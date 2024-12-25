https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/yol-verme-kavgasinda-boksorum-diyen-taksici-itiraf-etti-kavga-etmek-istemedigim-icin-o-anda-1092023043.html
Yol verme kavgasında 'boksörüm' diyen taksici itiraf etti: 'Kavga etmek istemediğim için o anda boksörüm dedim'
Yol verme kavgasında 'boksörüm' diyen taksici itiraf etti: 'Kavga etmek istemediğim için o anda boksörüm dedim'
Sputnik Türkiye
İstanbul'da trafikte yaşanan bir tartışmada 'ben boksörüm' diyerek kavgayı engellemeye çalışan taksi sürücüsü 'boksör' olmadığını sadece kavgayı engellemek... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T16:56+0300
2024-12-25T16:56+0300
2024-12-25T16:56+0300
türkiye
istanbul
avcılar
trafik kazası
kavga
boksör
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İstanbul Avcılar’da trafikte yaşanan bir tartışmada, boks müsabakalarını aratmayan görüntüler ortaya çıkmıştı. 'Ben boksörüm' diyerek kavgayı engellemeye çalışan taksi sürücüsü yaşanan o anları anlattı. Taksici, "Videoyu izlence zaten kendimden utandım. O anda olay öyle gerçekleşti, yoksa benim kimseyi dövmeye niyetimde yok, zaten ben boksör de değilim” dedi.Görüntüler boks müsabakalarını aratmadıE-5 Karayolu Avcılar mevkiinde dün trafikte yol vermeme nedeniyle yaşanan bir tartışmada, araçtan inen sürücüler boks müsabakalarını aratmayan görüntülere imza atmıştı. Taksi şoförünün, “Ben boksörüm” diyerek gardını kaldırdığı ve diğer sürücünün de eşlik ettiği olayda ise taraflar kavga etmeden ayrışmıştı. Yaşanan olayın ardından “Kavga etmek istemediğim için boksörüm” diyen taksi şoförü ise yaşanan olayı şöyle anlattı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/yol-verme-kavgasinda-boksore-denk-geldi-otoyol-ringe-dondu-kozlar-paylasildi-1091981980.html
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istanbul, avcılar, trafik kazası, kavga, boksör
istanbul, avcılar, trafik kazası, kavga, boksör
Yol verme kavgasında 'boksörüm' diyen taksici itiraf etti: 'Kavga etmek istemediğim için o anda boksörüm dedim'
İstanbul'da trafikte yaşanan bir tartışmada 'ben boksörüm' diyerek kavgayı engellemeye çalışan taksi sürücüsü 'boksör' olmadığını sadece kavgayı engellemek için öyle dediğini itiraf etti.
İstanbul Avcılar’da trafikte yaşanan bir tartışmada, boks müsabakalarını aratmayan görüntüler ortaya çıkmıştı. 'Ben boksörüm' diyerek kavgayı engellemeye çalışan taksi sürücüsü yaşanan o anları anlattı. Taksici, "Videoyu izlence zaten kendimden utandım. O anda olay öyle gerçekleşti, yoksa benim kimseyi dövmeye niyetimde yok, zaten ben boksör de değilim” dedi.
Görüntüler boks müsabakalarını aratmadı
E-5 Karayolu Avcılar mevkiinde dün trafikte yol vermeme nedeniyle yaşanan bir tartışmada, araçtan inen sürücüler boks müsabakalarını aratmayan görüntülere imza atmıştı. Taksi şoförünün, “Ben boksörüm” diyerek gardını kaldırdığı ve diğer sürücünün de eşlik ettiği olayda ise taraflar kavga etmeden ayrışmıştı. Yaşanan olayın ardından “Kavga etmek istemediğim için boksörüm” diyen taksi şoförü ise yaşanan olayı şöyle anlattı:
"Keşke olmasaydı dediğimiz bir olaydı ama maalesef trafikte yaşanabiliyor. Abi ile herhangi bir sorunumuz yoktu zaten. Kavga etmek istemediğim için o anda ‘boksörüm’ dedim. Belki şuan karşılaşsak birbirimize sarılır, barışırız. Tüm halkımızdan özür diliyorum bu yaşananlardan ötürü. Kavgayla, gürültüyle işimiz yok bizim, keşke hakaretlerde olmasaydı. Akrabalar aradı beni, bende şaşırdım gerçekten. Videoyu izlence zaten kendimden utandım. O anda olay öyle gerçekleşti, yoksa benim kimseyi dövmeye niyetimde yok, zaten ben boksör de değilim” dedi.