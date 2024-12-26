https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/istanbul-bogazi-gemi-trafigi-cift-yonlu-askiya-alindi-1092059005.html
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
Sputnik Türkiye
Yalova’dan Rusya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan CORDELIA MOON isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T14:25+0300
2024-12-26T14:25+0300
2024-12-26T14:46+0300
türkiye
gemi
istanbul boğazı
ulaştırma bakanlığı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.Yapılan açıklamada, "Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan 'Cordelıa Moon' isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı." denildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-yeniden-acildi-1091755979.html
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istanbul son dakika, istanbul gemi trafiği, gemi trafiği
istanbul son dakika, istanbul gemi trafiği, gemi trafiği
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü askıya alındı
14:25 26.12.2024 (güncellendi: 14:46 26.12.2024)
Yalova’dan Rusya’ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan CORDELIA MOON isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığını bildirdi.
Yapılan açıklamada, "Yalova'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı Yeniköy önlerinde arıza yaşayan 'Cordelıa Moon' isimli tanker nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiği çift yönlü ve geçici olarak askıya alındı." denildi.