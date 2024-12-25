https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/kazakistandaki-ucak-kazasi-sonrasinda-gozler-yeniden-sabikali-embrear-ucaklarina-yoneldi-1092014288.html

Kazakistan'daki uçak kazası sonrasında gözler yeniden 'sabıkalı' Embraer uçaklarına yöneldi

Kazakistan'daki uçak kazası sonrasında gözler yeniden 'sabıkalı' Embraer uçaklarına yöneldi

Sputnik Türkiye

Kazakistan'da düşen Embraer yolcu uçağında 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Kazada en az 29 kişinin sağ kurtulduğunun aktarılmasının ardından daha önce de... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T14:22+0300

2024-12-25T14:22+0300

2024-12-25T14:23+0300

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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Grozny kentine seyri sırasında Kazakistan'da Aktau Havalimanı yakınında irtifa kaybederek düşen Embraer yolcu uçağının karıştığı kazada bugün uçakta 5'i mürettebat 67 kişinin bulunduğunu belirtildi. Kazakistan Sağlık Bakanlığı, en az 29 kişinin düşen uçaktan sağ kurtulduğunu açıkladı.Kazanın ardından gözler Embraer uçaklarına çevrildi. Bundan önce ölümcül kazaların yaşandığı Embraer uçakları, 1969 yılından bu yana üretiliyor. Henan Airlines'a ait Embraer E190 uçağının Çin'in Harbin kentinden Yichun şehrine gerçekleştirilen iç hat uçuşundaki uçak kazasında 96 kişiden 44'ü ölmüştü. Bu, bu zamana kadar bilinen Embraer uçaklarının karıştığı en ölümcül uçak kazalarından biri olarak kayda geçmişti.Kazakistan'da düşen Embraer tipi yolcu uçağının daha önceden karıştığı kazalarEmbraer, (Empresa Brasileira de Aeronáutica), Brezilya merkezli bir uçak üreticisi ve dünyanın önde gelen bölgesel uçak üreticilerinden biri olarak biliniyor. 1969 yılında Brezilya hükümeti tarafından kurulan Embraer, sivil, askeri ve iş jetleri alanında çeşitli uçak modelleri geliştirmekte. Bu uçaklar, zaman zaman çeşitli kazalara karışmıştır. İşte bazı önemli olaylar:

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