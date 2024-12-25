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Balıkesir'de okul servisi, TIR'la çarpıştı: 8 öğrencinin durumu ağır
Balıkesir'de okul servisi, TIR'la çarpıştı: 8 öğrencinin durumu ağır
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in merkez Pamukçu mevkiinde okul servisi, TIR’la çarpıştı. 27'si öğrenci 29 yolcunun bulunduğu araçtaki 8 öğrenci ağır yaralandı. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
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Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı. Yaralılardan 8 öğrencisinin durumu ağır.Balıkesir'de okul servisi tırla çarpıştıMerkez Pamukçu mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen okul servisi ile tır çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.26 kişi yaralıÇarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 26 kişi yaralandı.Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Balıkesir Valisi: Tüm öğrenciler hastanede tedavideBalıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, merkez Pamukçu mevkisinde saat 08.53'te 27'si öğrenci toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servisinin bir tırla çarpıştığını belirterek, "İlk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/muglada-zincirleme-kaza-araclardan-biri-alev-aldi-biri-agir-7-kisi-yaralandi-1091696240.html
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balıkesir, balıkesir son dakika, balıkesir öğrenci servisi
balıkesir, balıkesir son dakika, balıkesir öğrenci servisi

Balıkesir'de okul servisi, TIR'la çarpıştı: 8 öğrencinin durumu ağır

09:57 25.12.2024 (güncellendi: 10:12 25.12.2024)
© BAHADIR DEMİRÇEVİREN-AW357231Balıkesir'de okul servisi, TIR'la çarpıştı: 8 öğrencinin durumu ağır
Balıkesir'de okul servisi, TIR'la çarpıştı: 8 öğrencinin durumu ağır - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© BAHADIR DEMİRÇEVİREN-AW357231
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Balıkesir’in merkez Pamukçu mevkiinde okul servisi, TIR’la çarpıştı. 27'si öğrenci 29 yolcunun bulunduğu araçtaki 8 öğrenci ağır yaralandı.
Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı. Yaralılardan 8 öğrencisinin durumu ağır.

Balıkesir'de okul servisi tırla çarpıştı

Merkez Pamukçu mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen okul servisi ile tır çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
© İlkan ToprakBalıkesir'de okul servisi, TIR'la çarpıştı: 8 öğrenci ağır yaralı
Balıkesir'de okul servisi, TIR'la çarpıştı: 8 öğrenci ağır yaralı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
Balıkesir'de okul servisi, TIR'la çarpıştı: 8 öğrenci ağır yaralı
© İlkan Toprak

26 kişi yaralı

Çarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 26 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Balıkesir Valisi: Tüm öğrenciler hastanede tedavide

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, merkez Pamukçu mevkisinde saat 08.53'te 27'si öğrenci toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servisinin bir tırla çarpıştığını belirterek, "İlk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." ifadesini kullandı.
Muğla'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralanırken, kaza sonrası alev alan iki araç itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
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