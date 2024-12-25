https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/kendisini-mesih-ilan-eden-hasan-mezarci-noelde-dogum-gununu-kutladi-1092031200.html

Kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı Noel'de doğum gününü kutladı

Kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı Noel'de doğum gününü kutladı

Sputnik Türkiye

Sosyal medyada kendisini Mesih ilan etmesiyle tanınan Hasan Mezarcı Noel'i doğum günü olarak kutladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sözde... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

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Refah Partisi eski İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı Noel'de kutladığı doğum günü ile sosyal medyada gündem oldu.Kendisini İsa Mesih olarak gören Refah Partisi eski İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı Noel'de doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından doğum günü partisini paylaşan Hasan Mezarcı'nın müritleri ise ''Doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun Mesih'' dedi.Hasan Mezarcı kimdir?1954 yılında Düzce'de dünyaya gelen Hasan Mezarcı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. İmamlık yaparak başladığı kariyerini siyasetle sürdüren Hasan Mezarcı 1991 yılında Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçildi. Milletvekilliği döneminde açıklamaları ve faaliyetleri nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılan Hasan Mezarcı yargılanarak cezaevine girdi. Cezaevinden çıktıktan sonra daha radikal açıklamalar yaparak kendisini 'Mesih' ilan etti.

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