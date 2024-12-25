https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/istanbulda-okul-servisi-devrildi-1092022593.html
İstanbul'da okul servisi devrildi
İstanbul'da okul servisi devrildi
Sputnik Türkiye
Sarıyer Seyrantepe'de okul servisi devrildi. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T16:32+0300
2024-12-25T16:32+0300
2024-12-25T16:32+0300
türkiye
sarıyer
okul servisi
kaza
kaza sebebi
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İstanbul Sarıyer Seyrantepe’de TEM otoyolunda okul servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/balikesirde-okul-servisi-tirla-carpisti-8-ogrencinin-durumu-agir-1092002414.html
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sarıyer, okul servisi, kaza, kaza sebebi
sarıyer, okul servisi, kaza, kaza sebebi
İstanbul'da okul servisi devrildi
Ayrıntılar geliyor
Sarıyer Seyrantepe'de okul servisi devrildi.
İstanbul Sarıyer Seyrantepe’de TEM otoyolunda okul servisi devrildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.