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HAK-İŞ uyardı: Emekliliğini 2024 sonrasına bırakanlara yüzde 25-35 arasında daha düşük emekli aylığı bağlanacak
HAK-İŞ uyardı: Emekliliğini 2024 sonrasına bırakanlara yüzde 25-35 arasında daha düşük emekli aylığı bağlanacak
Sputnik Türkiye
Sene sonu yaklaşırken HAK-İŞ, emekliliğini 2024 sonrasına bırakanlara yüzde 25-35 arasında daha düşük emekli aylığı bağlanacağı konusunda uyardı. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T13:52+0300
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HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu, 2024'te emekliliği hak eden ama erteleyenleri uyardı. Yapılan uyarıda, "2024'de emekliliği hak ettiği halde, emekliliğini 2024 yılı sonrasına bırakanlara yüzde 25-35 arasında daha düşük emekli aylığı bağlanacaktır" vurgusu yapıldı. Mağduriyet yaşamayın Emeklilik maaşlarına yapılan zam oranlarının artarak devam edeceği öngörüldüğünden, bu farkın 6 yılda kapanacağının tahmin edildiği bildirilen açıklamada, HAK-İŞ'in işçiler açısından mağduriyet oluşmaması adına yıl sonuna kadar yasal düzenleme yapılması için yetkililere çağrıda bulunduğu belirtildi. Herhangi bir yasal düzenleme yapılmasının gündemde olmadığı da bildirilen açıklamada, "Bu çerçevede, 2024'de emekli olmanın 2025 yılına göre daha avantajlı olacağını, bu sene emekli olacakların emekli maaşlarının önümüzdeki sene için daha yüksek olacağını bir kez daha hatırlatmakta fayda görmekteyiz. İleriki yıllarda emekliliği düşünen işçilerimiz için ise, 5-6 yıl sonra emekli olmaları halinde emekli maaşlarındaki kaybın azalacağı öngörülmektedir." denildi.Dilekçe tarihlerine dikkat edinAçıklamada, 2024 yılında emekliliği hak eden ve emekli olmayı isteyen işçilerin mağduriyet yaşamamaları için dilekçelerini belirtilen tarihler dikkate alınarak vermeleri gerektiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:
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emekli maaşı, en düşük emekli maaşı, hak-iş, dilekçe, emekli
emekli maaşı, en düşük emekli maaşı, hak-iş, dilekçe, emekli

HAK-İŞ uyardı: Emekliliğini 2024 sonrasına bırakanlara yüzde 25-35 arasında daha düşük emekli aylığı bağlanacak

13:52 26.12.2024
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Sene sonu yaklaşırken HAK-İŞ, emekliliğini 2024 sonrasına bırakanlara yüzde 25-35 arasında daha düşük emekli aylığı bağlanacağı konusunda uyardı.
HAK-İŞ Konfederasyonu Yönetim Kurulu, 2024'te emekliliği hak eden ama erteleyenleri uyardı. Yapılan uyarıda, "2024'de emekliliği hak ettiği halde, emekliliğini 2024 yılı sonrasına bırakanlara yüzde 25-35 arasında daha düşük emekli aylığı bağlanacaktır" vurgusu yapıldı.

Mağduriyet yaşamayın

Emeklilik maaşlarına yapılan zam oranlarının artarak devam edeceği öngörüldüğünden, bu farkın 6 yılda kapanacağının tahmin edildiği bildirilen açıklamada, HAK-İŞ'in işçiler açısından mağduriyet oluşmaması adına yıl sonuna kadar yasal düzenleme yapılması için yetkililere çağrıda bulunduğu belirtildi. Herhangi bir yasal düzenleme yapılmasının gündemde olmadığı da bildirilen açıklamada, "Bu çerçevede, 2024'de emekli olmanın 2025 yılına göre daha avantajlı olacağını, bu sene emekli olacakların emekli maaşlarının önümüzdeki sene için daha yüksek olacağını bir kez daha hatırlatmakta fayda görmekteyiz. İleriki yıllarda emekliliği düşünen işçilerimiz için ise, 5-6 yıl sonra emekli olmaları halinde emekli maaşlarındaki kaybın azalacağı öngörülmektedir." denildi.

Dilekçe tarihlerine dikkat edin

Açıklamada, 2024 yılında emekliliği hak eden ve emekli olmayı isteyen işçilerin mağduriyet yaşamamaları için dilekçelerini belirtilen tarihler dikkate alınarak vermeleri gerektiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:
"Kamu kurumları ile sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait şirketlerde çalışan ve ücret bordroları 15 Aralık 2024 ile 14 Ocak 2025 arasında olan işçilerimizin emeklilik dilekçesini 14 Ocak 2025 tarihine kadar vermeleri, özel sektörde, kamu kurumlarında ve sermayesinin yüzde 50'sinden fazlası kamuya ait şirketlerde çalışan işçilerden ücret bordroları 1 Aralık ile 31 Aralık 2024 arasında olan işçilerimizin emeklilik dilekçelerini 31 Aralık tarihine kadar vermeleri halinde 2024 yılı emeklisi sayılacaklarını belirtiriz."
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