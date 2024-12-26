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İsrail doğruladı: 'Yemen'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlendi'
İsrail doğruladı: 'Yemen'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlendi'
Sputnik Türkiye
Yemenli kaynaklar Sana Uluslararası Havaalanı, Hudeyde Limanı ve başkentin güneyindeki Haziz'de bir elektrik santralini vuran saldırıların arkasında İsrail'in... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
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İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana ve Hudeyde kentlerindeki hedeflere hava saldırıları düzenledi.Saldırılar Husi lideri Abdulmelik el-Husi'nin bir konuşması sırasında gerçekleştirildi.İsrail Savunma Kuvvetleri'nin saldırıyı doğruladığı açıklamada şu cümleler yer aldı:Vurulan hedefler arasında Husilerin askeri faaliyetleri için kullandığı Sana Uluslararası Havaalanı ile Haziz ve Ras Kanatib elektrik santrallerindeki yer alan askeri altyapıların da yer aldığı belirtilirken ayrıca Yemen'in batı sahilindeki El Hudeyde ve Salif'te askeri altyapıların da vurulduğu dile getirildi.İsrail tarafından yapılan açıklamada, "Ordu, İsrail Devleti ve vatandaşlarına yönelik herhangi bir tehdide karşı her mesafeden operasyon yapmaktan çekinmeyecektir” cümlesi yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/israil-lubnan-ile-bir-ayini-doldurmayan-ateskese-yonelik-300u-askin-ihlalde-bulundu-1092052290.html
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ortadoğu, israil, yemen, hudeyde, israil savunma kuvvetleri (idf), sana, saldırı, abdulmelik el-husi
ortadoğu, israil, yemen, hudeyde, israil savunma kuvvetleri (idf), sana, saldırı, abdulmelik el-husi

İsrail doğruladı: 'Yemen'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlendi'

18:36 26.12.2024
© REUTERS / Amir Cohenİsrail Hava Kuvvetleri F-35 savaş uçağı Hatzerim Hava Üssü
İsrail Hava Kuvvetleri F-35 savaş uçağı Hatzerim Hava Üssü - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© REUTERS / Amir Cohen
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Yemenli kaynaklar Sana Uluslararası Havaalanı, Hudeyde Limanı ve başkentin güneyindeki Haziz'de bir elektrik santralini vuran saldırıların arkasında İsrail'in olduğunu dile getirmişti. İsrail Savunma Kuvvetleri söz konusu saldırıları doğruladı.
İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana ve Hudeyde kentlerindeki hedeflere hava saldırıları düzenledi.
Saldırılar Husi lideri Abdulmelik el-Husi'nin bir konuşması sırasında gerçekleştirildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin saldırıyı doğruladığı açıklamada şu cümleler yer aldı:

Kısa bir süre önce, Genelkurmay Başkanı, Savunma Bakanı ve Başbakan tarafından operasyonel planların onaylanmasının ardından, IAF savaş uçakları Yemen'in batı kıyısında ve iç kesimlerinde Husi rejimine ait askeri hedeflere istihbarata dayalı saldırılar düzenledi. Husi rejimi İsrail topraklarına yönelik İHA ve karadan karaya füze saldırıları da dâhil olmak üzere İsrail Devleti ve vatandaşlarına defalarca saldırmıştır.

Vurulan hedefler arasında Husilerin askeri faaliyetleri için kullandığı Sana Uluslararası Havaalanı ile Haziz ve Ras Kanatib elektrik santrallerindeki yer alan askeri altyapıların da yer aldığı belirtilirken ayrıca Yemen'in batı sahilindeki El Hudeyde ve Salif'te askeri altyapıların da vurulduğu dile getirildi.
İsrail tarafından yapılan açıklamada, "Ordu, İsrail Devleti ve vatandaşlarına yönelik herhangi bir tehdide karşı her mesafeden operasyon yapmaktan çekinmeyecektir” cümlesi yer aldı.
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