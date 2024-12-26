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TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Duma Başkanı Volodin'e taziye telefonu
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Duma Başkanı Volodin'e taziye telefonu
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Kurtuluş, Rus, Azeri ve Kazak mevkidaşlarını arayarak Kazakistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T16:58+0300
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaijan Airlines'a ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kentinde düşmesi sonucu hayatını kaybeden Rus vatandaşları için Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin’e taziye mesajlarını iletti.TBMM'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının düşmesi sebebiyle hayatını kaybeden Rus vatandaşları için Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin’i arayarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti" ifadelerine yer verildi.Devlet Duması'nın açıklamasına göre ise Kurtulmuş, Volodin'e Bakü-Grozniy seferini yaparken düşen uçakta hayatını kaybeden Ruslar için başsağlığı diledi.İkili, Rusya ve Türkiye'nin parlamentolar arası ilişkilerini istişare etti.Volodin, Kurtulmuş'u Mayıs 2025'te Moskova'da yapılacak olan terörle mücadeleyi ve bölgesel işbirliğini güçlendirmeye yönelik parlamento başkanları konferansına davet etti.Kurtulmuş, Kazak ve Azeri mevkidaşlarını da aradıTBMM Başkanı Kurtulmuş, uçak kazasında hayatını kaybeden Kazak ve Azeri vatandaşları için Kazakistan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov ile Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova’yı arayarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.Ne olmuştu?Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Groznıy kentine seyreden Embraer E190 tipi yolcu uçağı, Kazakistan'da Aktau Havalimanı yakınında irtifa kaybederek düşmüştü.Kazakistan Başbakan Yardımcısı Bozumbayev, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düştüğü kazada 38 kişinin öldüğünü açıklamıştı.
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haberler, numan kurtulmuş, ruslar, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, federal meclis (rusya), duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, aktau, aktav, uçak kazası, uçak kazaları
haberler, numan kurtulmuş, ruslar, türkiye büyük millet meclisi (tbmm), tbmm, federal meclis (rusya), duma, rusya parlamentosunun alt kanadı duma, aktau, aktav, uçak kazası, uçak kazaları

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Duma Başkanı Volodin'e taziye telefonu

16:58 26.12.2024
© FotoğrafTBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin ile görüştü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© Fotoğraf
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TBMM Başkanı Kurtuluş, Rus, Azeri ve Kazak mevkidaşlarını arayarak Kazakistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaijan Airlines'a ait yolcu uçağının Kazakistan'ın Aktau kentinde düşmesi sonucu hayatını kaybeden Rus vatandaşları için Rusya Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin’e taziye mesajlarını iletti.

TBMM'nin X hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız, Azerbaycan Hava Yollarına ait yolcu uçağının düşmesi sebebiyle hayatını kaybeden Rus vatandaşları için Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin’i arayarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti" ifadelerine yer verildi.

Devlet Duması'nın açıklamasına göre ise Kurtulmuş, Volodin'e Bakü-Grozniy seferini yaparken düşen uçakta hayatını kaybeden Ruslar için başsağlığı diledi.

İkili, Rusya ve Türkiye'nin parlamentolar arası ilişkilerini istişare etti.

Volodin, Kurtulmuş'u Mayıs 2025'te Moskova'da yapılacak olan terörle mücadeleyi ve bölgesel işbirliğini güçlendirmeye yönelik parlamento başkanları konferansına davet etti.

Kurtulmuş, Kazak ve Azeri mevkidaşlarını da aradı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, uçak kazasında hayatını kaybeden Kazak ve Azeri vatandaşları için Kazakistan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Yerlan Koşanov ile Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova’yı arayarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ne olmuştu?

Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Groznıy kentine seyreden Embraer E190 tipi yolcu uçağı, Kazakistan'da Aktau Havalimanı yakınında irtifa kaybederek düşmüştü.

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Bozumbayev, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düştüğü kazada 38 kişinin öldüğünü açıklamıştı.
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