https://anlatilaninotesi.com.tr/20241123/kanser-tedavisi-goren-unlu-sarkici-simal-psikolojik-olarak-hic-iyi-degilim-yoruldum-artik-1090741766.html

Kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal: Psikolojik olarak hiç iyi değilim, yoruldum artık

Kanser tedavisi gören ünlü şarkıcı Şimal: Psikolojik olarak hiç iyi değilim, yoruldum artık

Sputnik Türkiye

Uzun süredir kanserle mücadele eden ünlü şarkıcı Şimal, hastalığının metastaz yaptığını açıkladı. Tedavi süreci devam eden sanatçı, 'psikolojik olarak iyi... 23.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-23T19:00+0300

2024-11-23T19:00+0300

2024-11-23T19:00+0300

yaşam

türkiye

şimal

şarkıcı

kanser

kanser tedavisi

tümör

beyin tümörü

metastaz

meme kanseri tedavisi

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2022 yılında meme kanserini yenen ve geçen Ocak ayında beynindeki tümör nedeniyle ameliyat olan şarkıcı Şimal, hastalığının metastaz yaptığını açıkladı. Tedavi süreci devam eden ünlü şarkıcı, "Psikolojik olarak hiç iyi değilim, yoruldum artık" dedi."Ucuz Roman", "Ağla Ağla" gibi şarkılarla tanınan Şimal, 2021 yılında meme kanserine yakalanmış ve uzun bir tedavi sonrası hastalığı yenmişti. Ocak 2024'te rutin kontrollerinde bu kez beyninde tümör tespit edilen şarkıcı, ameliyata alınmıştı. Operasyondan sonra iyileştiği müjdesi veren Şimal 'den geçen ay kötü haber gelmiş, hastalığın beyin zarına metastaz yaptığını açıklamıştı. Erken teşhis edildiği için mutlu olduğunu dile getiren sanatçı, onkoloğunun ilaçlarını güçlendireceğini söylemişti.Sosyal medya hesabından paylaştığı son fotoğrafla Şimal, haftalardır psikolojik olarak iyi hissetmediğini açıkladı. Şarkıcı fotoğrafa, "Haftalardır psikolojik olarak hiç iyi değilim, yoruldum artık. Tansiyonum düşük, yemek yiyemiyorum bu yüzden çok kilo verdim sürekli uyuyorum. Allah'ım tüm hastalara sabır versin çok zor. Biraz önce mesajlarınızı okudum da merak ettirdiğim için çok özür dilerim. Bir iyileşeyim bıkacaksınız benim paylaşımlarımdan. Kendinize çok iyi bakın" sözlerini ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240117/beyninde-tumor-tespit-edilmisti-sarkici-simal-ameliyata-alindi-1079743743.html

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türkiye, şimal, şarkıcı, kanser, kanser tedavisi, tümör, beyin tümörü, metastaz, meme kanseri tedavisi