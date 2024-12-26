https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/gecenin-yildizi-oldu-masterchef-turkiyede-4-ceket-sahibini-buldu-buyuk-final-artik-cok-yakin-1092037725.html
Gecenin yıldızı oldu, MasterChef Türkiye’de 4. ceket sahibini Buldu: Büyük final artık çok yakın
Gecenin yıldızı oldu, MasterChef Türkiye’de 4. ceket sahibini Buldu: Büyük final artık çok yakın
Sputnik Türkiye
MasterChef Türkiye’de finale doğru mücadele kızıştı! İki turdan oluşan gecede Bodrum mandalinası ve "Hurma Zeytini" gibi özel ürünlerle hazırlanan tabaklar... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T08:01+0300
2024-12-26T08:01+0300
2024-12-26T08:02+0300
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MasterChef Türkiye’de final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Beyza, Semih ve Erim’in kaldığı gecede, yarışmacılar iki turdan oluşan zorlu bir mücadeleye girdi. Gecenin sonunda en yüksek puanı alan Beyza, 4. ceketi giymeye hak kazandı. İlk ceketi Kerem, ikinci ceketi Onur, üçüncüsünü ise Eda giymişti.Bodrum mandalinası, manda yoğurdu ve nane ile yaratıcılıkYarışmanın ilk turunda, yarışmacılardan şefler tarafından seçilen Bodrum mandalinası, manda yoğurdu ve nane ile yaratıcılıklarını göstermeleri istendi. Bu turda Beyza 22.5 puanla birinci olurken, Semih 19 puanla ikinci, Erim ise 16.5 puanla üçüncü sırada yer aldı.Osman Şef’in özel tabağı: 'Bu üçlü çok güçlü'İkinci turda ünlü şef Osman Sezener, yarışmacılardan kendi özel tabağını hazırlamalarını istedi. "Bu Üçlü Çok Güçlü" adını verdiği tabakla ilgili detayları anlatan Osman Şef, tabağın farklı elementlerle şeflere atıfta bulunduğunu belirtti:Hurma zeytini damga vurduTabağın en dikkat çekici unsurlarından biri olan Karaburun’un Hurma Zeytini, doğal ve eşsiz yapısıyla gecenin yıldızı oldu. Osman Şef, bu özel zeytinin herhangi bir işlem görmeden doğrudan dalından yenilebileceğini vurguladı:Beyza 4. ceketi kazandıYarışmanın sonunda şeflerin puanlamasıyla en yüksek skoru alan Beyza, gecenin kazananı oldu ve 4. ceketi giydi. 35 puanda kalan Erim ve 37 puan alan Semih, MasterChef’te kalma mücadelesine devam edecek.
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Gecenin yıldızı oldu, MasterChef Türkiye’de 4. ceket sahibini Buldu: Büyük final artık çok yakın
08:01 26.12.2024 (güncellendi: 08:02 26.12.2024)
MasterChef Türkiye’de finale doğru mücadele kızıştı! İki turdan oluşan gecede Bodrum mandalinası ve "Hurma Zeytini" gibi özel ürünlerle hazırlanan tabaklar dikkat çekti. Şef Osman Sezener’in sürpriz tabağı yarışmaya damga vururken, en yüksek puanı alan Beyza 4. ceketin sahibi oldu. İşte MasterChef’te yaşananlar!
MasterChef Türkiye’de final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Beyza, Semih ve Erim’in kaldığı gecede, yarışmacılar iki turdan oluşan zorlu bir mücadeleye girdi. Gecenin sonunda en yüksek puanı alan Beyza, 4. ceketi giymeye hak kazandı. İlk ceketi Kerem, ikinci ceketi Onur, üçüncüsünü ise Eda giymişti.
Bodrum mandalinası, manda yoğurdu ve nane ile yaratıcılık
Yarışmanın ilk turunda, yarışmacılardan şefler tarafından seçilen Bodrum mandalinası, manda yoğurdu ve nane ile yaratıcılıklarını göstermeleri istendi. Bu turda Beyza 22.5 puanla birinci olurken, Semih 19 puanla ikinci, Erim ise 16.5 puanla üçüncü sırada yer aldı.
Osman Şef’in özel tabağı: 'Bu üçlü çok güçlü'
İkinci turda ünlü şef Osman Sezener, yarışmacılardan kendi özel tabağını hazırlamalarını istedi. "Bu Üçlü Çok Güçlü" adını verdiği tabakla ilgili detayları anlatan Osman Şef, tabağın farklı elementlerle şeflere atıfta bulunduğunu belirtti:
Danilo Şef için Ravioli:
Parmesan ve bol zeytinyağı dolgusuyla ağızda patlayan bir lezzet.
Somer Şef için Ahtapot:
Ege usulü pişirilip mangalda lezzetlendirilmiş.
Mehmet Şef için Tarhana Sos:
Yurdun geleneksel lezzetlerine vurgu yapan bir sosla servis edildi.
Hurma zeytini damga vurdu
Tabağın en dikkat çekici unsurlarından biri olan Karaburun’un Hurma Zeytini, doğal ve eşsiz yapısıyla gecenin yıldızı oldu. Osman Şef, bu özel zeytinin herhangi bir işlem görmeden doğrudan dalından yenilebileceğini vurguladı:
"Karaburun'un mikrokliması bu zeytini olgunlaştırıyor ve Türkiye için çok değerli bir lezzet sunuyor."
Yarışmanın sonunda şeflerin puanlamasıyla en yüksek skoru alan Beyza, gecenin kazananı oldu ve 4. ceketi giydi. 35 puanda kalan Erim ve 37 puan alan Semih, MasterChef’te kalma mücadelesine devam edecek.