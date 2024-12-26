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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/kartalda-film-platosunda-yangin-cikti-1092035599.html
Kartal'da kimsenin olmadığı film platosunda yangın çıktı
Kartal'da kimsenin olmadığı film platosunda yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Kartal'da kimsenin bulunmadığı bir film platosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
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Kartal’da bir film platosunda yangın çıktı. Olay, Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. 3 dönümlük bir alanda gerçekleşen yangının nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Platoda kimsenin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/zemin-kirildi-180-kilogram-agirligindaki-ascibasiyi-kurtarmak-icin-afad-itfaiye-ve-polis-devreye-1092033014.html
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kartal, film, yangın, yangın söndürme
kartal, film, yangın, yangın söndürme

Kartal'da kimsenin olmadığı film platosunda yangın çıktı

03:34 26.12.2024 (güncellendi: 03:36 26.12.2024)
© İHA / AHMET EMİN ŞENTÜRK-AW357880Kartal'da film platosu olarak kullanılan ışıklandırılmış alanda yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kartal'da film platosu olarak kullanılan ışıklandırılmış alanda yangın çıktı, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© İHA / AHMET EMİN ŞENTÜRK-AW357880
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Kartal'da kimsenin bulunmadığı bir film platosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kartal’da bir film platosunda yangın çıktı. Olay, Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. 3 dönümlük bir alanda gerçekleşen yangının nedeni henüz belirlenemedi.
İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Platoda kimsenin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
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