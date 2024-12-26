https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/baby-driverin-yildizi-kazada-hayatini-kaybetti-hudson-joseph-meek-kimdir-1092071769.html

Baby Driver'ın yıldızı kazada hayatını kaybetti: Hudson Joseph Meek kimdir?

Baby Driver'ın yıldızı kazada hayatını kaybetti: Hudson Joseph Meek kimdir?

Sputnik Türkiye

Türkiye'de 'Tam Gaz' olarak bilinen Baby Driver'ın yıldızı Hudson Joseph Meek, ABD'nin Alabama Eyaleti'nde hareket halindeki bir araçtan düşerek ağır... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T19:53+0300

2024-12-26T19:53+0300

2024-12-26T19:53+0300

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16 yaşındaki 'Baby Driver' filmi yıldızı Hudson Joseph Meek, araba kazasında hayatını kaybetti.2017 yapımı Türkiye'de 'Tam Gaz' olarak bilinen Baby Driver'ın yıldızı Hudson Joseph Meek, ABD'nin Alabama Eyaleti'nde hareket halindeki bir araçtan düşerek ağır yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan genç oyuncu iki gün sonra, aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybederken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Hudson'ın ailesi, genç oyuncunun sosyal medya hesabından "Hudson Meek'in bu akşam İsa'yla birlikte olmak için eve gittiğini paylaşmak kalbimizi kırıyor. Bu dünyadaki 16 yılı çok kısaydı ama çok şey başardı ve tanıştığı herkes üzerinde önemli bir etki bıraktı" dedi.Hudson Joseph Meek kimdir?Amerikalı genç oyuncu Hudson Joseph Meek, özellikle 2017 yapımı 'Baby Driver' filmindeki performansıyla tanınır. Bu filmde genç bir rol üstlenen Hudson, kariyerine küçük yaşta başlamış, çeşitli projelerde yer alarak dikkat çekmişti.

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