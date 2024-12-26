https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/kanser-tedavisi-goren-unlu-sarkici-simal-bu-sefer-mutluluktan-agladi-guzel-haberi-paylasti-1092066814.html

Kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal, bu sefer mutluluktan ağladı: Güzel haberi paylaştı

Kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal, bu sefer mutluluktan ağladı: Güzel haberi paylaştı

Sputnik Türkiye

Bir süredir kanser tedavisi gören ve yaptığı paylaşımda sevenlerinden dua isteyen ünlü şarkıcı Şimal güzel haberi de sevenleriyle 'dualarımız kabul oldu'... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T17:08+0300

2024-12-26T17:08+0300

2024-12-26T17:19+0300

yaşam

şimal

ucuz roman

şarkıcı

kanser

kanser tedavisi

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Uzun süredir kanser tedavisi gören ve son yaptığı paylaşımda ağlayarak hayranlarından dua isteyen ünlü şarkıcı Şimal, kanser tedavisindeki son gelişmeleri paylaştı. Şarkıcı, "Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür" dedi. "Ucuz Roman", "Ağla Ağla" gibi şarkılarla tanınan Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış, kemoterapi ve radyoterapi tedavisi gördükten sonra sağlığına kavuşmanın mutluluğunu yaşamıştı. Meme kanseriyle savaşından galip çıkan Şimal, rutin kontrolleri sırasında beyninde bir tümör olduğunu öğrenmişti. Şarkıcı, 17 Ocak'ta ciddi bir ameliyat geçirmişti.Ne olur güzel haber alayım 38 yaşındaki şarkıcı Şimal, geçtiğimiz günlerde hastaneden paylaşım yapmış ve ''İlaçlı MR çekildi. Dua edin bana ne olur. Güzel haber almayı çok özledim çünkü.'' diye yazmıştı. Sağlık durumuyla ilgili 'Birkaç gün önce MR sonuçlarım çıktı ama çıkana kadar ailece çok stresli günler geçirdik. Sonuç, stabil dedi radyoloji hocamız. Beyin zarında olanı dondurabilmişiz çok şükür. İnşallah gerileme de olacak yok olup gidecek. Dua, dua, dua... Başka bir isteğim yok. Gücümsünüz.'' mesajını yazmıştı.Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan diye ağladıŞarkıcı bugün sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ise sonuçlarının temiz çıktığını belirterek, "'Müjdemi isterim. Pet sonucum çıktı, tüm vücudum tertemiz. Bugünkü gözyaşlarım mutluluktan çok şükür. Dualarımız kabul oldu. Bana güzel enerjilerini ve dualarını yollayan herkese bir kez daha teşekkür ederim.' diyerek paylaştı. Ünlü şarkıcının bu paylaşımına binlerce beğeni geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/kanser-tedavisi-goren-unlu-sarkici-simal-psikolojik-olarak-hic-iyi-degilim-yoruldum-artik-1090741766.html

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