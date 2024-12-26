https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/kizarmis-tavuk-zehirleyip-oldurdu-esnaf-tutuklandi-1092066665.html

Kızarmış tavuk zehirleyip öldürdü: Esnaf tutuklandı

Kızarmış tavuk zehirleyip öldürdü: Esnaf tutuklandı

Sputnik Türkiye

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde mayıs ayında ölen bir kadının otopsisinde tavuk zehirlenmesinden hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının olaydan bir gün... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T17:02+0300

2024-12-26T17:02+0300

2024-12-26T17:02+0300

türkiye

tavuk

zehirlenme

denizli

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Değirmenönü Mahallesi'nde 12 Mayıs'ta boşandığı eşi Ümit Yeşil ile birlikte yaşayan Cennet Özveren, yatağında ölü bulundu.Ümit Yeşil'in, polisteki ifadesinde olaydan bir gün önce kızarmış tavuk aldıklarını, yedikten sonra zehirlendiklerini ve hastanede tedavi gördüklerini söylemesi üzerine Özveren'in ölümü şüpheli bulundu. Kadının cesedi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Dün açıklanan otopsi raporunda Özveren'in tavuk zehirlenmesi sonucu öldüğü belirtildi.Polis ekipleri, rapor üzerine Özveren ve Yeşil'in kızarmış tavuk aldığı dükkanın işletmecisi S.D'yi gözaltına aldı.İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.D. tutuklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/kredi-kartiyla-sigara-alisverisi-yapanlar-dikkat-ek-ucrete-yaptirim-1092063076.html

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tavuk, zehirlenme, denizli