https://anlatilaninotesi.com.tr/20241205/istanbulda-sahte-ickiden-olenlerin-sayisi-22ye-yukseldi-1091195170.html
İstanbul’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi
İstanbul’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı. Zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran 24 kişinin tedavileri sürerken, 7 kişi... 05.12.2024, Sputnik Türkiye
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2024-12-05T11:43+0300
2024-12-05T11:44+0300
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sahte içki, istanbul sahte içki, sahte içki son dakika
İstanbul’da sahte içkiden ölenlerin sayısı 22'ye yükseldi
11:43 05.12.2024 (güncellendi: 11:44 05.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da sahte içki nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye çıktı. Zehirlenme şüphesiyle hastanelere başvuran 24 kişinin tedavileri sürerken, 7 kişi ise taburcu edildi.