https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/kazakistandaki-ucak-kazasi-sonrasinda-gozler-yeniden-sabikali-embrear-ucaklarina-yoneldi-1092014288.html
Kazakistan'daki uçak kazası sonrasında gözler yeniden 'sabıkalı' Embraer uçaklarına yöneldi
Kazakistan'daki uçak kazası sonrasında gözler yeniden 'sabıkalı' Embraer uçaklarına yöneldi
Sputnik Türkiye
Kazakistan'da düşen Embraer yolcu uçağında 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Kazada en az 29 kişinin sağ kurtulduğunun aktarılmasının ardından daha önce de... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
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Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Grozny kentine seyri sırasında Kazakistan'da Aktau Havalimanı yakınında irtifa kaybederek düşen Embraer yolcu uçağının karıştığı kazada bugün uçakta 5'i mürettebat 67 kişinin bulunduğunu belirtildi. Kazakistan Sağlık Bakanlığı, en az 29 kişinin düşen uçaktan sağ kurtulduğunu açıkladı.Kazanın ardından gözler Embraer uçaklarına çevrildi. Bundan önce ölümcül kazaların yaşandığı Embraer uçakları, 1969 yılından bu yana üretiliyor. Henan Airlines'a ait Embraer E190 uçağının Çin'in Harbin kentinden Yichun şehrine gerçekleştirilen iç hat uçuşundaki uçak kazasında 96 kişiden 44'ü ölmüştü. Bu, bu zamana kadar bilinen Embraer uçaklarının karıştığı en ölümcül uçak kazalarından biri olarak kayda geçmişti.Kazakistan'da düşen Embraer tipi yolcu uçağının daha önceden karıştığı kazalarEmbraer, (Empresa Brasileira de Aeronáutica), Brezilya merkezli bir uçak üreticisi ve dünyanın önde gelen bölgesel uçak üreticilerinden biri olarak biliniyor. 1969 yılında Brezilya hükümeti tarafından kurulan Embraer, sivil, askeri ve iş jetleri alanında çeşitli uçak modelleri geliştirmekte. Bu uçaklar, zaman zaman çeşitli kazalara karışmıştır. İşte bazı önemli olaylar:
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embraer hangi ülkenin, embraer 190 kaç kişilik, mbraer uçak kazası, azerbaycan havayolları kazası, kazakistan uçak kazası, grozni uçak kazası, aktau uçak düşmesi, embraer 190 kazaları, bölgesel uçak kazaları, havacılık kazaları 2024, embraer kazaları tarihi, embraer uçak güvenliği
Kazakistan'daki uçak kazası sonrasında gözler yeniden 'sabıkalı' Embraer uçaklarına yöneldi
14:22 25.12.2024 (güncellendi: 14:23 25.12.2024)
Kazakistan'da düşen Embraer yolcu uçağında 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu. Kazada en az 29 kişinin sağ kurtulduğunun aktarılmasının ardından daha önce de ölümcül kazalara karışan Embraer uçakları tekrar gündemde.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Çeçenistan'ın Grozny kentine seyri sırasında Kazakistan'da Aktau Havalimanı yakınında irtifa kaybederek düşen Embraer yolcu uçağının karıştığı kazada bugün uçakta 5'i mürettebat 67 kişinin bulunduğunu belirtildi. Kazakistan Sağlık Bakanlığı, en az 29 kişinin düşen uçaktan sağ kurtulduğunu açıkladı.
Kazanın ardından gözler Embraer uçaklarına çevrildi. Bundan önce ölümcül kazaların yaşandığı Embraer uçakları, 1969 yılından bu yana üretiliyor. Henan Airlines'a ait Embraer E190 uçağının Çin'in Harbin kentinden Yichun şehrine gerçekleştirilen iç hat uçuşundaki uçak kazasında 96 kişiden 44'ü ölmüştü. Bu, bu zamana kadar bilinen Embraer uçaklarının karıştığı en ölümcül uçak kazalarından biri olarak kayda geçmişti.
Kazakistan'da düşen Embraer tipi yolcu uçağının daha önceden karıştığı kazalar
Embraer, (Empresa Brasileira de Aeronáutica), Brezilya merkezli bir uçak üreticisi ve dünyanın önde gelen bölgesel uçak üreticilerinden biri olarak biliniyor. 1969 yılında Brezilya hükümeti tarafından kurulan Embraer, sivil, askeri ve iş jetleri alanında çeşitli uçak modelleri geliştirmekte. Bu uçaklar, zaman zaman çeşitli kazalara karışmıştır.
İşte bazı önemli olaylar:
25 Aralık 2024:
Azerbaycan Havayolları'na ait Bakü-Grozni seferini yapan Embraer 190 tipi uçak, Kazakistan'ın Aktau kenti yakınlarında düştü. Uçakta 67 yolcu ve 5 mürettebat bulunuyordu; ilk belirlemelere göre 28 kişi sağ kurtuldu. Kazanın nedeni henüz bilinmemekle birlikte, uçağın kuş sürüsüyle çarpışmış olabileceği değerlendiriliyor.
24 Ağustos 2010:
Henan Havayolları'na ait Embraer 190, Çin'de Yichun Lindu Havalimanı'na iniş sırasında pistten yaklaşık 1 km önce düştü. Kazada 44 kişi hayatını kaybetti.
29 Kasım 2013:
LAM Mozambique Airlines'a ait Embraer 190, Namibya'da düştü ve uçaktaki 33 kişi yaşamını yitirdi. Soruşturma, kazanın pilotun kasıtlı eylemleri sonucu meydana geldiğini ortaya koydu.
31 Temmuz 2018:
Aeroméxico Connect'e ait Embraer 190, Meksika'nın Durango kentinde kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Uçakta bulunan 103 kişi kazadan sağ kurtuldu; ancak uçak tamamen yandı. Kazanın nedeni, düşük irtifada meydana gelen rüzgar kayması olarak belirlendi.
11 Kasım 2018
: Air Astana'ya ait Embraer 190, Portekiz'de ciddi kontrol sorunları yaşadıktan sonra acil iniş yaptı. Mürettebatın çabaları sayesinde uçak güvenli bir şekilde indirildi; ancak uçak ağır hasar gördü ve hizmet dışı bırakıldı. Soruşturma, aileron kablolarının yanlış bağlandığını ve bunun kontrol sorunlarına yol açtığını belirledi.