https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/resmi-gazetede-yayimlandi-alkollu-ickilerde-otv-oranina-zam-1091999720.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Alkollü içkilerde ÖTV oranına zam

Resmi Gazete'de yayımlandı: Alkollü içkilerde ÖTV oranına zam

Sputnik Türkiye

Alkollü içkilerde asgari maktu ÖTV tutarları yaklaşık yüzde 12.5 oranında artırıldı. Öte yandan, nargile tütünleri için uygulanan yüzde 63 vergi oranı... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T08:57+0300

2024-12-25T08:57+0300

2024-12-25T08:57+0300

ekonomi

ötv

özel tüketim vergisi (ötv)

alkol

resmi gazete

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile alkollü içkilerde asgari maktu ÖTV oranları yaklaşık yüzde 12,5 oranında artırıldı. Bu kapsamda, alkol derecesi hacim itibarıyla yüzde 22 ve üzeri olan içkilerde asgari maktu ÖTV tutarı 1.269 TL’den 1.428 TL’ye çıkarıldı. Yeni düzenleme, etil alkol, damıtım yoluyla elde edilen alkollü içkiler, likörler ve şarap gibi ürünleri kapsıyor.Aynı kararla birlikte, nargile tütünleri için uygulanan yüzde 63’lük vergi oranı sıfırlandı. Bunun yanı sıra, nargile tütünlerinde asgari maktu vergi tutarı, 1.9401 TL’den 0.5632 TL’ye indirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/asgari-ucretin-aciklanacagi-tarih-verildi-kulisler-hareketlendi-asgari-ucrete-2025-zammi-icin-2-1091956802.html

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Sputnik Türkiye

ötv, özel tüketim vergisi (ötv), alkol, resmi gazete