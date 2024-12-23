https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/israil-basini-lubnandaki-cagri-cihazi-saldirisi-10-yil-once-planlanmaya-baslandi-1091942874.html

İsrail basını: Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısı 10 yıl önce planlanmaya başlandı

İsrail basını: Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısı 10 yıl önce planlanmaya başlandı

Sputnik Türkiye

İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın eski bir üst düzey yetkilisi yaptığı açıklamalarda Lübnan'da gerçekleştirilen çağrı cihazı saldırılarıyla ilgili... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T22:57+0300

2024-12-23T22:57+0300

2024-12-23T22:57+0300

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İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın eski bir üst düzey yetkilisi, Lübnan'daki çağrı cihazı saldırısı ile ilgili İsrail Devlet Televizyonu KAN'a açıklamalarda bulundu.Yetkili, söz konusu saldırıların 10 yıl önceden beri planlandığını açıkladı. Açıklamasında eski Mossad yetkilisi, çağrı cihazları ile ilgili "Seçim dikkatlice düşünüldü" diyerek, "Bu, herhangi bir operasyondaki risklerden birisidir. Birçok kuruluş bu teknolojiyi kullanmayı terk ettiğinde, Hizbullah mensuplarının bunu kullanmaya devam ettiklerini biliyorduk" ifadelerini kullandı. Ayrıca yetkili, "Operasyon süreci, 10 yılı aşkın bir planlama gerektiriyordu ve hedefteki müşteriyle güven ilişkisi kurmayı, teknolojiyi geliştirmeyi ve düşmanın şüphesini uyandırmadan mesafeyi korumayı da içeriyordu" şeklinde konuştu.Neler olmuştu?Lübnan'da 17 Eylül'de Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana gelmişti. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetmiş, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralanmıştı.Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 25 kişi ölmüş, 450'den fazla kişi de yaralanmıştı.Tayvan merkezli Gold Apollo şirketinin patlatılan çağrı cihazlarını üreten firma olarak Macar ortağı "BAC Consulting KFT" isimli firmayı işaret etmişti.New York Times gazetesinde yer alan haberde ise, İsrail'in saldırı için paravan bir şirket kurduğunu yazmıştı.Gazeteye konuşan ve adları açıklanmayan yetkililer, BAC Consulting KFT (BAC Danışmanlık Ltd) firmasının 'İsrail tarafından paravan şirket olarak kurulduğunu' söylemişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/israil-muhalefet-lideri-lapid-netanyahunun-ateskesi-istemedigini-her-seferinde-ayni-numarayi-1091900090.html

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