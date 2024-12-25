https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/yemek-kartlarina-asgari-ucret-zammi-gunluk-yemek-ucreti-ne-kadar-1092026440.html

Yemek kartlarına 'asgari ücret' zammı: Günlük yemek ücreti ne kadar?

Yemek kartlarına 'asgari ücret' zammı: Günlük yemek ücreti ne kadar?

Sputnik Türkiye

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısında asgari ücret yüzde 30 zamlanarak 22 bin 104 lira olarak açıklanmıştı. Asgari ücret zammı ile birlikte 2025... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T18:37+0300

2024-12-25T18:37+0300

2024-12-25T18:37+0300

türkiye

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brüt asgari ücret

net asgari ücret

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Asgari ücretin yüzde 30 zamlanmasıyla çalışanların yemek kartlarına 1 Ocak 2025 tarihinde zam gelecek.2025 yılıyla birlikte asgari ücret yüzde 30 zamlanarak 22 bin 104 lira olarak açıklanmıştı. Karar sonrası çalışanların yemek kartlarına 1 Ocak'ta en az yüzde 30 zam yapılması bekleniyor. Günlük 243 lira seviyesine çıkacak yemek ücretinin aylık 6 bin 320 lira olacağı tahmin ediliyor. Yemek kartı ne kadar olacak?2024 Ocak ayında KDV dahil 187 lira olarak belirlenen günlük yemek ücretinin en az yüzde 30 zamlanarak 26 günlük çalışma baz alınarak aylık 6 bin 320 lira olacağı iddia edildi. Yemek kartlarında 31 Aralık 2023 Resmi Gazetesi'nde belirlenen zam oranı geçen yıl yüzde 54.54 olmuştu.

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