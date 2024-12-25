https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/inci-tanelerinin-dilberi-hazar-erguclu-dans-etmeye-nasil-basladigini-acikladi-1092021653.html

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü dans etmeye nasıl başladığını açıkladı

İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü dans etmeye nasıl başladığını açıkladı

Sputnik Türkiye

‘İnci Taneleri’ dizisindeki performansıyla dikkat çeken Hazar Ergüçlü, dansın hayatındaki yerini anlattı. Çocukluğunda düğünlerde başlayan dans tutkusu, bugün... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T16:27+0300

2024-12-25T16:27+0300

2024-12-25T16:27+0300

yaşam

inci taneleri

yılmaz erdoğan

hazar ergüçlü

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Son dönemin popüler dizilerinden ‘İnci Taneleri’ ile adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, dizideki dans sahneleriyle gündem oldu. Ergüçlü, dansla olan bağını ve geçmişteki deneyimlerini paylaştı.Ergüçlü, dans tutkusunun çocukluk yıllarında başladığını belirtti. “Küçükken düğünlerde ve nişanlarda deli gibi oynuyordum. Oynamayı hep çok sevdim” dedi.Oyuncu, “Şimdi bu tutkunun işe dönüşmesi muhteşem bir şey. Bu şekilde dans etmeyi düğünlerde öğrendim ama sonrasında çok ciddi dersler aldım” ifadelerini kullandı.

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Sputnik Türkiye

inci taneleri, yılmaz erdoğan, hazar ergüçlü