https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/devlet-memurlari-kanunu-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1092030456.html
Devlet memurları kanunu teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Devlet memurları kanunu teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
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Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif Meclis'te kabul edildi. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T22:02+0300
2024-12-25T22:02+0300
2024-12-25T22:33+0300
türkiye
tbmm
tbmm genel kurulu
kanun teklifi
memur
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TBMM Genel Kurulu'nda, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edildi. Söz konusu teklifin ilk maddesi dün kabul edilmiş, yeterli çoğunluk olmadığı için teklifin görülmesi bugüne bırakılmıştı.
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tbmm, tbmm genel kurulu, kanun teklifi, memur
tbmm, tbmm genel kurulu, kanun teklifi, memur
Devlet memurları kanunu teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
22:02 25.12.2024 (güncellendi: 22:33 25.12.2024)
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Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif Meclis'te kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edildi. Söz konusu teklifin ilk maddesi dün kabul edilmiş, yeterli çoğunluk olmadığı için teklifin görülmesi bugüne bırakılmıştı.