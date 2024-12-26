https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/inci-tanelerinde-yeni-ask-riza-kocaoglu-kalbini-sera-kutlubeye-kaptirdi-1092063775.html
İnci Taneleri'nde yeni aşk: Rıza Kocaoğlu kalbini Sera Kutlubey'e kaptırdı
İnci Taneleri'nde yeni aşk: Rıza Kocaoğlu kalbini Sera Kutlubey'e kaptırdı
Sputnik Türkiye
İnci Taneleri dizisinde oynayan ünlü oyuncular Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey'in yeni bir aşka yelken açtıkları iddia edildi. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T16:02+0300
2024-12-26T16:02+0300
2024-12-26T16:02+0300
yaşam
hazar ergüçlü
yılmaz erdoğan
inci taneleri
rıza kocaoğlu
sera kutlubey
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Başrollerini Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka ve Selma Ergeç'in paylaştığı İnci Taneleri dizisi bu sezonda da konuşulan diziler arasında yer alıyor. Şimdi de dizide Nusret karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu ve Azem'in kızı Nehir karakterini canlandıran Sera Kutlubey'in birlikte oldukları iddia edildi. İkilinin önceki akşam bir tiyatro galasına birlikte katıldıkları belirtiliyor. Oyuncu Sera Kutlubey kim? İnci Taneleri dizisine ne zaman katıldı?27 yaşındaki genç oyuncu eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini, 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşadı. Ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol aldı. 2017 yılında İsimsizler dizisinde "Seher" karakterini canlandırdı ve 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde "Cemre Yılmaz" karakterini oynayarak tanınırlık kazandı. 2022-2023 yılları arasında yayımlanan İyilik dizisinde "Damla" karakterini canlandırdı. İlk romanı, Plüton'un Düş'üşü, 2022'de İthaki Yayınları'ndan çıktı. Kutlubey, İnci Taneleri dizisine 13. bölümde katıldı. Sera Kutlubey hangi dizi ve filmlerde rol aldı?2016- Kehribar- Genç Leyla2016- Babam ve Ailesi - Hasret2017- İsimsizler - Seher2019-2020- Zalim İstanbul - Cemre Yılmaz2021- Hercai- Azra2022-2023- İyilik- Damla Dinçer2023- Adım Farah- Merjan Azadi2024- İnci Taneleri- Nehir YücedağRıza Kocaoğlu kimdir?1979 yılında İzmir'de doğan Rıza Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu “Bana Şans Dile” filmi ile 2001 yılında sinemaya adım attı. Bugüne kadar 50'ye yakın sinema filminde ve TV dizisinde yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/inci-tanelerinin-dilberi-hazar-erguclu-dans-etmeye-nasil-basladigini-acikladi-1092021653.html
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İnci Taneleri'nde yeni aşk: Rıza Kocaoğlu kalbini Sera Kutlubey'e kaptırdı
İnci Taneleri dizisinde oynayan ünlü oyuncular Rıza Kocaoğlu ve Sera Kutlubey'in yeni bir aşka yelken açtıkları iddia edildi.
Başrollerini Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka ve Selma Ergeç'in paylaştığı İnci Taneleri dizisi bu sezonda da konuşulan diziler arasında yer alıyor. Şimdi de dizide Nusret karakterini canlandıran Rıza Kocaoğlu ve Azem'in kızı Nehir karakterini canlandıran Sera Kutlubey'in birlikte oldukları iddia edildi. İkilinin önceki akşam bir tiyatro galasına birlikte katıldıkları belirtiliyor.
Oyuncu Sera Kutlubey kim? İnci Taneleri dizisine ne zaman katıldı?
27 yaşındaki genç oyuncu eğitimini Haliç Üniversitesi Tiyatro Bölümünde tamamladı. İlk oyunculuk deneyimini, 2016 yılında rol aldığı Kehribar dizisi ile yaşadı. Ardından Babam ve Ailesi dizisinde rol aldı. 2017 yılında İsimsizler dizisinde "Seher" karakterini canlandırdı ve 2019-2020 yılları arasında Zalim İstanbul dizisinde "Cemre Yılmaz" karakterini oynayarak tanınırlık kazandı. 2022-2023 yılları arasında yayımlanan İyilik dizisinde "Damla" karakterini canlandırdı.
İlk romanı, Plüton'un Düş'üşü, 2022'de İthaki Yayınları'ndan çıktı.
Kutlubey, İnci Taneleri dizisine 13. bölümde katıldı.
Sera Kutlubey hangi dizi ve filmlerde rol aldı?
2016- Kehribar- Genç Leyla
2016- Babam ve Ailesi - Hasret
2019-2020- Zalim İstanbul - Cemre Yılmaz
2022-2023- İyilik- Damla Dinçer
2023- Adım Farah- Merjan Azadi
2024- İnci Taneleri- Nehir Yücedağ
1979 yılında İzmir'de doğan Rıza Kocaoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunudur. Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu “Bana Şans Dile” filmi ile 2001 yılında sinemaya adım attı. Bugüne kadar 50'ye yakın sinema filminde ve TV dizisinde yer aldı.