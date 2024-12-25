https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/yeni-asgari-ucret-ne-zaman-alinacak-2025-zamli-asgari-ucret-hangi-ay-odenecek-1092000764.html

Yeni asgari ücret ne zaman alınacak? 2025 zamlı asgari ücret hangi ay ödenecek?

Yeni asgari ücret ne zaman alınacak? 2025 zamlı asgari ücret hangi ay ödenecek?

Sputnik Türkiye

2025 yılı asgari ücret zammı dün netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni net asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıkladı. Yeni asgari... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T09:44+0300

2024-12-25T09:44+0300

2024-12-25T09:48+0300

ekonomi

asgari ücret

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asgari ücret zammı 2025

maaş zammı

türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)

asgari ücret tespit komisyonu

vedat ışıkhan

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayındaki yoğun görüşmelerin ardından 2025 yılı asgari ücretini belirledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni net asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak duyurdu. Brüt ücret ise 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak açıklandı. Yeni asgari ücret zammı 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Öte yandan dördüncü komisyon toplantısına işçi temsilcisi TÜRK-İŞ katılmadı. TÜRK-İŞ toplantıya katılmama gerekçesi olarak işveren kesiminin asgari ücret teklifinin bildirilmemesini gösterdi.2025 asgari ücreti ne kadar oldu? İşte asgari ücretin detaylarıAsgari ücret 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Brüt ücret üzerinden işverene eklenen SGK işveren primi ve işveren işsizlik sigorta primi de dahil edildiğinde, bir çalışanın işverene toplam maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruşa ulaşıyor.Yeni açıklanan asgari ücretin detayları şu şekilde:Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak?Zamlı asgari ücret, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/resmi-gazetede-yayimlandi-alkollu-ickilerde-otv-oranina-zam-1091999720.html

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