https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/estonya-rus-usleri-kalmaya-devam-ederse-suriyeye-mali-yardim-saglamayacagiz-1092032572.html

Estonya: Rus üsleri kalmaya devam ederse Suriye'ye mali yardım sağlamayacağız

Estonya: Rus üsleri kalmaya devam ederse Suriye'ye mali yardım sağlamayacağız

Sputnik Türkiye

Estonya Dışişleri Bakanı Markus Tsahkna, Suriye'nin Rus üslerini topraklarında tutması halinde bu ülkeye mali yardım sağlamayacaklarını belirtti. 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T00:02+0300

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ERR devlet televizyonuna konuşan Tsahkna, Suriye'nin topraklarındaki Rus askeri üslerini muhafaza etmesi halinde Estonya'nın bu ülkeye mali yardımda bulunmayacağını söyledi.Tsahkna, “Suriye'nin ne yapacağını, bu rejimin ne yapacağını açıkça anlamamız gerekiyor. Örneğin, Rus üslerinin orada kalmaya devam etmesi halinde Suriye'ye mali yardım sağlamayı kabul etmeyiz” dedi.Tsahkna ayrıca, Suriyeli sığınmacılara Avrupa'da koruma sağlamak için artık bir neden görmediğini ve ülkelerine dönmelerine ve orada hayatlarını yeniden kurmalarına yardımcı olunması gerektiğini vurguladı.Daha önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Suriye'de askeri üs bulundurmayı düşüneceğini ve bu üsleri ülkeye insani yardım ulaştırmak için kullanmaya hazır olduğunu ifade etmişti.

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estonya, suriye, rus askeri üssü, mali yardım, suriyeli sığınmacılar, avrupa, vladimir putin, insani yardım