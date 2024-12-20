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AB liderleri Suriye'ye destek için tedbirler hazırlanması talimatı verdi
AB liderleri Suriye'ye destek için tedbirler hazırlanması talimatı verdi
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği (AB) liderleri, Avrupa Komisyonu ve AB Yüksek Temsilcisine Suriye'ye destek için tedbirler hazırlamaları talimatı verdi. 20.12.2024, Sputnik Türkiye
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AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesine göre, AB liderleri Avrupa Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a Suriye'yi destekleyecek tedbirleri hazırlama talimatı verdi.Belgede, “Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Yüksek Temsilciye Suriye'yi desteklemeye yönelik tedbirlere ilişkin seçenekler sunma talimatı verdi” denildi.Belgede ayrıca Suriye'deki tüm güçlere kapsayıcı bir diyalog kurmaları ve azınlıklar da dahil olmak üzere tüm nüfusun haklarına saygı göstermeleri çağrısında bulunularak, “Suriye'nin kendi sınırları içerisindeki bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne uluslararası hukuka uygun olarak tam saygı gösterilmelidir” ifadeleri yer aldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/ab-liderleri-ukraynaya-silah-saglama-cabalarinin-arttirilmasi-cagrisi-yapti-1091767965.html
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avrupa birliği, ab, avrupa komisyonu, avrupa birliği liderler zirvesi, suriye, destek, tedbir, talimat, diyalog
avrupa birliği, ab, avrupa komisyonu, avrupa birliği liderler zirvesi, suriye, destek, tedbir, talimat, diyalog

AB liderleri Suriye'ye destek için tedbirler hazırlanması talimatı verdi

01:16 20.12.2024
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Multimedya arşivine gidin Avrupa Birliği bayrağı
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Avrupa Birliği (AB) liderleri, Avrupa Komisyonu ve AB Yüksek Temsilcisine Suriye'ye destek için tedbirler hazırlamaları talimatı verdi.
AB Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesine göre, AB liderleri Avrupa Komisyonu ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’a Suriye'yi destekleyecek tedbirleri hazırlama talimatı verdi.
Belgede, “Avrupa Konseyi, Avrupa Komisyonu ve Yüksek Temsilciye Suriye'yi desteklemeye yönelik tedbirlere ilişkin seçenekler sunma talimatı verdi” denildi.
Belgede ayrıca Suriye'deki tüm güçlere kapsayıcı bir diyalog kurmaları ve azınlıklar da dahil olmak üzere tüm nüfusun haklarına saygı göstermeleri çağrısında bulunularak, “Suriye'nin kendi sınırları içerisindeki bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne uluslararası hukuka uygun olarak tam saygı gösterilmelidir” ifadeleri yer aldı.
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