Türkiye
Türk futbolunun efsaneleri Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu, kariyerlerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’deki günlerini değerlendiren... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T08:09+0300
2024-12-26T08:09+0300
spor
fenerbahçe
burak yılmaz
emre belözoğlu
jose mourinho
galatasaray
sivasspor
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103822/03/1038220362_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_11cc78631c526cbed4bac84b48d8d5d2.jpg
Süper Lig’in 4 büyük takımında da forma giyen Burak Yılmaz, Fenerbahçe günlerine dair samimi bir itirafta bulundu."Luis Aragonés’e saldırmalar hoş şeyler değildi. Fenerbahçe dönemim için suçu biraz da kendimde aramalıyım. Trabzonspor’a gittikten sonra hatalarımın farkına vardım. Fatih Terim beni Galatasaray’a aldı; hakkını ödeyemem. En büyük Trabzonsporlu oldum, Galatasaraylı oldum, Beşiktaşlı oldum. Fenerbahçe’de de bunu denedim."Burak Yılmaz, "Türk futbolunun en güzel dönemini Galatasaray’da yaşadım. İyi ki o forma nasip oldu" diyerek Galatasaray’a olan minnettarlığını dile getirdi.Emre Belözoğlu: Şampiyonluk kaderimizi değiştirebilirdiEmre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin 2020-21 sezonundaki şampiyonluk yarışını değerlendirerek unutamadığı Sivasspor maçını anlattı."Beşiktaş, Karagümrük’e yenilecekti. Sivasspor maçında büyük bir fırsatı kaçırdık. Devre arasında oyunculara, ‘Kupası olan var mı? Bu kulübün kaderini değiştirebiliriz’ dedim. Ancak futbol böyle, top içeri girmedi. Şampiyonluk kupası önümüze geldi ama alamadık."Emre, Türkiye’de büyük takımlara uygulanan anlayışın yanlış olduğunu belirterek, "Fenerbahçe her maça defansif planla çıkmamalı. Jose Mourinho’yu izliyordum. Türkiye’nin futbola bakışıyla örtüşmüyor" dedi.'Okan Buruk Türkiye üstü olacak'Burak Yılmaz, Okan Buruk’un teknik direktörlük kariyerini övgüyle değerlendirerek, "Okan Buruk, Türkiye üstü bir teknik direktör olma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.Hagi ve Mourinho’ya övgüEmre Belözoğlu, kariyerindeki önemli isimlerden biri olan Gheorghe Hagi’ye övgüler yağdırdı:"Hagi, Türkiye’nin gördüğü en iyi futbolcu. Kariyerimde çok önemli katkısı oldu."Ayrıca Mourinho’dan öğrendiklerini aktaran Emre, "33-34 yaşlarımdayken Jose Mourinho’nun antrenmanlarını izliyordum. Gelişimimde büyük etkisi var" dedi.Lokomotiv Moskova ve Galatasaray dönemiBurak Yılmaz, Lazio transferinin iptal sürecinde yaşadıklarını anlatarak, "Nevzat Şakar, ‘Çamaşır makinesi mi satıyoruz?’ dedi. İstemediğim halde Lokomotiv Moskova’ya gitmek üzereydim. O sırada Abdürrahim Albayrak ‘Sakın imza atma, geliyorum’ dedi. Galatasaray formasıyla Türk futbolunun altın dönemlerini yaşadım" dedi.Ankaragücü’ne övgü: 'İstifa Emre' denilmedi'Emre, Ankaragücü taraftarıyla olan ilişkisini değerlendirerek, "Bir kere bile ‘İstifa Emre’ denmedi. Orada doğru işler yapmaya çalıştım. Ancak başkan Faruk Koca’nın yaptıklarının cezasını hep beraber çektik" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/fatih-terimden-transfer-bombasi-sahalara-donuyor-panathinaikostan-sonra-yeni-adresi-neresi-1092037061.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103822/03/1038220362_234:0:983:562_1920x0_80_0_0_59a2e9b5e407950f8dfffe2dc87e27be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
burak yılmaz fenerbahçe itirafı, emre belözoğlu sivasspor maçı açıklaması, fenerbahçe şampiyonluk kupası geldi, burak yılmaz galatasaray dönemi, okan buruk teknik direktörlük başarısı, hagi türkiye'nin en iyi futbolcusu, emre belözoğlu mourinho antrenmanları, burak yılmaz lokomotiv moskova transferi, emre belözoğlu ankaragücü taraftar desteği
burak yılmaz fenerbahçe itirafı, emre belözoğlu sivasspor maçı açıklaması, fenerbahçe şampiyonluk kupası geldi, burak yılmaz galatasaray dönemi, okan buruk teknik direktörlük başarısı, hagi türkiye'nin en iyi futbolcusu, emre belözoğlu mourinho antrenmanları, burak yılmaz lokomotiv moskova transferi, emre belözoğlu ankaragücü taraftar desteği

Burak Yılmaz’dan ve Emre Belözoğlu’ndan peş peşe Fenerbahçe itirafları: 'Türkiye’de bu anlayış yok'

08:09 26.12.2024
© AAEmre Belözoğlu - Burak Yılmaz
Emre Belözoğlu - Burak Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© AA
Abone ol
Türk futbolunun efsaneleri Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu, kariyerlerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’deki günlerini değerlendiren Burak, "Biraz suç kendimde" dedi. Emre ise "Şampiyonluk kupası önümüze geldi ama olmadı" diyerek unutamadığı Sivasspor maçını anlattı. İşte o sözler!
Süper Lig’in 4 büyük takımında da forma giyen Burak Yılmaz, Fenerbahçe günlerine dair samimi bir itirafta bulundu.
"Luis Aragonés’e saldırmalar hoş şeyler değildi. Fenerbahçe dönemim için suçu biraz da kendimde aramalıyım. Trabzonspor’a gittikten sonra hatalarımın farkına vardım. Fatih Terim beni Galatasaray’a aldı; hakkını ödeyemem. En büyük Trabzonsporlu oldum, Galatasaraylı oldum, Beşiktaşlı oldum. Fenerbahçe’de de bunu denedim."
Burak Yılmaz, "Türk futbolunun en güzel dönemini Galatasaray’da yaşadım. İyi ki o forma nasip oldu" diyerek Galatasaray’a olan minnettarlığını dile getirdi.

Emre Belözoğlu: Şampiyonluk kaderimizi değiştirebilirdi

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin 2020-21 sezonundaki şampiyonluk yarışını değerlendirerek unutamadığı Sivasspor maçını anlattı.
"Beşiktaş, Karagümrük’e yenilecekti. Sivasspor maçında büyük bir fırsatı kaçırdık. Devre arasında oyunculara, ‘Kupası olan var mı? Bu kulübün kaderini değiştirebiliriz’ dedim. Ancak futbol böyle, top içeri girmedi. Şampiyonluk kupası önümüze geldi ama alamadık."
Emre, Türkiye’de büyük takımlara uygulanan anlayışın yanlış olduğunu belirterek, "Fenerbahçe her maça defansif planla çıkmamalı. Jose Mourinho’yu izliyordum. Türkiye’nin futbola bakışıyla örtüşmüyor" dedi.

'Okan Buruk Türkiye üstü olacak'

Burak Yılmaz, Okan Buruk’un teknik direktörlük kariyerini övgüyle değerlendirerek, "Okan Buruk, Türkiye üstü bir teknik direktör olma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.

Hagi ve Mourinho’ya övgü

Emre Belözoğlu, kariyerindeki önemli isimlerden biri olan Gheorghe Hagi’ye övgüler yağdırdı:
"Hagi, Türkiye’nin gördüğü en iyi futbolcu. Kariyerimde çok önemli katkısı oldu."
Ayrıca Mourinho’dan öğrendiklerini aktaran Emre, "33-34 yaşlarımdayken Jose Mourinho’nun antrenmanlarını izliyordum. Gelişimimde büyük etkisi var" dedi.

Lokomotiv Moskova ve Galatasaray dönemi

Burak Yılmaz, Lazio transferinin iptal sürecinde yaşadıklarını anlatarak, "Nevzat Şakar, ‘Çamaşır makinesi mi satıyoruz?’ dedi. İstemediğim halde Lokomotiv Moskova’ya gitmek üzereydim. O sırada Abdürrahim Albayrak ‘Sakın imza atma, geliyorum’ dedi. Galatasaray formasıyla Türk futbolunun altın dönemlerini yaşadım" dedi.

Ankaragücü’ne övgü: 'İstifa Emre' denilmedi'

Emre, Ankaragücü taraftarıyla olan ilişkisini değerlendirerek, "Bir kere bile ‘İstifa Emre’ denmedi. Orada doğru işler yapmaya çalıştım. Ancak başkan Faruk Koca’nın yaptıklarının cezasını hep beraber çektik" dedi.
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
SPOR
Fatih Terim'den transfer bombası, sahalara dönüyor: Panathinaikos’tan sonra yeni adresi neresi?
07:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала