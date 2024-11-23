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Kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal: Psikolojik olarak hiç iyi değilim, yoruldum artık
Kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal: Psikolojik olarak hiç iyi değilim, yoruldum artık
Sputnik Türkiye
Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal, hastalığının metastaz yaptığını açıkladı. Tedavi süreci devam eden sanatçı, 'psikolojik olarak iyi... 23.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-23T19:00+0300
2024-11-23T19:00+0300
yaşam
türkiye
şimal
şarkıcı
kanser
kanser tedavisi
tümör
beyin tümörü
metastaz
meme kanseri tedavisi
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2022 yılında meme kanserini yenen ve geçen Ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal, hastalığının metastaz yaptığını açıkladı. Tedavi süreci devam eden ünlü şarkıcı, "Psikolojik olarak hiç iyi değilim, yoruldum artık" dedi."Ucuz Roman", "Ağla Ağla" gibi şarkılarla tanınan Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış ve uzun bir tedavi sonrası hastalığı yenmişti. Ocak 2024'te rutin kontrollerinde bu kez beyninde tümör tespit edilen şarkıcı, ameliyata alınmıştı. Operasyondan sonra iyileştiği müjdesi veren Şimal 'den geçen ay kötü haber gelmiş, hastalığın beyin zarına metastaz yaptığını açıklamıştı. Erken teşhis edildiği için mutlu olduğunu dile getiren sanatçı, onkoloğunun ilaçlarını güçlendireceğini söylemişti.Sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla Şimal, haftalardır psikolojik olarak iyi hissetmediğini açıkladı. Şarkıcı fotoğrafa, "Haftalardır psikolojik olarak hiç iyi değilim, yoruldum artık. Tansiyonum düşük, yemek yiyemiyorum bu yüzden çok kilo verdim sürekli uyuyorum. Allah'ım tüm hastalara sabır versin çok zor. Biraz önce mesajlarınızı okudum da merak ettirdiğim için çok özür dilerim. Bir iyileşeyim bıkacaksınız benim paylaşımlarımdan. Kendinize çok iyi bakın" sözlerini ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240117/beyninde-tumor-tespit-edilmisti-sarkici-simal-ameliyata-alindi-1079743743.html
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türkiye, şimal, şarkıcı, kanser, kanser tedavisi, tümör, beyin tümörü, metastaz, meme kanseri tedavisi
türkiye, şimal, şarkıcı, kanser, kanser tedavisi, tümör, beyin tümörü, metastaz, meme kanseri tedavisi

Kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal: Psikolojik olarak hiç iyi değilim, yoruldum artık

19:00 23.11.2024
© Fotoğraf : TwitterŞimal
Şimal - Sputnik Türkiye, 1920, 23.11.2024
© Fotoğraf : Twitter
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Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal, hastalığının metastaz yaptığını açıkladı. Tedavi süreci devam eden sanatçı, 'psikolojik olarak iyi olmadığını, yorulduğunu' söyledi.
2022 yılında meme kanserini yenen ve geçen Ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal, hastalığının metastaz yaptığını açıkladı. Tedavi süreci devam eden ünlü şarkıcı, "Psikolojik olarak hiç iyi değilim, yoruldum artık" dedi.
"Ucuz Roman", "Ağla Ağla" gibi şarkılarla tanınan Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış ve uzun bir tedavi sonrası hastalığı yenmişti. Ocak 2024'te rutin kontrollerinde bu kez beyninde tümör tespit edilen şarkıcı, ameliyata alınmıştı. Operasyondan sonra iyileştiği müjdesi veren Şimal 'den geçen ay kötü haber gelmiş, hastalığın beyin zarına metastaz yaptığını açıklamıştı. Erken teşhis edildiği için mutlu olduğunu dile getiren sanatçı, onkoloğunun ilaçlarını güçlendireceğini söylemişti.
Sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla Şimal, haftalardır psikolojik olarak iyi hissetmediğini açıkladı. Şarkıcı fotoğrafa, "Haftalardır psikolojik olarak hiç iyi değilim, yoruldum artık. Tansiyonum düşük, yemek yiyemiyorum bu yüzden çok kilo verdim sürekli uyuyorum. Allah'ım tüm hastalara sabır versin çok zor. Biraz önce mesajlarınızı okudum da merak ettirdiğim için çok özür dilerim. Bir iyileşeyim bıkacaksınız benim paylaşımlarımdan. Kendinize çok iyi bakın" sözlerini ekledi.
Şimal - Sputnik Türkiye, 1920, 17.01.2024
YAŞAM
Beyninde tümör tespit edilmişti: Şarkıcı Şimal ameliyata alındı
17 Ocak, 15:32
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