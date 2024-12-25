https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/balikesirde-okul-servisi-tirla-carpisti-8-ogrencinin-durumu-agir-1092002414.html
Balıkesir'de okul servisi, TIR'la çarpıştı: 8 öğrencinin durumu ağır
Balıkesir'de okul servisi, TIR'la çarpıştı: 8 öğrencinin durumu ağır
Sputnik Türkiye
Balıkesir’in merkez Pamukçu mevkiinde okul servisi, TIR’la çarpıştı. 27'si öğrenci 29 yolcunun bulunduğu araçtaki 8 öğrenci ağır yaralandı. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T09:57+0300
2024-12-25T09:57+0300
2024-12-25T10:12+0300
türkiye
trafik kazası
balıkesir
tir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092002814_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_ea540798177e757cb518ab66b2609b7c.jpg
Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı. Yaralılardan 8 öğrencisinin durumu ağır.Balıkesir'de okul servisi tırla çarpıştıMerkez Pamukçu mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen okul servisi ile tır çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.26 kişi yaralıÇarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 26 kişi yaralandı.Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Balıkesir Valisi: Tüm öğrenciler hastanede tedavideBalıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, merkez Pamukçu mevkisinde saat 08.53'te 27'si öğrenci toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servisinin bir tırla çarpıştığını belirterek, "İlk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." ifadesini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/muglada-zincirleme-kaza-araclardan-biri-alev-aldi-biri-agir-7-kisi-yaralandi-1091696240.html
türkiye
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092002814_144:0:1344:900_1920x0_80_0_0_9ebb5bd0bef8751e45f98549c4fed201.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
balıkesir, balıkesir son dakika, balıkesir öğrenci servisi
balıkesir, balıkesir son dakika, balıkesir öğrenci servisi
Balıkesir'de okul servisi, TIR'la çarpıştı: 8 öğrencinin durumu ağır
09:57 25.12.2024 (güncellendi: 10:12 25.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Balıkesir’in merkez Pamukçu mevkiinde okul servisi, TIR’la çarpıştı. 27'si öğrenci 29 yolcunun bulunduğu araçtaki 8 öğrenci ağır yaralandı.
Balıkesir'de okul servisiyle tırın çarpışması sonucu 8'i ağır, 26 kişi yaralandı. Yaralılardan 8 öğrencisinin durumu ağır.
Balıkesir'de okul servisi tırla çarpıştı
Merkez Pamukçu mevkisinde sürücülerinin kimliği ve plakaları henüz öğrenilemeyen okul servisi ile tır çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen servisteki 26 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan 8 öğrencinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Balıkesir Valisi: Tüm öğrenciler hastanede tedavide
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada, merkez Pamukçu mevkisinde saat 08.53'te 27'si öğrenci toplam 29 yolcunun bulunduğu okul servisinin bir tırla çarpıştığını belirterek, "İlk belirlemelere göre 8 öğrencimizin durumu ağırdır. Tüm öğrencilerimiz hastanelere sevk edilmiş olup gelişmelerden ayrıca bilgi verilecektir." ifadesini kullandı.