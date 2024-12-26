https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/kartalda-film-platosunda-yangin-cikti-1092035599.html
Kartal'da kimsenin olmadığı film platosunda yangın çıktı
Kartal'da kimsenin olmadığı film platosunda yangın çıktı
Sputnik Türkiye
Kartal'da kimsenin bulunmadığı bir film platosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T03:34+0300
2024-12-26T03:34+0300
2024-12-26T03:36+0300
türkiye
kartal
film
yangın
yangın söndürme
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Kartal’da bir film platosunda yangın çıktı. Olay, Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. 3 dönümlük bir alanda gerçekleşen yangının nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Platoda kimsenin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/zemin-kirildi-180-kilogram-agirligindaki-ascibasiyi-kurtarmak-icin-afad-itfaiye-ve-polis-devreye-1092033014.html
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kartal, film, yangın, yangın söndürme
kartal, film, yangın, yangın söndürme
Kartal'da kimsenin olmadığı film platosunda yangın çıktı
03:34 26.12.2024 (güncellendi: 03:36 26.12.2024)
Kartal'da kimsenin bulunmadığı bir film platosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
Kartal’da bir film platosunda yangın çıktı. Olay, Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. 3 dönümlük bir alanda gerçekleşen yangının nedeni henüz belirlenemedi.
İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Platoda kimsenin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.