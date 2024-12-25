https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/kendisini-mesih-ilan-eden-hasan-mezarci-noelde-dogum-gununu-kutladi-1092031200.html
Kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı Noel'de doğum gününü kutladı
Kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı Noel'de doğum gününü kutladı
Sputnik Türkiye
Sosyal medyada kendisini Mesih ilan etmesiyle tanınan Hasan Mezarcı Noel'i doğum günü olarak kutladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sözde... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T22:53+0300
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Refah Partisi eski İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı Noel'de kutladığı doğum günü ile sosyal medyada gündem oldu.Kendisini İsa Mesih olarak gören Refah Partisi eski İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı Noel'de doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından doğum günü partisini paylaşan Hasan Mezarcı'nın müritleri ise ''Doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun Mesih'' dedi.Hasan Mezarcı kimdir?1954 yılında Düzce'de dünyaya gelen Hasan Mezarcı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. İmamlık yaparak başladığı kariyerini siyasetle sürdüren Hasan Mezarcı 1991 yılında Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçildi. Milletvekilliği döneminde açıklamaları ve faaliyetleri nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılan Hasan Mezarcı yargılanarak cezaevine girdi. Cezaevinden çıktıktan sonra daha radikal açıklamalar yaparak kendisini 'Mesih' ilan etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/25-26-aralik-noel-bayrami-resmi-tatil-ilan-edildi-devlet-kurumlari-kapali-olacak-1091983523.html
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Kendisini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı Noel'de doğum gününü kutladı
Sosyal medyada kendisini Mesih ilan etmesiyle tanınan Hasan Mezarcı Noel'i doğum günü olarak kutladığı görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı. Sözde müritleri eşliğinde doğum günü partisi düzenleyen eski Refah Partili Hasan Mezarcı her yıl düzenlediği etkinliği tekrar etti.
Refah Partisi eski İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı Noel'de kutladığı doğum günü ile sosyal medyada gündem oldu.
Kendisini İsa Mesih olarak gören Refah Partisi eski İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı Noel'de doğum gününü kutladı. Sosyal medya hesabından doğum günü partisini paylaşan Hasan Mezarcı'nın müritleri ise ''Doğum günün kutlu olsun, iyi ki doğdun Mesih'' dedi.
1954 yılında Düzce'de dünyaya gelen Hasan Mezarcı, Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nden mezun oldu. İmamlık yaparak başladığı kariyerini siyasetle sürdüren Hasan Mezarcı 1991 yılında Refah Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçildi. Milletvekilliği döneminde açıklamaları ve faaliyetleri nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılan Hasan Mezarcı yargılanarak cezaevine girdi. Cezaevinden çıktıktan sonra daha radikal açıklamalar yaparak kendisini 'Mesih' ilan etti.