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EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/merkez-bankasindan-aylar-sonra-ilk-faiz-indirimi-karari-doviz-kurunda-son-durum-ne-dolar-kac-tl-1092059806.html
Merkez Bankası'ndan aylar sonra ilk faiz indirimi kararı: Döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL oldu?
Merkez Bankası'ndan aylar sonra ilk faiz indirimi kararı: Döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL oldu?
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 22 aylık aradan sonra politika faiz oranını 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47.50'ye... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
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ekonomi
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üst üste 8 toplantı sabit tuttuğu politika faizinde yaklaşık iki yıl aranın ardından 250 baz puan ile ilk kez faiz indirimine gitti. Politika faiz oranı yüzde 47.50'ye çekildi. Para Politikası Kurulu, daha önce 300 baz puan olan faiz koridoru 150 baz puana indirdi. Merkez Bankası'nın son dakika faiz indirimi kararı sonrasında piyasalardaki son durum merak ediliyor.Dolar/TL ne kadar oldu?Dolar/TL, faiz kararı sonrası gerileyerek şu sıralarda 35.20 seviyesinde seyrediyor. Euro/TL de 36.78 seviyelerinden 36.82 seviyelerine hareket ederek yatay seyrediyor.BIST 100 endeksinde son durumBorsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1.03 artışla 10.018.85 puana yükselmişti. Faiz kararı sonrası BIST 100 endeksi 9 bin 982.3 puan seviyesinde bulunuyor.
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Merkez Bankası'ndan aylar sonra ilk faiz indirimi kararı: Döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL oldu?

15:07 26.12.2024
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dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 22 aylık aradan sonra politika faiz oranını 250 baz puan düşürdü ve yüzde 47.50'ye çekti. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası son dakika döviz kuru gelişmeleri takip ediliyor. Peki, döviz kurunda son durum ne? Dolar kaç TL oldu? Euro/TL ne kadar?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), üst üste 8 toplantı sabit tuttuğu politika faizinde yaklaşık iki yıl aranın ardından 250 baz puan ile ilk kez faiz indirimine gitti. Politika faiz oranı yüzde 47.50'ye çekildi. Para Politikası Kurulu, daha önce 300 baz puan olan faiz koridoru 150 baz puana indirdi. Merkez Bankası'nın son dakika faiz indirimi kararı sonrasında piyasalardaki son durum merak ediliyor.

Dolar/TL ne kadar oldu?

Dolar/TL, faiz kararı sonrası gerileyerek şu sıralarda 35.20 seviyesinde seyrediyor. Euro/TL de 36.78 seviyelerinden 36.82 seviyelerine hareket ederek yatay seyrediyor.

BIST 100 endeksinde son durum

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1.03 artışla 10.018.85 puana yükselmişti. Faiz kararı sonrası BIST 100 endeksi 9 bin 982.3 puan seviyesinde bulunuyor.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
EKONOMİ
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıkladı: TCMB faiz oranını ne kadar indirdi?
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