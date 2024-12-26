https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/manevra-yapan-tir-belediye-otobusune-carpti-1-kisi-oldu-1092050044.html

Manevra yapan tır, belediye otobüsüne çarptı: 1 kişi öldü

Manevra yapan tır, belediye otobüsüne çarptı: 1 kişi öldü

Sputnik Türkiye

Ankara'da belediye otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada, otobüste bulunan bir yolcu yaşamını yitirdi. 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T12:01+0300

2024-12-26T12:01+0300

2024-12-26T12:01+0300

türkiye

ankara

sincan

kaza

belediye otobüsü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1a/1092049684_0:113:999:674_1920x0_80_0_0_a533aad01e12ca1869ac90663a6d8b41.jpg

Ankara Sincan'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, manevra yapan tırın dorsesi, o sırada virajı dönmeye çalışan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 48 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybetti, bir yolcu ise yaralandı. Tır manevra yaparken araya otobüs girmiş Kazaya tanık olan Arda Sarı, “Tır manevra yaparken araya otobüs şoförü girmiş. Bunun üzerine tır otobüse çarpmış. Kaza sonucu bir kişi vefat etmiş. Geldiğimizde etraf çok kalabalıktı. Yolcu arkada tek oturuyormuş. Cesedini gördüm, çok kötü haldeydi. 1 kişi de yaralanmış, onu da hastaneye götürdüler” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/istanbulda-okul-servisi-devrildi-1092022593.html

türkiye

ankara

sincan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ankara, sincan, kaza, belediye otobüsü