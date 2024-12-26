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Estonya, NATO'dan 'caydırıcı filo' konuşlandırmasını talep etmeyi planlıyor
Estonya, NATO'dan 'caydırıcı filo' konuşlandırmasını talep etmeyi planlıyor
Sputnik Türkiye
Estonya Başbakanı Michal, Finlandiya ve Estonya arasındaki EstLink 2 kablosunun hasar görmesi olayının ardından NATO'dan 'caydırıcı bir filo' konuşlandırmasını... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
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Estonya Başbakanı Kristen Michal, söz konusu hususu görüşmek üzere NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmeyi planladığını belirtti. Postimees gazetesinin haberine göre Michal, Estonya'nın olay sırasında NATO donanmasından yardım isteyip istemediğiyle ilgili soruya verdiği yanıtta, NATO'dan ek deniz kuvvetleri sağlamasını istediğini ifade etti.Michal, özellikle Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4'üncü maddesi çerçevesinde istişarelerde bulunmak için adımlar atmayı düşünüp düşünmeyeceği sorusuna da yanıt verdiği yanıtta, "Basın toplantısından hemen sonra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşeceğim" cümlesini kaydetti.Çarşamba günü, Fin elektrik şebekesi şirketi Fingrid, Finlandiya ile Estonya arasındaki EstLink 2 elektrik hattında bir kesinti yaşandığını bildirdirmişti. Kesintinin nedeni henüz bilinmiyor. Finlandiya polisi, elektrik kablosu kesintisine yabancı bir kargo gemisinin karışıp karışmadığını araştırdıklarını açıklamıştı. Fingrid'e göre, kesinti sırasında kablonun yakınında iki gemi bulunuyordu.NATO'dan kınamaBaltık Denizi'ndeki kabloların kesilmesi olayıyla ilgili iddialar hakkında Estonya Başbakanı Michal ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Rutte, "NATO, müttefiklerle dayanışma içindedir ve kritik altyapılara yönelik her türlü saldırıyı kınamaktadır" ifadesini kullandı.Rutte, NATO'nun Estonya ve Finlandiya tarafından yürütülen soruşturmaları takip ettiğini ve destek sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.
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avrupa, estonya, finlandiya, kuzey atlantik, nato, mark rutte
avrupa, estonya, finlandiya, kuzey atlantik, nato, mark rutte

Estonya, NATO'dan 'caydırıcı filo' konuşlandırmasını talep etmeyi planlıyor

23:31 26.12.2024
© Flickr / Gil EwingEstonya bayrağı
Estonya bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© Flickr / Gil Ewing
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Estonya Başbakanı Michal, Finlandiya ve Estonya arasındaki EstLink 2 kablosunun hasar görmesi olayının ardından NATO'dan 'caydırıcı bir filo' konuşlandırmasını talep etmeyi planladığını açıkladı.
Estonya Başbakanı Kristen Michal, söz konusu hususu görüşmek üzere NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşmeyi planladığını belirtti.
Postimees gazetesinin haberine göre Michal, Estonya'nın olay sırasında NATO donanmasından yardım isteyip istemediğiyle ilgili soruya verdiği yanıtta, NATO'dan ek deniz kuvvetleri sağlamasını istediğini ifade etti.
Michal, özellikle Kuzey Atlantik Antlaşması'nın 4'üncü maddesi çerçevesinde istişarelerde bulunmak için adımlar atmayı düşünüp düşünmeyeceği sorusuna da yanıt verdiği yanıtta, "Basın toplantısından hemen sonra NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile görüşeceğim" cümlesini kaydetti.
Çarşamba günü, Fin elektrik şebekesi şirketi Fingrid, Finlandiya ile Estonya arasındaki EstLink 2 elektrik hattında bir kesinti yaşandığını bildirdirmişti. Kesintinin nedeni henüz bilinmiyor. Finlandiya polisi, elektrik kablosu kesintisine yabancı bir kargo gemisinin karışıp karışmadığını araştırdıklarını açıklamıştı. Fingrid'e göre, kesinti sırasında kablonun yakınında iki gemi bulunuyordu.

NATO'dan kınama

Baltık Denizi'ndeki kabloların kesilmesi olayıyla ilgili iddialar hakkında Estonya Başbakanı Michal ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini kaydeden Rutte, "NATO, müttefiklerle dayanışma içindedir ve kritik altyapılara yönelik her türlü saldırıyı kınamaktadır" ifadesini kullandı.
Rutte, NATO'nun Estonya ve Finlandiya tarafından yürütülen soruşturmaları takip ettiğini ve destek sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.
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