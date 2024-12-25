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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/resmi-gazetede-yayimlandi-alkollu-ickilerde-otv-oranina-zam-1091999720.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Alkollü içkilerde ÖTV oranına zam
Resmi Gazete'de yayımlandı: Alkollü içkilerde ÖTV oranına zam
Sputnik Türkiye
Alkollü içkilerde asgari maktu ÖTV tutarları yaklaşık yüzde 12.5 oranında artırıldı. Öte yandan, nargile tütünleri için uygulanan yüzde 63 vergi oranı... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T08:57+0300
2024-12-25T08:57+0300
ekonomi
ötv
özel tüketim vergisi (ötv)
alkol
resmi gazete
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile alkollü içkilerde asgari maktu ÖTV oranları yaklaşık yüzde 12,5 oranında artırıldı. Bu kapsamda, alkol derecesi hacim itibarıyla yüzde 22 ve üzeri olan içkilerde asgari maktu ÖTV tutarı 1.269 TL’den 1.428 TL’ye çıkarıldı. Yeni düzenleme, etil alkol, damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve şarap gibi ürünleri kapsıyor.Aynı kararla birlikte, nargile tütünleri için uygulanan yüzde 63’lük vergi oranı sıfırlandı. Bunun yanı sıra, nargile tütünlerinde asgari maktu vergi tutarı, 1.9401 TL’den 0.5632 TL’ye indirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/asgari-ucretin-aciklanacagi-tarih-verildi-kulisler-hareketlendi-asgari-ucrete-2025-zammi-icin-2-1091956802.html
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ötv, özel tüketim vergisi (ötv), alkol, resmi gazete
ötv, özel tüketim vergisi (ötv), alkol, resmi gazete

Resmi Gazete'de yayımlandı: Alkollü içkilerde ÖTV oranına zam

08:57 25.12.2024
© AAAlkol
Alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© AA
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Alkollü içkilerde asgari maktu ÖTV tutarları yaklaşık yüzde 12.5 oranında artırıldı. Öte yandan, nargile tütünleri için uygulanan yüzde 63 vergi oranı sıfırlanarak, asgari maktu vergi tutarı önemli ölçüde düşürüldü. Yeni düzenleme Resmi Gazete’de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile alkollü içkilerde asgari maktu ÖTV oranları yaklaşık yüzde 12,5 oranında artırıldı.
Bu kapsamda, alkol derecesi hacim itibarıyla yüzde 22 ve üzeri olan içkilerde asgari maktu ÖTV tutarı 1.269 TL’den 1.428 TL’ye çıkarıldı. Yeni düzenleme, etil alkol, damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve şarap gibi ürünleri kapsıyor.
Aynı kararla birlikte, nargile tütünleri için uygulanan yüzde 63’lük vergi oranı sıfırlandı. Bunun yanı sıra, nargile tütünlerinde asgari maktu vergi tutarı, 1.9401 TL’den 0.5632 TL’ye indirildi.
2025 asgari ücrete ne kadar zam olacak? - Sputnik Türkiye, 1920, 24.12.2024
EKONOMİ
Asgari ücretin açıklanacağı tarih verildi, kulisler hareketlendi: Asgari ücrete 2025 zammı için 2 rakam belli oldu
Dün, 10:52
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