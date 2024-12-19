https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-yeniden-acildi-1091755979.html

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Boğazı'nda, olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde askıya alınan gemi trafiği normale döndü. 19.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-19T15:35+0300

2024-12-19T15:35+0300

2024-12-19T15:35+0300

türkiye

boğaz

trafik

sis

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Sabah saatlerinde kentte etkili olan olumsuz hava koşulları Boğaz'daki gemi trafiğini etkiledi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce kısıtlı görüş (sis) nedeniyle sabah çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik saat 13.30'dan itibaren yeniden açıldı.Boğaz'daki gemi trafiği böylece normale döndü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/milyonlari-ilgilendiren-gelisme-turk-is-2025-asgari-ucret-zamminda-rakam-icin-saat-verdi-1091748816.html

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boğaz, trafik, sis