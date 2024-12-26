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Manevra yapan tır, belediye otobüsüne çarptı: 1 kişi öldü
Manevra yapan tır, belediye otobüsüne çarptı: 1 kişi öldü
Sputnik Türkiye
Ankara'da belediye otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada, otobüste bulunan bir yolcu yaşamını yitirdi. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T12:01+0300
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Ankara Sincan'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, manevra yapan tırın dorsesi, o sırada virajı dönmeye çalışan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 48 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybetti, bir yolcu ise yaralandı. Tır manevra yaparken araya otobüs girmiş Kazaya tanık olan Arda Sarı, “Tır manevra yaparken araya otobüs şoförü girmiş. Bunun üzerine tır otobüse çarpmış. Kaza sonucu bir kişi vefat etmiş. Geldiğimizde etraf çok kalabalıktı. Yolcu arkada tek oturuyormuş. Cesedini gördüm, çok kötü haldeydi. 1 kişi de yaralanmış, onu da hastaneye götürdüler” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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ankara, sincan, kaza, belediye otobüsü

Manevra yapan tır, belediye otobüsüne çarptı: 1 kişi öldü

12:01 26.12.2024
Ankara
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
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Ankara'da belediye otobüsü ile tır çarpıştı. Kazada, otobüste bulunan bir yolcu yaşamını yitirdi.
Ankara Sincan'da sabah saatlerinde meydana gelen kazada, manevra yapan tırın dorsesi, o sırada virajı dönmeye çalışan belediye otobüsüne arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 48 yaşındaki bir yolcu hayatını kaybetti, bir yolcu ise yaralandı.

Tır manevra yaparken araya otobüs girmiş

Kazaya tanık olan Arda Sarı, “Tır manevra yaparken araya otobüs şoförü girmiş. Bunun üzerine tır otobüse çarpmış. Kaza sonucu bir kişi vefat etmiş. Geldiğimizde etraf çok kalabalıktı. Yolcu arkada tek oturuyormuş. Cesedini gördüm, çok kötü haldeydi. 1 kişi de yaralanmış, onu da hastaneye götürdüler” dedi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
okul servisi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
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