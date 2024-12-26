https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/kartalda-film-platosunda-yangin-cikti-1092035599.html

Kartal'da kimsenin olmadığı film platosunda yangın çıktı

Kartal'da kimsenin olmadığı film platosunda yangın çıktı

Sputnik Türkiye

Kartal'da kimsenin bulunmadığı bir film platosunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T03:34+0300

2024-12-26T03:34+0300

2024-12-26T03:36+0300

türkiye

kartal

film

yangın

yangın söndürme

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Kartal’da bir film platosunda yangın çıktı. Olay, Çavuşoğlu Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde gece saat 01.30 sıralarında meydana geldi. 3 dönümlük bir alanda gerçekleşen yangının nedeni henüz belirlenemedi. İhbar üzerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Platoda kimsenin olmadığı öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/zemin-kirildi-180-kilogram-agirligindaki-ascibasiyi-kurtarmak-icin-afad-itfaiye-ve-polis-devreye-1092033014.html

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kartal, film, yangın, yangın söndürme