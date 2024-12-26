https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/kasksiz-motosikletli-saldirdigi-polisin-burnunu-kirdi-52-kez-ceza-kesilmis--1092060361.html
Kasksız motosikletli saldırdığı polisin burnunu kırdı: 52 kez ceza kesilmiş
Kasksız motosikletli saldırdığı polisin burnunu kırdı: 52 kez ceza kesilmiş
Sputnik Türkiye
İstanbul'da kasksız motosiklet kullandığı için polisin denetimden kaçan bir kişi, kendisini durdurmaya çalışan polise saldırarak burnunu kırdı. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T14:53+0300
2024-12-26T14:53+0300
2024-12-26T14:53+0300
türkiye
sancaktepe
istanbul
polise saldırı
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İstanbul Sancaktepe'de motosiklete kasksız binen Eren G. isimli bir kişi, kendisini durdurmak isteyen polislere yakalandı. Eren G., kendisini durduran polise ailesiyle birlikte saldırarak burnunu kırdı. Saldırganın daha önce de polis denetimlerinden kaçtığı ve 52 kez idare para cezası kesildiği ortaya çıktı. Saldırgan ve ailesi adli kontrolle serbest bırakıldı. Ailece saldırdılarOlay, 24 Aralık 2024 tarihinde İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Meclis Mahallesi’nde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, motosikletle kasksız seyreden Eren G. isimli kişi denetim yapan polislerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından bir sitenin önünde motosikletten inen şüpheli şahıs yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Bu sırada olay yerine gelen Eren G.’nin babası Etem G., kardeşi Yunus Emre G. ve annesi Gülhan G. evrak isteyen polis memurunu yumruklayarak darp etti. Saldırıya uğrayan polis memurunun burnu kırılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Şüphelilerin polise saldırdıkları anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan, motosikletli Eren G.’nin daha önce de polis denetiminden kaçtığı ve farklı ilçelerde hakkında 52 kez idari para cezası kesildiği öğrenildi.
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sancaktepe, istanbul, polise saldırı
sancaktepe, istanbul, polise saldırı
Kasksız motosikletli saldırdığı polisin burnunu kırdı: 52 kez ceza kesilmiş
İstanbul'da kasksız motosiklet kullandığı için polisin denetimden kaçan bir kişi, kendisini durdurmaya çalışan polise saldırarak burnunu kırdı.
İstanbul Sancaktepe'de motosiklete kasksız binen Eren G. isimli bir kişi, kendisini durdurmak isteyen polislere yakalandı. Eren G., kendisini durduran polise ailesiyle birlikte saldırarak burnunu kırdı. Saldırganın daha önce de polis denetimlerinden kaçtığı ve 52 kez idare para cezası kesildiği ortaya çıktı. Saldırgan ve ailesi adli kontrolle serbest bırakıldı.
Olay, 24 Aralık 2024 tarihinde İstanbul’un Sancaktepe ilçesi Meclis Mahallesi’nde öğle saatlerinde yaşandı. İddiaya göre, motosikletle kasksız seyreden Eren G. isimli kişi denetim yapan polislerin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından bir sitenin önünde motosikletten inen şüpheli şahıs yaya olarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Bu sırada olay yerine gelen Eren G.’nin babası Etem G., kardeşi Yunus Emre G. ve annesi Gülhan G. evrak isteyen polis memurunu yumruklayarak darp etti. Saldırıya uğrayan polis memurunun burnu kırılırken, 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
Şüphelilerin polise saldırdıkları anların güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan, motosikletli Eren G.’nin daha önce de polis denetiminden kaçtığı ve farklı ilçelerde hakkında 52 kez idari para cezası kesildiği öğrenildi.