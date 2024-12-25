https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/istanbulda-okul-servisi-devrildi-1092022593.html

İstanbul'da okul servisi devrildi

İstanbul'da okul servisi devrildi

Sputnik Türkiye

Sarıyer Seyrantepe'de okul servisi devrildi. 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T16:32+0300

2024-12-25T16:32+0300

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türkiye

sarıyer

okul servisi

kaza

kaza sebebi

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İstanbul Sarıyer Seyrantepe’de TEM otoyolunda okul servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/balikesirde-okul-servisi-tirla-carpisti-8-ogrencinin-durumu-agir-1092002414.html

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sarıyer, okul servisi, kaza, kaza sebebi