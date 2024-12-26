https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/israil-dogruladi-yemende-bircok-noktaya-hava-saldirilari-duzenlendi-1092069459.html

İsrail doğruladı: 'Yemen'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlendi'

İsrail doğruladı: 'Yemen'de birçok noktaya hava saldırıları düzenlendi'

Sputnik Türkiye

Yemenli kaynaklar Sana Uluslararası Havaalanı, Hudeyde Limanı ve başkentin güneyindeki Haziz'de bir elektrik santralini vuran saldırıların arkasında İsrail'in... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T18:36+0300

2024-12-26T18:36+0300

2024-12-26T18:36+0300

dünya

ortadoğu

israil

yemen

hudeyde

israil savunma kuvvetleri (idf)

sana

saldırı

abdulmelik el-husi

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İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana ve Hudeyde kentlerindeki hedeflere hava saldırıları düzenledi.Saldırılar Husi lideri Abdulmelik el-Husi'nin bir konuşması sırasında gerçekleştirildi.İsrail Savunma Kuvvetleri'nin saldırıyı doğruladığı açıklamada şu cümleler yer aldı:Vurulan hedefler arasında Husilerin askeri faaliyetleri için kullandığı Sana Uluslararası Havaalanı ile Haziz ve Ras Kanatib elektrik santrallerindeki yer alan askeri altyapıların da yer aldığı belirtilirken ayrıca Yemen'in batı sahilindeki El Hudeyde ve Salif'te askeri altyapıların da vurulduğu dile getirildi.İsrail tarafından yapılan açıklamada, "Ordu, İsrail Devleti ve vatandaşlarına yönelik herhangi bir tehdide karşı her mesafeden operasyon yapmaktan çekinmeyecektir” cümlesi yer aldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/israil-lubnan-ile-bir-ayini-doldurmayan-ateskese-yonelik-300u-askin-ihlalde-bulundu-1092052290.html

israil

yemen

hudeyde

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Sputnik Türkiye

ortadoğu, israil, yemen, hudeyde, israil savunma kuvvetleri (idf), sana, saldırı, abdulmelik el-husi