https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/merkez-bankasindan-aylar-sonra-ilk-faiz-indirimi-karari-doviz-kurunda-son-durum-ne-dolar-kac-tl-1092059806.html

Merkez Bankası'ndan aylar sonra ilk faiz indirimi kararı: Döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL oldu?

Merkez Bankası'ndan aylar sonra ilk faiz indirimi kararı: Döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL oldu?

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 22 aylık aradan sonra politika faiz oranını 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47.50'ye... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T15:07+0300

2024-12-26T15:07+0300

2024-12-26T15:07+0300

ekonomi

merkez bankası

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

faiz indirimi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üst üste 8 toplantı sabit tuttuğu politika faizinde yaklaşık iki yıl aranın ardından 250 baz puan ile ilk kez faiz indirimine gitti. Politika faiz oranı yüzde 47.50'ye çekildi. Para Politikası Kurulu, daha önce 300 baz puan olan faiz koridoru 150 baz puana indirdi. Merkez Bankası'nın son dakika faiz indirimi kararı sonrasında piyasalardaki son durum merak ediliyor.Dolar/TL ne kadar oldu?Dolar/TL, faiz kararı sonrası gerileyerek şu sıralarda 35.20 seviyesinde seyrediyor. Euro/TL de 36.78 seviyelerinden 36.82 seviyelerine hareket ederek yatay seyrediyor.BIST 100 endeksinde son durumBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1.03 artışla 10.018.85 puana yükselmişti. Faiz kararı sonrası BIST 100 endeksi 9 bin 982.3 puan seviyesinde bulunuyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/merkez-bankasi-yilin-son-faiz-kararini-acikladi-tcmb-faiz-oranini-ne-kadar-indirdi-1092051186.html

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