https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/balikesirde-okul-servisi-tirla-carpisti-8-ogrencinin-durumu-agir-1092002414.html

Balıkesir'de okul servisi, TIR'la çarpıştı: 8 öğrencinin durumu ağır

Balıkesir'de okul servisi, TIR'la çarpıştı: 8 öğrencinin durumu ağır

Sputnik Türkiye

Balıkesir’in merkez Pamukçu mevkiinde okul servisi, TIR’la çarpıştı. 27'si öğrenci 29 yolcunun bulunduğu araçtaki 8 öğrenci ağır yaralandı. 25.12.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

trafik kazası

balıkesir

tir

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Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı. Yaralılardan 8 öğrencisinin durumu ağır.Balıkesir'de okul servisi tırla çarpıştıMerkez Pamukçu mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen okul servisi ile tır çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.26 kişi yaralıÇarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 26 kişi yaralandı.Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Balıkesir Valisi: Tüm öğrenciler hastanede tedavideBalıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, merkez Pamukçu mevkisinde saat 08.53'te 27'si öğrenci toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servisinin bir tırla çarpıştığını belirterek, "İlk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." ifadesini kullandı.

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