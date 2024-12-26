https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/2024un-en-cok-kazandiran-yatirimi-belli-oldu-getiri-sampiyonuydu-kkmnin-kaldirilacagi-tarih-verildi-1092037491.html

2024’ün en çok kazandıran yatırımı belli oldu getiri şampiyonuydu: KKM'nin kaldırılacağı tarih verildi

2024’ün en çok kazandıran yatırımı belli oldu getiri şampiyonuydu: KKM'nin kaldırılacağı tarih verildi

Sputnik Türkiye

2024 yılı yatırımcılar için farklı sonuçlar doğurdu. Türk Lirası mevduatı yüzde 60’a varan getirisiyle zirvede yer alırken, altın yüzde 52 kazançla takip etti... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T07:37+0300

2024-12-26T07:37+0300

2024-12-26T07:37+0300

ekonomi

tl

merkez bankası

kur korumalı mevduat (kkm)

yatırım

yatırım alanı

yatırımcı

2024

2025 yılı

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2024 yılında yatırım araçları arasında en çok kazandıran Türk Lirası mevduat hesapları oldu. Vadeli mevduat ve para piyasası fonları, yüzde 60’a varan getirilerle yatırımcısını sevindirdi. 100 bin TL mevduatı olan bir kişi, bir yıl içinde yaklaşık 60 bin lira kazanç sağladı.Posta Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan, Kanal D Haber’e yaptığı açıklamada, "2024'ün sonuna yaklaşıyoruz ve getiri şampiyonu açık ara TL oldu. Vadeli mevduat ve para piyasası fonları yatırımcısına yüzde 60’a yakın kazandırdı" dedi.Altın yatırımcısına güçlü getiri sağladıAltın, TL mevduatın ardından en çok kazandıran yatırım aracı oldu. Gram altın, jeopolitik riskler, Ortadoğu’daki çatışmalar ve Ukrayna’daki savaşın etkisiyle bir yıl içinde yüzde 52 kazandırdı. Turan, "Altına yatırım yapanlar yatırdıkları paranın yarısı kadar kazandı. Bu, oldukça dikkat çekici bir getiri oranı" ifadelerini kullandı.Dolar ve euro yatırımcısını hayal kırıklığına uğrattıParasını dolar ve euroda tutan yatırımcılar ise beklenen getiriyi elde edemedi. Dolar, yılbaşından bu yana sadece yüzde 19, euro ise yüzde 12-13 oranında kazanç sağladı. Turan, "Dövize güvenenler oldukça kaybetti. TL’nin cazibesi, faiz oranlarındaki artışla daha belirgin hale geldi" dedi.Para piyasası fonlarına rekor giriş2024 boyunca faiz oranlarındaki artış, yatırımcıların para piyasası fonlarına yönelmesine yol açtı. Turan, "Faiz cazibesiyle yılbaşından bu yana 900 milyar TL'nin üzerinde para, bu fonlara aktarıldı. Rekorlar üst üste kırılmaya devam ediyor" açıklamasında bulundu.2025’te yatırım trendleri ne olacak?2025 yılına girerken gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında. Bu hafta alınacak kararın, yeni yılın yatırım araçlarına etkisi büyük olacak. Turan, "Eğer sert bir faiz indirimi olmazsa, 2025’in ilk 6 ayında TL mevduat ve para piyasası fonları cazibesini korumaya devam eder" dedi.TL mevduatlar güçleniyor, KKM tarih oluyorTürkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılı para politikası yol haritasını açıkladı. KKM uygulamasının yıl içinde sonlandırılmasının planlandığı raporda, TL mevduatların cazibesinin artırılması ve fiyat istikrarı hedeflerinin sürdürüleceği vurgulandı. İşte, 2025’in ekonomik rotasına dair tüm detaylar!Raporun dikkat çeken noktalarından biri, Kur Korumalı Mevduat (KKM) uygulamasının 2025 yılı içerisinde sonlandırılacak olması oldu. TL mevduatların toplam mevduat içindeki payının artırılması hedeflenirken, KKM bakiyesinin 2024 sonunda 34.2 milyar dolara kadar gerilediği bilgisi paylaşıldı.Bu süreçte TL mevduatın payı yüzde 58,6’ya çıkarken, KKM’nin toplam mevduat içindeki oranı yüzde 6.2’ye düştü. TCMB, KKM’ye olan talebin azalmasıyla TL’ye dayalı finansal sistemin güçlenmesinin sağlanacağını vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/resmi-gazetede-yayinlandi-ikinci-el-otomobil-ticaretinde-yeni-donem-basliyor-1092035896.html

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