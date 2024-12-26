https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/meryem-ana-kiyafeti-tanitildi-yapimi-6-ay-suren-elbisenin-fiyati-250-bin-dolar-1092033797.html
'Meryem Ana kıyafeti' tanıtıldı: Yapımı 6 ay süren elbisenin fiyatı 250 bin dolar
'Meryem Ana kıyafeti' tanıtıldı: Yapımı 6 ay süren elbisenin fiyatı 250 bin dolar
Sputnik Türkiye
Meryem Ana temalı 250 bin dolarlık kıyafet, Hierapolis ve Efes'te sergilendi. Kıyafet, 6 aylık bir tasarım sürecinin ardından hazırlandı ve el dokuması Bursa... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T00:55+0300
2024-12-26T00:55+0300
2024-12-26T00:55+0300
yaşam
meryem ana
efes
elbise
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Meryem Ana'nın kıyafeti Hierapolis ve Efes'te sergilendi. Kıyafetin tasarımcısı, söz konusu elbisenin Meryem Ana'nın orijinaline sadık bir şekilde hazırlanan kıyafeti olduğunu ifade etti.'Çalışmalar 6 ay sürdü'Meryem Ana kıyafetinin fikri tasarımcısı, elbise ve pelerin için çalışmaların toplam 6 ay sürdüğünü ve elbisede el dokuması saf Bursa ipeği, İtalyan el yapımı ipek tül danteller ve 24 ayar altın işlenmiş detaylar olduğunu kaydetti.'Fiyatı 250 bin dolar'Tasarımcı, Meryem Ana'nın orijinal kıyafetinden ilham alarak hazırlanan elbisenin 250 bin dolar yani yaklaşık 9 milyon liraya mal olduğunu ifade etti. Meryem Ana kıyafeti, Hierapolis Müzesinde sergilenecek.
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meryem ana, efes, elbise
'Meryem Ana kıyafeti' tanıtıldı: Yapımı 6 ay süren elbisenin fiyatı 250 bin dolar
Meryem Ana temalı 250 bin dolarlık kıyafet, Hierapolis ve Efes'te sergilendi. Kıyafet, 6 aylık bir tasarım sürecinin ardından hazırlandı ve el dokuması Bursa ipeği, İtalyan ipek tül dantelleri ve 24 ayar altın işleme detaylarıyla ve 250 bin dolarlık fiyatıyla dikkat çekti.
Meryem Ana'nın kıyafeti Hierapolis ve Efes'te sergilendi. Kıyafetin tasarımcısı, söz konusu elbisenin Meryem Ana'nın orijinaline sadık bir şekilde hazırlanan kıyafeti olduğunu ifade etti.
Meryem Ana kıyafetinin fikri tasarımcısı, elbise ve pelerin için çalışmaların toplam 6 ay sürdüğünü ve elbisede el dokuması saf Bursa ipeği, İtalyan el yapımı ipek tül danteller ve 24 ayar altın işlenmiş detaylar olduğunu kaydetti.
Tasarımcı, Meryem Ana'nın orijinal kıyafetinden ilham alarak hazırlanan elbisenin 250 bin dolar yani yaklaşık 9 milyon liraya mal olduğunu ifade etti.
Meryem Ana kıyafeti, Hierapolis Müzesinde sergilenecek.