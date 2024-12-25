https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/depremde-72-kisinin-oldugu-grand-isias-hotele-iliskin-davada-karar-aciklandi-1091996227.html
Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davada karar açıklandı
Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davada karar açıklandı
Sputnik Türkiye
Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'teki depremler sırasında yıkılan Grand İsias Hotel’de 72 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili davada, hotel sahibi... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T03:57+0300
2024-12-25T03:57+0300
2024-12-25T03:57+0300
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adıyaman
kahramanmaraş
deprem
dava
6 şubat kahramanmaraş depremi
grand isias hotel
isias otel
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Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve aralarında Kuzey Kıbrıs'lı sporcuların da olduğu ve 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda dün sabah başlayan ve gün boyu devam eden duruşmada karar açıklandı.Hotel sahibi Ahmet Bozkurt'un da yer aldığı 6 sanığa 8 yıl 4 aydan, 18 yıl 5 ay 7 güne kadar değişen oranlarda hapis cezası verildi.Mahkeme heyeti, hotelin sahibi Ahmet Bozkurt'u 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, aynı suçtan Bozkurt'un oğlu Mehmet Fatih Bozkurt'a 17 yıl 4 ay 28 gün, mimar Erdem Yılmaz'a 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi.Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, aynı suçtan 16 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdiği sanık Hasan Aslan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.Sanıklar Halil Bağcı ve Mehmet Göncüoğlu'na da aynı suçtan 8 yıl dörder ay hapis cezası veren heyet, cezalarda iyi hal indirimi uyguladı.Heyet, Ahmet Bozkurt'un eşi Ulviye ile çocukları Efe Bozkurt, Bilge Açık, Seda Zeren ve Şule Özbek'in beraatine karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/mayotte-adasini-vuran-chido-kasirgasinda-bilanco-kotulesiyor-can-kaybi-39a-yukseldi-artmasi-1091995153.html
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adıyaman, kahramanmaraş, deprem, dava, 6 şubat kahramanmaraş depremi, grand isias hotel, isias otel
adıyaman, kahramanmaraş, deprem, dava, 6 şubat kahramanmaraş depremi, grand isias hotel, isias otel
Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davada karar açıklandı
Adıyaman'da, 6 Şubat 2023'teki depremler sırasında yıkılan Grand İsias Hotel’de 72 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan olayla ilgili davada, hotel sahibi Ahmet Bozkurt’a 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verildi.
Adıyaman'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve aralarında Kuzey Kıbrıs'lı sporcuların da olduğu ve 72 kişinin hayatını kaybettiği Grand İsias Hotel'e ilişkin 3'ü tutuklu 11 sanığın yargılandığı, Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin zemin katındaki çok amaçlı konferans salonunda dün sabah başlayan ve gün boyu devam eden duruşmada karar açıklandı.
Hotel sahibi Ahmet Bozkurt'un da yer aldığı 6 sanığa 8 yıl 4 aydan, 18 yıl 5 ay 7 güne kadar değişen oranlarda hapis cezası verildi.
Mahkeme heyeti, hotelin sahibi Ahmet Bozkurt'u 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet, aynı suçtan Bozkurt'un oğlu Mehmet Fatih Bozkurt'a 17 yıl 4 ay 28 gün, mimar Erdem Yılmaz'a 18 yıl 5 ay 7 gün hapis cezası verdi.
Sanıkların tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, aynı suçtan 16 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası verdiği sanık Hasan Aslan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılmasına hükmetti.
Sanıklar Halil Bağcı ve Mehmet Göncüoğlu'na da aynı suçtan 8 yıl dörder ay hapis cezası veren heyet, cezalarda iyi hal indirimi uyguladı.
Heyet, Ahmet Bozkurt'un eşi Ulviye ile çocukları Efe Bozkurt, Bilge Açık, Seda Zeren ve Şule Özbek'in beraatine karar verdi.