https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/kazakistandaki-ucak-kazasinin-bilancosu-aciklandi-38-olu-1092026916.html

Kazakistan'daki uçak kazasının bilançosu açıklandı: 38 ölü

Kazakistan'daki uçak kazasının bilançosu açıklandı: 38 ölü

Sputnik Türkiye

Kazakistan Başbakan Yardımcısı Bozumbayev, Azerbaycan Hava Yolları'na ait yolcu uçağının düştüğü kazada 38 kişinin öldüğünü açıkladı. 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T19:08+0300

2024-12-25T19:08+0300

2024-12-25T19:39+0300

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Devlet Soruşturma Komisyonuna başkanlık eden Kazakistan Başbakan Yardımcısı Kanat Bozumbayev tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Havayolları'na ait bir yolcu uçağının Aktau'da düşmesi sonucu 38 kişi hayatını kaybettiği açıklandı.Bozumbayev açıklamasında, "Aralarında iki çocuğun da bulunduğu 29 kişi hastanede. 11 kişinin durumu stabil ve ciddi. Geri kalanların durumu ise orta ciddiyette" diyerek kurbanlardan birinin kimliğinin henüz tespit edilemediğini ve bilincinin kapalı olduğunu söyledi.Bozumbayev kurbanların cesetlerinin yanması seebiyle kimliklerinin belirlenmesi için ayrı bir prosedür yürütüleceğini vurguladı.Ne olmuştu?Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı'nın açıklamasına göre Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Groznıy kentine seyreden Embraer E190 tipi yolcu uçağı, Kazakistan'da Aktau Havalimanı yakınında irtifa kaybederek düştü.Kazak makamları uçakta 5'i mürettebat 67 kişinin bulunduğunu geçerken, ilk belirlemelere ve olay yerinden gelen görüntülere göre kazadan sağ kurtulan yolcular var.En az 32 kişi sağ kurtulduğu açıklanmıştıAzerbaycan Dışişleri Bakanlığı, en az 32 kişinin düşen uçaktan sağ kurtulduğunu açıklanmıştı. Acil Durumlar Bakanlığı Kriz Merkezi'nden Sputnik'e yapılan açıklamada, 2'si çocuk 29 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 9'unun durumunun ağır olduğu ifade edilmişti.Acil Durumlar Bakanlığı, düşen uçakta çıkan yangının tamamen söndürüldüğünü, ekiplerin sağ kurtulanları çıkarmak için çalışmalarına devam ettiğini kaydetmişti.Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı, uçakta 42 Azerbaycan, 16 Rusya, 6 Kazakistan ve 3 Kırgızistan vatandaşı bulunduğunu duyurmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/kazakistandaki-ucak-kazasi-sonrasinda-gozler-yeniden-sabikali-embrear-ucaklarina-yoneldi-1092014288.html

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kazakistan uçak kazası