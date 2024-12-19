https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/istanbul-bogazinda-gemi-trafigi-yeniden-acildi-1091755979.html
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'nda, olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde askıya alınan gemi trafiği normale döndü. 19.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-19T15:35+0300
2024-12-19T15:35+0300
2024-12-19T15:35+0300
türkiye
boğaz
trafik
sis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1c/1089734925_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_4b8b959382a2414b6ca58d6625ba1563.jpg
Sabah saatlerinde kentte etkili olan olumsuz hava koşulları Boğaz'daki gemi trafiğini etkiledi.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce kısıtlı görüş (sis) nedeniyle sabah çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik saat 13.30'dan itibaren yeniden açıldı.Boğaz'daki gemi trafiği böylece normale döndü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/milyonlari-ilgilendiren-gelisme-turk-is-2025-asgari-ucret-zamminda-rakam-icin-saat-verdi-1091748816.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/1c/1089734925_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_f7e49bac2b01aae8695729e85c64f19e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
boğaz, trafik, sis
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği yeniden açıldı
İstanbul Boğazı'nda, olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde askıya alınan gemi trafiği normale döndü.
Sabah saatlerinde kentte etkili olan olumsuz hava koşulları Boğaz'daki gemi trafiğini etkiledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce kısıtlı görüş (sis) nedeniyle sabah çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik saat 13.30'dan itibaren yeniden açıldı.
Boğaz'daki gemi trafiği böylece normale döndü.