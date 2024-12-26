https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/istanbul-bogazi-gemi-trafigine-acildi-1092071982.html
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'nda arızalanarak gemi trafiğinin çift yönlü askıya alınmasına sebep olan tankerin Ahırkapı Demir Sahası'na demirletilmesiyle boğaz kuzey-güney... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T20:06+0300
2024-12-26T20:06+0300
2024-12-26T20:06+0300
türkiye
ahırkapı
istanbul boğazı
istanbul
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre İstanbul Boğazı'nda arızalanarak gemi trafiğinin çift yönlü askıya alınmasına sebep olan tanker ekiplerce Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildi.Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Yalova'dan Rusya'ya seyir halinde olan Cordelia Moon isimli 274 metre boyundaki tankerin, İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde makine arızası yaptığı belirtildi.Paylaşımda, tankerin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda ve kılavuz kaptan refakatinde, Kurtarma-8, Kurtarma-10 ve Kurtarma-11 römorkörlerince yedeklenerek, Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği açıklandı. İstanbul Boğazı saat 17.40 itibarıyla kuzey-güney yönlü olarak gemi trafiğine açıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/istanbul-bogazi-gemi-trafigi-cift-yonlu-askiya-alindi-1092059005.html
türkiye
ahırkapı
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ahırkapı, istanbul boğazı, istanbul
ahırkapı, istanbul boğazı, istanbul
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
İstanbul Boğazı'nda arızalanarak gemi trafiğinin çift yönlü askıya alınmasına sebep olan tankerin Ahırkapı Demir Sahası'na demirletilmesiyle boğaz kuzey-güney yönlü olarak trafiğe açıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden gelen açıklamaya göre İstanbul Boğazı'nda arızalanarak gemi trafiğinin çift yönlü askıya alınmasına sebep olan tanker ekiplerce Ahırkapı Demir Sahası'na demirletildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Yalova'dan Rusya'ya seyir halinde olan Cordelia Moon isimli 274 metre boyundaki tankerin, İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde makine arızası yaptığı belirtildi.
Paylaşımda, tankerin, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda ve kılavuz kaptan refakatinde, Kurtarma-8, Kurtarma-10 ve Kurtarma-11 römorkörlerince yedeklenerek, Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildiği açıklandı.
İstanbul Boğazı saat 17.40 itibarıyla kuzey-güney yönlü olarak gemi trafiğine açıldı.