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Yeni asgari ücret ne zaman alınacak? 2025 zamlı asgari ücret hangi ay ödenecek?
Yeni asgari ücret ne zaman alınacak? 2025 zamlı asgari ücret hangi ay ödenecek?
Sputnik Türkiye
2025 yılı asgari ücret zammı dün netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni net asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıkladı. Yeni asgari... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T09:44+0300
2024-12-25T09:48+0300
ekonomi
asgari ücret
brüt asgari ücret
net asgari ücret
asgari ücret zammı 2025
maaş zammı
türkiye işçi sendikaları konfederasyonu (türk-iş)
asgari ücret tespit komisyonu
vedat ışıkhan
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayındaki yoğun görüşmelerin ardından 2025 yılı asgari ücretini belirledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni net asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak duyurdu. Brüt ücret ise 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak açıklandı. Yeni asgari ücret zammı 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Öte yandan dördüncü komisyon toplantısına işçi temsilcisi TÜRK-İŞ katılmadı. TÜRK-İŞ toplantıya katılmama gerekçesi olarak işveren kesiminin asgari ücret teklifinin bildirilmemesini gösterdi.2025 asgari ücreti ne kadar oldu? İşte asgari ücretin detaylarıAsgari ücret 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Brüt ücret üzerinden işverene eklenen SGK işveren primi ve işveren işsizlik sigorta primi de dahil edildiğinde, bir çalışanın işverene toplam maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruşa ulaşıyor.Yeni açıklanan asgari ücretin detayları şu şekilde:Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak?Zamlı asgari ücret, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.
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2025 asgari ücret, 2025 asgari ücret ne kadar oldu, net asgari ücret 2025, brüt asgari ücret 2025, 2025 yılı asgari ücret detayları, yeni asgari ücret maliyeti, işverene asgari ücret maliyeti 2025, asgari ücret zam oranı 2025, asgari ücret desteği 2025, çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı asgari ücret açıklaması, zamlı asgari ücret ödeme tarihi, ocak 2025 asgari ücret, şubat 2025 zamlı maaş, asgari ücret sgk primi, 2025 işsizlik sigorta primi, asgari ücret tespit komisyonu toplantısı, vedat ışıkhan asgari ücret açıklaması, işçi maaşı 2025, 2025 işveren maliyetleri

Yeni asgari ücret ne zaman alınacak? 2025 zamlı asgari ücret hangi ay ödenecek?

09:44 25.12.2024 (güncellendi: 09:48 25.12.2024)
© İHAAsgari ücrete zam 2025
Asgari ücrete zam 2025 - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© İHA
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2025 yılı asgari ücret zammı dün netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni net asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak açıkladı. Yeni asgari ücret 1 Ocak 2025’ten itibaren yürürlüğe girecek. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Yeni asgari ücret, 1 Ocak'ta mı, 1 Şubat'ta mı ödenecek?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, aralık ayındaki yoğun görüşmelerin ardından 2025 yılı asgari ücretini belirledi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, yeni net asgari ücreti 22 bin 104 TL olarak duyurdu. Brüt ücret ise 26 bin 5 lira 50 kuruş olarak açıklandı. Yeni asgari ücret zammı 1 Ocak 2025 itibarıyla geçerli olacak. Öte yandan dördüncü komisyon toplantısına işçi temsilcisi TÜRK-İŞ katılmadı. TÜRK-İŞ toplantıya katılmama gerekçesi olarak işveren kesiminin asgari ücret teklifinin bildirilmemesini gösterdi.

2025 asgari ücreti ne kadar oldu? İşte asgari ücretin detayları

Asgari ücret 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlendi. Asgari ücrete yüzde 30 zam yapıldı. Brüt ücret üzerinden işverene eklenen SGK işveren primi ve işveren işsizlik sigorta primi de dahil edildiğinde, bir çalışanın işverene toplam maliyeti 30 bin 556 lira 46 kuruşa ulaşıyor.
Yeni açıklanan asgari ücretin detayları şu şekilde:
Net ücret: 22 bin 104 lira 67 kuruş
Brüt ücret: 26 bin 5 lira 50 kuruş
Yeni asgari ücret rakamıyla, devletin her bir asgari ücretli için işverenlere verdiği asgari ücret desteği de 700 liradan 1000 liraya çıkarıldı.

Zamlı asgari ücret ne zaman alınacak?

Zamlı asgari ücret, 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Çalışacağı ayın maaşını ay başında alan işçiler, zamlı ücretlerini Ocak başında alacak.
Maaşını ay sonunda alanlar ise ilk zamlı maaşlarını Şubat ayında görecek.
Ocak maaşını zamlı alamayanlar için farklar, Şubat ayında ödenecek.
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