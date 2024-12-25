https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/inci-tanelerinin-dilberi-hazar-erguclu-dans-etmeye-nasil-basladigini-acikladi-1092021653.html
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü dans etmeye nasıl başladığını açıkladı
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü dans etmeye nasıl başladığını açıkladı
Sputnik Türkiye
‘İnci Taneleri’ dizisindeki performansıyla dikkat çeken Hazar Ergüçlü, dansın hayatındaki yerini anlattı. Çocukluğunda düğünlerde başlayan dans tutkusu, bugün... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T16:27+0300
2024-12-25T16:27+0300
2024-12-25T16:27+0300
yaşam
inci taneleri
yılmaz erdoğan
hazar ergüçlü
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Son dönemin popüler dizilerinden ‘İnci Taneleri’ ile adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, dizideki dans sahneleriyle gündem oldu. Ergüçlü, dansla olan bağını ve geçmişteki deneyimlerini paylaştı.Ergüçlü, dans tutkusunun çocukluk yıllarında başladığını belirtti. “Küçükken düğünlerde ve nişanlarda deli gibi oynuyordum. Oynamayı hep çok sevdim” dedi.Oyuncu, “Şimdi bu tutkunun işe dönüşmesi muhteşem bir şey. Bu şekilde dans etmeyi düğünlerde öğrendim ama sonrasında çok ciddi dersler aldım” ifadelerini kullandı.
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inci taneleri, yılmaz erdoğan, hazar ergüçlü
inci taneleri, yılmaz erdoğan, hazar ergüçlü
İnci Taneleri'nin Dilber'i Hazar Ergüçlü dans etmeye nasıl başladığını açıkladı
‘İnci Taneleri’ dizisindeki performansıyla dikkat çeken Hazar Ergüçlü, dansın hayatındaki yerini anlattı. Çocukluğunda düğünlerde başlayan dans tutkusu, bugün kariyerine olumlu yansıyor. Oyuncu Ergüçlü, "Bu şekilde dans etmeyi düğünlerde öğrendim çok da ciddi ders aldım" dedi.
Son dönemin popüler dizilerinden ‘İnci Taneleri’ ile adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, dizideki dans sahneleriyle gündem oldu. Ergüçlü, dansla olan bağını ve geçmişteki deneyimlerini paylaştı.
Ergüçlü, dans tutkusunun çocukluk yıllarında başladığını belirtti. “Küçükken düğünlerde ve nişanlarda deli gibi oynuyordum. Oynamayı hep çok sevdim” dedi.
Oyuncu, “Şimdi bu tutkunun işe dönüşmesi muhteşem bir şey. Bu şekilde dans etmeyi düğünlerde öğrendim ama sonrasında çok ciddi dersler aldım” ifadelerini kullandı.