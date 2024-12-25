https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/yol-verme-kavgasinda-boksorum-diyen-taksici-itiraf-etti-kavga-etmek-istemedigim-icin-o-anda-1092023043.html

Yol verme kavgasında 'boksörüm' diyen taksici itiraf etti: 'Kavga etmek istemediğim için o anda boksörüm dedim'

Yol verme kavgasında 'boksörüm' diyen taksici itiraf etti: 'Kavga etmek istemediğim için o anda boksörüm dedim'

Sputnik Türkiye

İstanbul'da trafikte yaşanan bir tartışmada 'ben boksörüm' diyerek kavgayı engellemeye çalışan taksi sürücüsü 'boksör' olmadığını sadece kavgayı engellemek... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T16:56+0300

2024-12-25T16:56+0300

2024-12-25T16:56+0300

türkiye

istanbul

avcılar

trafik kazası

kavga

boksör

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İstanbul Avcılar’da trafikte yaşanan bir tartışmada, boks müsabakalarını aratmayan görüntüler ortaya çıkmıştı. 'Ben boksörüm' diyerek kavgayı engellemeye çalışan taksi sürücüsü yaşanan o anları anlattı. Taksici, "Videoyu izlence zaten kendimden utandım. O anda olay öyle gerçekleşti, yoksa benim kimseyi dövmeye niyetimde yok, zaten ben boksör de değilim” dedi.Görüntüler boks müsabakalarını aratmadıE-5 Karayolu Avcılar mevkiinde dün trafikte yol vermeme nedeniyle yaşanan bir tartışmada, araçtan inen sürücüler boks müsabakalarını aratmayan görüntülere imza atmıştı. Taksi şoförünün, “Ben boksörüm” diyerek gardını kaldırdığı ve diğer sürücünün de eşlik ettiği olayda ise taraflar kavga etmeden ayrışmıştı. Yaşanan olayın ardından “Kavga etmek istemediğim için boksörüm” diyen taksi şoförü ise yaşanan olayı şöyle anlattı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/yol-verme-kavgasinda-boksore-denk-geldi-otoyol-ringe-dondu-kozlar-paylasildi-1091981980.html

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istanbul

avcılar

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istanbul, avcılar, trafik kazası, kavga, boksör