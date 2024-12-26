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Fiziki muayeneyle 'kansersiniz' denildi, habersiz yumurtalıkları alındı: 'Neden alınıyor?'
Fiziki muayeneyle 'kansersiniz' denildi, habersiz yumurtalıkları alındı: 'Neden alınıyor?'
Sputnik Türkiye
İzmir'de, 5 yıl önce eşiyle beraber bebek sahibi olmak isteyen ve rutin kontrol için kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvuran Ayla Şahinel, fiziki muayene... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T13:00+0300
2024-12-26T13:00+0300
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5 yıl önce kendisine kanser teşhisi konulan kadın, habersiz şekilde yumurtalıklarının da alındığını iddia etti.Karşıyaka'da yaşayan ve emlakçılık işiyle uğraşan Ayla Şahinel (52), 5 yıl önce 2. evliliğini yaptığı yıllarda, eşiyle birlikte bir bebeğinin olmasını istedi. Önceki eşinden 2 çocuğu olan Şahinel, Buca ilçesindeki özel bir tıp merkezinden kontrol amaçlı randevu aldı. Burada Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı M.İ.'ye muayene olan Ayla Şahinel, doktorun bazı şeylerden şüphelendiğini söylemesi üzerine aynı yerde ultrason çekildi.Fiziki muayeneyle 'kanser' teşhisi konulup bir gün sonra ameliyat edildiİddialara göre doktoru, fiziki muayene ve ultrason sonucu Ayla Şahinel'e rahim kanseri olduğunu söyledi. Bebek sahibi olmak için rutin kontrol yaptırmak isteyen Şahinel'in, doktorun bu söyledikleri karşısında dünyası başına yıkıldı. Ameliyat olması gerektiği bildirilen talihsiz kadına, hemen bir gün sonraya randevu verildi.5 yıl önce 47 yaşında olan Ayla Şahinel, iddialara göre fiziki muayeneyle kanser teşhisi sonrası ameliyat masasına yattı. 3,5 saat boyunca ameliyat edilen talihsiz kadının rahminin bir kısmı, iki yumurtalığı ise habersiz alındı.'Sağlam organlarımı aldılar, bana söylemediler ve ben başka doktordan öğrendim'Ameliyat sonrası kendisine gelen Şahinel, zor günler geçirdi. Ayla Şahinel, bir müddet sonra başka bir doktordan yumurtalıklarının olmadığını duyunca şoka girdi. Konuyu yargıya taşıyan Ayla Şahinel, yumurtalıklarının habersiz alındığını ve biopsi sonucu bile olmadan kanser olduğunun söylendiğini öne sürdü.Ayla Şahinel, “Benim aslında hiçbir şikayetim yoktu. O dönemde, eşimle birlikte bebek yapmayı planlıyorduk. 17 yıllık arkadaşım, bu doktorun sekreteriydi ve beni o götürdü. 15 dakika içinde, fiziki muayene ve ultrasonla ‘rahim kanserisiniz' denildi. Benim o an basiretim bağlandı; yani bende kanser endişesi oluşturarak, hemen ameliyata ikna ettiler. Ertesi gün; beni yetkisiz bir ameliyathanede, yoğun bakım olmayan, canlandırma odası bile olmayan bir tıp merkezinin ameliyathanesinde, koyun keser gibi kesip içimdeki sağlam organları aldılar ve aldıktan sonra da bana söylemiyorlar. 2 yıl sonra, başka bir doktorun kontrolüyle iki yumurtalığımın olmadığını öğrendim. 3,5 saat beni resmen bir polikliniğinin ameliyathanesinde kesip biçmişler. Bebek sahibi olmak isterken dünyamı kararttılar. Yoğun kanamalı gelen hasta yazılmış ve ben oraya sapasağlam gittim. Beni SGK'ya ayakta tedavi göstermişler. Sistemlerde bile benim bu ameliyatım gözükmüyor. ‘Neden bunu bana yaptınız? 5 bin lira ameliyat parası için neden benim sağlam organlarımı aldığınız?' dediğimde, ‘başka yere gitseydin' diye bir cevapla karşılaştım. Hem adli hem idari başvurularımız sonucunda, Sağlık Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma izni verildi. Tıp merkezinden itiraz ettiler ve itirazları da reddedildi” dedi.'İntihar girişiminde bulundum, yoğun bakımlarda yattım'“Adalet istiyorum” diyen Şahinel, konunun artık yargıda olduğunu ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:
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kanser, kadın, izmir

Fiziki muayeneyle 'kansersiniz' denildi, habersiz yumurtalıkları alındı: 'Neden alınıyor?'

13:00 26.12.2024
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - HAKAN GÖZALAN-AW357303Fiziki muayeneyle 'kansersiniz' denildi, habersiz yumurtalıkları alındı
Fiziki muayeneyle 'kansersiniz' denildi, habersiz yumurtalıkları alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© İHA / ALİ İHSAN ÇİFTÇİ - HAKAN GÖZALAN-AW357303
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İzmir'de, 5 yıl önce eşiyle beraber bebek sahibi olmak isteyen ve rutin kontrol için kadın hastalıkları ve doğum uzmanına başvuran Ayla Şahinel, fiziki muayene ve ultrason ile kanser teşhisi konulduğunu, iki yumurtalığının habersiz bir şekilde alındığını iddia etti.
5 yıl önce kendisine kanser teşhisi konulan kadın, habersiz şekilde yumurtalıklarının da alındığını iddia etti.
Karşıyaka'da yaşayan ve emlakçılık işiyle uğraşan Ayla Şahinel (52), 5 yıl önce 2. evliliğini yaptığı yıllarda, eşiyle birlikte bir bebeğinin olmasını istedi. Önceki eşinden 2 çocuğu olan Şahinel, Buca ilçesindeki özel bir tıp merkezinden kontrol amaçlı randevu aldı. Burada Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı M.İ.'ye muayene olan Ayla Şahinel, doktorun bazı şeylerden şüphelendiğini söylemesi üzerine aynı yerde ultrason çekildi.

Fiziki muayeneyle 'kanser' teşhisi konulup bir gün sonra ameliyat edildi

İddialara göre doktoru, fiziki muayene ve ultrason sonucu Ayla Şahinel'e rahim kanseri olduğunu söyledi. Bebek sahibi olmak için rutin kontrol yaptırmak isteyen Şahinel'in, doktorun bu söyledikleri karşısında dünyası başına yıkıldı. Ameliyat olması gerektiği bildirilen talihsiz kadına, hemen bir gün sonraya randevu verildi.
5 yıl önce 47 yaşında olan Ayla Şahinel, iddialara göre fiziki muayeneyle kanser teşhisi sonrası ameliyat masasına yattı. 3,5 saat boyunca ameliyat edilen talihsiz kadının rahminin bir kısmı, iki yumurtalığı ise habersiz alındı.

'Sağlam organlarımı aldılar, bana söylemediler ve ben başka doktordan öğrendim'

Ameliyat sonrası kendisine gelen Şahinel, zor günler geçirdi. Ayla Şahinel, bir müddet sonra başka bir doktordan yumurtalıklarının olmadığını duyunca şoka girdi. Konuyu yargıya taşıyan Ayla Şahinel, yumurtalıklarının habersiz alındığını ve biopsi sonucu bile olmadan kanser olduğunun söylendiğini öne sürdü.
Ayla Şahinel, “Benim aslında hiçbir şikayetim yoktu. O dönemde, eşimle birlikte bebek yapmayı planlıyorduk. 17 yıllık arkadaşım, bu doktorun sekreteriydi ve beni o götürdü. 15 dakika içinde, fiziki muayene ve ultrasonla ‘rahim kanserisiniz' denildi. Benim o an basiretim bağlandı; yani bende kanser endişesi oluşturarak, hemen ameliyata ikna ettiler. Ertesi gün; beni yetkisiz bir ameliyathanede, yoğun bakım olmayan, canlandırma odası bile olmayan bir tıp merkezinin ameliyathanesinde, koyun keser gibi kesip içimdeki sağlam organları aldılar ve aldıktan sonra da bana söylemiyorlar. 2 yıl sonra, başka bir doktorun kontrolüyle iki yumurtalığımın olmadığını öğrendim. 3,5 saat beni resmen bir polikliniğinin ameliyathanesinde kesip biçmişler. Bebek sahibi olmak isterken dünyamı kararttılar. Yoğun kanamalı gelen hasta yazılmış ve ben oraya sapasağlam gittim. Beni SGK'ya ayakta tedavi göstermişler. Sistemlerde bile benim bu ameliyatım gözükmüyor. ‘Neden bunu bana yaptınız? 5 bin lira ameliyat parası için neden benim sağlam organlarımı aldığınız?' dediğimde, ‘başka yere gitseydin' diye bir cevapla karşılaştım. Hem adli hem idari başvurularımız sonucunda, Sağlık Bakanlığı tarafından inceleme başlatıldı ve soruşturma izni verildi. Tıp merkezinden itiraz ettiler ve itirazları da reddedildi” dedi.

'İntihar girişiminde bulundum, yoğun bakımlarda yattım'

“Adalet istiyorum” diyen Şahinel, konunun artık yargıda olduğunu ifade ederek, şu ifadelere yer verdi:
“Ciddi anlamda mağdur edildim. Yaşam kalitem düştü; yani benim vücudumdan izinsiz organlarım alınıyor. Neden alınıyor? Neye dayanarak? Bana yumurtalıklarımın alınacağı kesinlikle söylenmedi, rahim alınacaktı sadece; onu da tam almamışlar zaten. Adli tıpa sevk edildim ve orada her şey ortaya çıktı. Doktora defalarca ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım. 'Bana yaş ve görünüm' nedeniyle yumurtalıklarımın alındığını söyledi. O zamanlar 47 yaşındaydım ve benim; bebek şansımı, tüm bebek şansımı, hamile kalma şansımı sonlandırdı, üreme organlarımı yok etti. Benim yumurtalıklarımı ne yaptınız ve neden aldınız? Cezalarını çekmelerini istiyorum; çünkü şuanda psikolojik tedavi görüyorum. Bununla ilgili ciddi sıkıntılar yaşadım; intihara kalkıştım, hayatımı kaybediyordum, yoğun bakımlarda yattım. Bunu hazmedemiyorum.”
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