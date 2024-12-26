https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-acildi-1092071982.html

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı'nda arızalanarak gemi trafiğinin çift yönlü askıya alınmasına sebep olan tankerin Ahırkapı Demir Sahası'na demirletilmesiyle boğaz kuzey-güney... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T20:06+0300

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türkiye

ahırkapı

istanbul boğazı

istanbul

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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre İstanbul Boğazı'nda arızalanarak gemi trafiğinin çift yönlü askıya alınmasına sebep olan tanker ekiplerce Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildi.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Yalova'dan Rusya'ya seyir halinde olan Cordelia Moon isimli 274 metre boyundaki tankerin, İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde makine arızası yaptığı belirtildi.Paylaşımda, tankerin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda ve kılavuz kaptan refakatinde, Kurtarma-8, Kurtarma-10 ve Kurtarma-11 römorkörlerince yedeklenerek, Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği açıklandı. İstanbul Boğazı saat 17.40 itibarıyla kuzey-güney yönlü olarak gemi trafiğine açıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/istanbul-bogazi-gemi-trafigi-cift-yonlu-askiya-alindi-1092059005.html

türkiye

ahırkapı

istanbul boğazı

istanbul

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