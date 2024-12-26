https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/hak-is-uyardi-emekliligini-2024-sonrasina-birakanlara-yuzde-25-35-arasinda-daha-dusuk-emekli-ayligi-1092056207.html

HAK-İŞ uyardı: Emekliliğini 2024 sonrasına bırakanlara yüzde 25-35 arasında daha düşük emekli aylığı bağlanacak

HAK-İŞ uyardı: Emekliliğini 2024 sonrasına bırakanlara yüzde 25-35 arasında daha düşük emekli aylığı bağlanacak

Sputnik Türkiye

Sene sonu yaklaşırken HAK-İŞ, emekliliğini 2024 sonrasına bırakanlara yüzde 25-35 arasında daha düşük emekli aylığı bağlanacağı konusunda uyardı. 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T13:52+0300

2024-12-26T13:52+0300

2024-12-26T13:52+0300

ekonomi

emekli maaşı

en düşük emekli maaşı

hak-iş

dilekçe

emekli

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HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu, 2024'te emekliliği hak eden ama erteleyenleri uyardı. Yapılan uyarıda, "2024'de emekliliği hak ettiği halde, emekliliğini 2024 yılı sonrasına bırakanlara yüzde 25-35 arasında daha düşük emekli aylığı bağlanacaktır" vurgusu yapıldı. Mağduriyet yaşamayın Emeklilik maaşlarına yapılan zam oranlarının artarak devam edeceği öngörüldüğünden, bu farkın 6 yılda kapanacağının tahmin edildiği bildirilen açıklamada, HAK-İŞ'in işçiler açısından mağduriyet oluşmaması adına yıl sonuna kadar yasal düzenleme yapılması için yetkililere çağrıda bulunduğu belirtildi. Herhangi bir yasal düzenleme yapılmasının gündemde olmadığı da bildirilen açıklamada, "Bu çerçevede, 2024'de emekli olmanın 2025 yılına göre daha avantajlı olacağını, bu sene emekli olacakların emekli maaşlarının önümüzdeki sene için daha yüksek olacağını bir kez daha hatırlatmakta fayda görmekteyiz. İleriki yıllarda emekliliği düşünen işçilerimiz için ise, 5-6 yıl sonra emekli olmaları halinde emekli maaşlarındaki kaybın azalacağı öngörülmektedir." denildi.Dilekçe tarihlerine dikkat edinAçıklamada, 2024 yılında emekliliği hak eden ve emekli olmayı isteyen işçilerin mağduriyet yaşamamaları için dilekçelerini belirtilen tarihler dikkate alınarak vermeleri gerektiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

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