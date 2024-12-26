https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/burak-yilmazdan-ve-emre-belozoglundan-pes-pese-fenerbahce-itiraflari-turkiyede-bu-anlayis-yok-1092037934.html

Burak Yılmaz’dan ve Emre Belözoğlu’ndan peş peşe Fenerbahçe itirafları: 'Türkiye’de bu anlayış yok'

Burak Yılmaz’dan ve Emre Belözoğlu’ndan peş peşe Fenerbahçe itirafları: 'Türkiye’de bu anlayış yok'

Sputnik Türkiye

Türk futbolunun efsaneleri Burak Yılmaz ve Emre Belözoğlu, kariyerlerine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’deki günlerini değerlendiren... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T08:09+0300

2024-12-26T08:09+0300

2024-12-26T08:09+0300

spor

fenerbahçe

burak yılmaz

emre belözoğlu

jose mourinho

galatasaray

sivasspor

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Süper Lig’in 4 büyük takımında da forma giyen Burak Yılmaz, Fenerbahçe günlerine dair samimi bir itirafta bulundu."Luis Aragonés’e saldırmalar hoş şeyler değildi. Fenerbahçe dönemim için suçu biraz da kendimde aramalıyım. Trabzonspor’a gittikten sonra hatalarımın farkına vardım. Fatih Terim beni Galatasaray’a aldı; hakkını ödeyemem. En büyük Trabzonsporlu oldum, Galatasaraylı oldum, Beşiktaşlı oldum. Fenerbahçe’de de bunu denedim."Burak Yılmaz, "Türk futbolunun en güzel dönemini Galatasaray’da yaşadım. İyi ki o forma nasip oldu" diyerek Galatasaray’a olan minnettarlığını dile getirdi.Emre Belözoğlu: Şampiyonluk kaderimizi değiştirebilirdiEmre Belözoğlu, Fenerbahçe’nin 2020-21 sezonundaki şampiyonluk yarışını değerlendirerek unutamadığı Sivasspor maçını anlattı."Beşiktaş, Karagümrük’e yenilecekti. Sivasspor maçında büyük bir fırsatı kaçırdık. Devre arasında oyunculara, ‘Kupası olan var mı? Bu kulübün kaderini değiştirebiliriz’ dedim. Ancak futbol böyle, top içeri girmedi. Şampiyonluk kupası önümüze geldi ama alamadık."Emre, Türkiye’de büyük takımlara uygulanan anlayışın yanlış olduğunu belirterek, "Fenerbahçe her maça defansif planla çıkmamalı. Jose Mourinho’yu izliyordum. Türkiye’nin futbola bakışıyla örtüşmüyor" dedi.'Okan Buruk Türkiye üstü olacak'Burak Yılmaz, Okan Buruk’un teknik direktörlük kariyerini övgüyle değerlendirerek, "Okan Buruk, Türkiye üstü bir teknik direktör olma yolunda ilerliyor" ifadelerini kullandı.Hagi ve Mourinho’ya övgüEmre Belözoğlu, kariyerindeki önemli isimlerden biri olan Gheorghe Hagi’ye övgüler yağdırdı:"Hagi, Türkiye’nin gördüğü en iyi futbolcu. Kariyerimde çok önemli katkısı oldu."Ayrıca Mourinho’dan öğrendiklerini aktaran Emre, "33-34 yaşlarımdayken Jose Mourinho’nun antrenmanlarını izliyordum. Gelişimimde büyük etkisi var" dedi.Lokomotiv Moskova ve Galatasaray dönemiBurak Yılmaz, Lazio transferinin iptal sürecinde yaşadıklarını anlatarak, "Nevzat Şakar, ‘Çamaşır makinesi mi satıyoruz?’ dedi. İstemediğim halde Lokomotiv Moskova’ya gitmek üzereydim. O sırada Abdürrahim Albayrak ‘Sakın imza atma, geliyorum’ dedi. Galatasaray formasıyla Türk futbolunun altın dönemlerini yaşadım" dedi.Ankaragücü’ne övgü: 'İstifa Emre' denilmedi'Emre, Ankaragücü taraftarıyla olan ilişkisini değerlendirerek, "Bir kere bile ‘İstifa Emre’ denmedi. Orada doğru işler yapmaya çalıştım. Ancak başkan Faruk Koca’nın yaptıklarının cezasını hep beraber çektik" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/fatih-terimden-transfer-bombasi-sahalara-donuyor-panathinaikostan-sonra-yeni-adresi-neresi-1092037061.html

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