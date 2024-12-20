https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/ab-liderleri-suriyeye-destek-icin-tedbirler-hazirlanmasi-talimati-verdi-1091773988.html
AB liderleri Suriye'ye destek için tedbirler hazırlanması talimatı verdi
AB liderleri Suriye'ye destek için tedbirler hazırlanması talimatı verdi
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) liderleri, Avrupa Komisyonu ve AB Yüksek Temsilcisine Suriye'ye destek için tedbirler hazırlamaları talimatı verdi. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T01:16+0300
2024-12-20T01:16+0300
2024-12-20T01:15+0300
dünya
avrupa birliği
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avrupa komisyonu
avrupa birliği liderler zirvesi
suriye
destek
tedbir
talimat
diyalog
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AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesine göre, AB liderleri Avrupa Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a Suriye'yi destekleyecek tedbirleri hazırlama talimatı verdi.Belgede, “Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Yüksek Temsilciye Suriye'yi desteklemeye yönelik tedbirlere ilişkin seçenekler sunma talimatı verdi” denildi.Belgede ayrıca Suriye'deki tüm güçlere kapsayıcı bir diyalog kurmaları ve azınlıklar da dahil olmak üzere tüm nüfusun haklarına saygı göstermeleri çağrısında bulunularak, “Suriye'nin kendi sınırları içerisindeki bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne uluslararası hukuka uygun olarak tam saygı gösterilmelidir” ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/ab-liderleri-ukraynaya-silah-saglama-cabalarinin-arttirilmasi-cagrisi-yapti-1091767965.html
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avrupa birliği, ab, avrupa komisyonu, avrupa birliği liderler zirvesi, suriye, destek, tedbir, talimat, diyalog
avrupa birliği, ab, avrupa komisyonu, avrupa birliği liderler zirvesi, suriye, destek, tedbir, talimat, diyalog
AB liderleri Suriye'ye destek için tedbirler hazırlanması talimatı verdi
Avrupa Birliği (AB) liderleri, Avrupa Komisyonu ve AB Yüksek Temsilcisine Suriye'ye destek için tedbirler hazırlamaları talimatı verdi.
AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesine göre, AB liderleri Avrupa Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a Suriye'yi destekleyecek tedbirleri hazırlama talimatı verdi.
Belgede, “Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Yüksek Temsilciye Suriye'yi desteklemeye yönelik tedbirlere ilişkin seçenekler sunma talimatı verdi” denildi.
Belgede ayrıca Suriye'deki tüm güçlere kapsayıcı bir diyalog kurmaları ve azınlıklar da dahil olmak üzere tüm nüfusun haklarına saygı göstermeleri çağrısında bulunularak, “Suriye'nin kendi sınırları içerisindeki bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne uluslararası hukuka uygun olarak tam saygı gösterilmelidir” ifadeleri yer aldı.