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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/2024un-en-cok-kazandiran-yatirimi-belli-oldu-getiri-sampiyonuydu-kkmnin-kaldirilacagi-tarih-verildi-1092037491.html
2024’ün en çok kazandıran yatırımı belli oldu getiri şampiyonuydu: KKM'nin kaldırılacağı tarih verildi
2024’ün en çok kazandıran yatırımı belli oldu getiri şampiyonuydu: KKM'nin kaldırılacağı tarih verildi
Sputnik Türkiye
2024 yılı yatırımcılar için farklı sonuçlar doğurdu. Türk Lirası mevduatı yüzde 60’a varan getirisiyle zirvede yer alırken, altın yüzde 52 kazançla takip etti... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T07:37+0300
2024-12-26T07:37+0300
ekonomi
tl
merkez bankası
kur korumalı mevduat (kkm)
yatırım
yatırım alanı
yatırımcı
2024
2025 yılı
altın
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2024 yılında yatırım araçları arasında en çok kazandıran Türk Lirası mevduat hesapları oldu. Vadeli mevduat ve para piyasası fonları, yüzde 60’a varan getirilerle yatırımcısını sevindirdi. 100 bin TL mevduatı olan bir kişi, bir yıl içinde yaklaşık 60 bin lira kazanç sağladı.Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan, Kanal D Haber’e yaptığı açıklamada, "2024'ün sonuna yaklaşıyoruz ve getiri şampiyonu açık ara TL oldu. Vadeli mevduat ve para piyasası fonları yatırımcısına yüzde 60’a yakın kazandırdı" dedi.Altın yatırımcısına güçlü getiri sağladıAltın, TL mevduatın ardından en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Gram altın, jeopolitik riskler, Ortadoğu’daki çatışmalar ve Ukrayna’daki savaşın etkisiyle bir yıl içinde yüzde 52 kazandırdı. Turan, "Altına yatırım yapanlar yatırdıkları paranın yarısı kadar kazandı. Bu, oldukça dikkat çekici bir getiri oranı" ifadelerini kullandı.Dolar ve euro yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattıParasını dolar ve euroda tutan yatırımcılar ise beklenen getiriyi elde edemedi. Dolar, yılbaşından bu yana sadece yüzde 19, euro ise yüzde 12-13 oranında kazanç sağladı. Turan, "Dövize güvenenler oldukça kaybetti. TL’nin cazibesi, faiz oranlarındaki artışla daha belirgin hale geldi" dedi.Para piyasası fonlarına rekor giriş2024 boyunca faiz oranlarındaki artış, yatırımcıların para piyasası fonlarına yönelmesine yol açtı. Turan, "Faiz cazibesiyle yılbaşından bu yana 900 milyar TL'nin üzerinde para, bu fonlara aktarıldı. Rekorlar üst üste kırılmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.2025’te yatırım trendleri ne olacak?2025 yılına girerken gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında. Bu hafta alınacak kararın, yeni yılın yatırım araçlarına etkisi büyük olacak. Turan, "Eğer sert bir faiz indirimi olmazsa, 2025’in ilk 6 ayında TL mevduat ve para piyasası fonları cazibesini korumaya devam eder" dedi.TL mevduatlar güçleniyor, KKM tarih oluyorTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı para politikası yol haritasını açıkladı. KKM uygulamasının yıl içinde sonlandırılmasının planlandığı raporda, TL mevduatların cazibesinin artırılması ve fiyat istikrarı hedeflerinin sürdürüleceği vurgulandı. İşte, 2025’in ekonomik rotasına dair tüm detaylar!Raporun dikkat çeken noktalarından biri, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının 2025 yılı içerisinde sonlandırılacak olması oldu. TL mevduatların toplam mevduat içindeki payının artırılması hedeflenirken, KKM bakiyesinin 2024 sonunda 34.2 milyar dolara kadar gerilediği bilgisi paylaşıldı.Bu süreçte TL mevduatın payı yüzde 58,6’ya çıkarken, KKM’nin toplam mevduat içindeki oranı yüzde 6.2’ye düştü. TCMB, KKM’ye olan talebin azalmasıyla TL’ye dayalı finansal sistemin güçlenmesinin sağlanacağını vurguladı.
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2024 yatırım araçları, türk lirası mevduatı kazandırdı, altın yıllık getirisi 2024, dolar yatırım getirisi, euro yatırım getirisi, vadeli mevduat faiz kazancı, 2024'ün en çok kazandıran yatırımları, para piyasası fonları getirisi, gram altın kazandırdı mı, 100 bin tl yatırımı ne kadar kazandırır, 2025 yatırım trendleri, merkez bankası faiz kararı etkileri, jeopolitik riskler ve altın, en iyi yatırım aracı 2024, döviz yatırımı hayal kırıklığı, bilal emin turan açıklamaları, faiz oranları ve yatırım, 2024'te altın ne kadar kazandırdı, tl kur korumalı mevduat kaldırılıyor, 2025 para politikası hedefleri, enflasyon hedefi yüzde 5, fiyat istikrarı için para politikası, tl mevduat oranı arttı, merkez bankası sadeleşme adımları, 2025 enflasyon raporu, sterilizasyon araçları kullanımı, faiz politikası 2025, şeffaflık ve hesap verebilirlik, merkez bankası rezerv artırma stratejisi, kkm uygulaması sona eriyor
2024 yatırım araçları, türk lirası mevduatı kazandırdı, altın yıllık getirisi 2024, dolar yatırım getirisi, euro yatırım getirisi, vadeli mevduat faiz kazancı, 2024'ün en çok kazandıran yatırımları, para piyasası fonları getirisi, gram altın kazandırdı mı, 100 bin tl yatırımı ne kadar kazandırır, 2025 yatırım trendleri, merkez bankası faiz kararı etkileri, jeopolitik riskler ve altın, en iyi yatırım aracı 2024, döviz yatırımı hayal kırıklığı, bilal emin turan açıklamaları, faiz oranları ve yatırım, 2024'te altın ne kadar kazandırdı, tl kur korumalı mevduat kaldırılıyor, 2025 para politikası hedefleri, enflasyon hedefi yüzde 5, fiyat istikrarı için para politikası, tl mevduat oranı arttı, merkez bankası sadeleşme adımları, 2025 enflasyon raporu, sterilizasyon araçları kullanımı, faiz politikası 2025, şeffaflık ve hesap verebilirlik, merkez bankası rezerv artırma stratejisi, kkm uygulaması sona eriyor

2024’ün en çok kazandıran yatırımı belli oldu getiri şampiyonuydu: KKM'nin kaldırılacağı tarih verildi

07:37 26.12.2024
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2024 yılı yatırımcılar için farklı sonuçlar doğurdu. Türk Lirası mevduatı yüzde 60’a varan getirisiyle zirvede yer alırken, altın yüzde 52 kazançla takip etti. Ancak dolar ve euroya yatırım yapanlar beklenen kazancı elde edemedi. Yeni yıl öncesi Merkez Bankası’nın faiz kararı, 2025’in yatırım trendlerini belirleyebilir. Peki, KKM ne zaman bitecek?
2024 yılında yatırım araçları arasında en çok kazandıran Türk Lirası mevduat hesapları oldu. Vadeli mevduat ve para piyasası fonları, yüzde 60’a varan getirilerle yatırımcısını sevindirdi. 100 bin TL mevduatı olan bir kişi, bir yıl içinde yaklaşık 60 bin lira kazanç sağladı.
Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan, Kanal D Haber’e yaptığı açıklamada, "2024'ün sonuna yaklaşıyoruz ve getiri şampiyonu açık ara TL oldu. Vadeli mevduat ve para piyasası fonları yatırımcısına yüzde 60’a yakın kazandırdı" dedi.

Altın yatırımcısına güçlü getiri sağladı

Altın, TL mevduatın ardından en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Gram altın, jeopolitik riskler, Ortadoğu’daki çatışmalar ve Ukrayna’daki savaşın etkisiyle bir yıl içinde yüzde 52 kazandırdı. Turan, "Altına yatırım yapanlar yatırdıkları paranın yarısı kadar kazandı. Bu, oldukça dikkat çekici bir getiri oranı" ifadelerini kullandı.

Dolar ve euro yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattı

Parasını dolar ve euroda tutan yatırımcılar ise beklenen getiriyi elde edemedi. Dolar, yılbaşından bu yana sadece yüzde 19, euro ise yüzde 12-13 oranında kazanç sağladı. Turan, "Dövize güvenenler oldukça kaybetti. TL’nin cazibesi, faiz oranlarındaki artışla daha belirgin hale geldi" dedi.

Para piyasası fonlarına rekor giriş

2024 boyunca faiz oranlarındaki artış, yatırımcıların para piyasası fonlarına yönelmesine yol açtı. Turan, "Faiz cazibesiyle yılbaşından bu yana 900 milyar TL'nin üzerinde para, bu fonlara aktarıldı. Rekorlar üst üste kırılmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.

2025’te yatırım trendleri ne olacak?

2025 yılına girerken gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında. Bu hafta alınacak kararın, yeni yılın yatırım araçlarına etkisi büyük olacak. Turan, "Eğer sert bir faiz indirimi olmazsa, 2025’in ilk 6 ayında TL mevduat ve para piyasası fonları cazibesini korumaya devam eder" dedi.

TL mevduatlar güçleniyor, KKM tarih oluyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı para politikası yol haritasını açıkladı. KKM uygulamasının yıl içinde sonlandırılmasının planlandığı raporda, TL mevduatların cazibesinin artırılması ve fiyat istikrarı hedeflerinin sürdürüleceği vurgulandı. İşte, 2025’in ekonomik rotasına dair tüm detaylar!
Raporun dikkat çeken noktalarından biri, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının 2025 yılı içerisinde sonlandırılacak olması oldu. TL mevduatların toplam mevduat içindeki payının artırılması hedeflenirken, KKM bakiyesinin 2024 sonunda 34.2 milyar dolara kadar gerilediği bilgisi paylaşıldı.
Bu süreçte TL mevduatın payı yüzde 58,6’ya çıkarken, KKM’nin toplam mevduat içindeki oranı yüzde 6.2’ye düştü. TCMB, KKM’ye olan talebin azalmasıyla TL’ye dayalı finansal sistemin güçlenmesinin sağlanacağını vurguladı.
Araç muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
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