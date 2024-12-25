https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/yemek-kartlarina-asgari-ucret-zammi-gunluk-yemek-ucreti-ne-kadar-1092026440.html
Yemek kartlarına 'asgari ücret' zammı: Günlük yemek ücreti ne kadar?
Yemek kartlarına 'asgari ücret' zammı: Günlük yemek ücreti ne kadar?
Sputnik Türkiye
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısında asgari ücret yüzde 30 zamlanarak 22 bin 104 lira olarak açıklanmıştı. Asgari ücret zammı ile birlikte 2025... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T18:37+0300
2024-12-25T18:37+0300
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türkiye
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Asgari ücretin yüzde 30 zamlanmasıyla çalışanların yemek kartlarına 1 Ocak 2025 tarihinde zam gelecek.2025 yılıyla birlikte asgari ücret yüzde 30 zamlanarak 22 bin 104 lira olarak açıklanmıştı. Karar sonrası çalışanların yemek kartlarına 1 Ocak'ta en az yüzde 30 zam yapılması bekleniyor. Günlük 243 lira seviyesine çıkacak yemek ücretinin aylık 6 bin 320 lira olacağı tahmin ediliyor. Yemek kartı ne kadar olacak?2024 Ocak ayında KDV dahil 187 lira olarak belirlenen günlük yemek ücretinin en az yüzde 30 zamlanarak 26 günlük çalışma baz alınarak aylık 6 bin 320 lira olacağı iddia edildi. Yemek kartlarında 31 Aralık 2023 Resmi Gazetesi'nde belirlenen zam oranı geçen yıl yüzde 54.54 olmuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/tures-genel-baskani-bingolden-yemek-karti-alisverise-kapatilsin-talebi-1090278482.html
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yemek kartı ne kadar, yemek kartı ne kadar olacak, yemek kartı bakiye, yemek kartı nerede harcanır, yemek kartı fiyatı
yemek kartı ne kadar, yemek kartı ne kadar olacak, yemek kartı bakiye, yemek kartı nerede harcanır, yemek kartı fiyatı
Yemek kartlarına 'asgari ücret' zammı: Günlük yemek ücreti ne kadar?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısında asgari ücret yüzde 30 zamlanarak 22 bin 104 lira olarak açıklanmıştı. Asgari ücret zammı ile birlikte 2025 yılında çalışanların yemek kartlarına 1 Ocak'ta en az yüzde 30 zam yapılması bekleniyor.
Asgari ücretin yüzde 30 zamlanmasıyla çalışanların yemek kartlarına 1 Ocak 2025 tarihinde zam gelecek.
2025 yılıyla birlikte asgari ücret yüzde 30 zamlanarak 22 bin 104 lira olarak açıklanmıştı. Karar sonrası çalışanların yemek kartlarına 1 Ocak'ta en az yüzde 30 zam yapılması bekleniyor. Günlük 243 lira seviyesine çıkacak yemek ücretinin aylık 6 bin 320 lira olacağı tahmin ediliyor.
Yemek kartı ne kadar olacak?
2024 Ocak ayında KDV dahil 187 lira olarak belirlenen günlük yemek ücretinin en az yüzde 30 zamlanarak 26 günlük çalışma baz alınarak aylık 6 bin 320 lira olacağı iddia edildi. Yemek kartlarında 31 Aralık 2023 Resmi Gazetesi'nde belirlenen zam oranı geçen yıl yüzde 54.54 olmuştu.