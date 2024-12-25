https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/devlet-memurlari-kanunu-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1092030456.html

Devlet memurları kanunu teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Devlet memurları kanunu teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi

Sputnik Türkiye

Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklif Meclis'te kabul edildi. 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T22:02+0300

2024-12-25T22:02+0300

2024-12-25T22:33+0300

türkiye

tbmm

tbmm genel kurulu

kanun teklifi

memur

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/06/0e/1072408174_0:220:3072:1948_1920x0_80_0_0_d6ea678cc6f8abd2f82d9fda59f242da.jpg

TBMM Genel Kurulu'nda, Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin kabul edildi. Söz konusu teklifin ilk maddesi dün kabul edilmiş, yeterli çoğunluk olmadığı için teklifin görülmesi bugüne bırakılmıştı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

tbmm, tbmm genel kurulu, kanun teklifi, memur