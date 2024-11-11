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TÜRES Genel Başkanı Bingöl'den 'Yemek kartı alışverişe kapatılsın' talebi
TÜRES Genel Başkanı Bingöl'den 'Yemek kartı alışverişe kapatılsın' talebi
Sputnik Türkiye
2025 yılında asgari ücretin belirlenmesi ile yemek kartı ücretleri de yeniden belirlenecek. Konu hakkında konuşan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel... 11.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-11T21:12+0300
2024-11-11T21:12+0300
türkiye
yemek kartı
yemek kartı hizmetleri derneği
tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes)
ramazan bingöl
lokanta
yemek
yemek bağışı
kart
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TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, 2025 yılında yemek kartlarının alışverişe kapatılmasını talep etti.2025 yılında asgari ücretin belirlenmesi ile günlük limitlerin zamlanacağı yemek kartlarında dikkat çekici bir talep geldi. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl yemek kartlarının 300 liraya çıkarılmasını ancak alışverişlere kapatılmasını istedi. Çalışanların marketten alışveriş yapmadan sadece yeme içme sektöründe kartı kullanmasının önü açılmalı teklifinde bulundu. Nakit olarak verilen yemek ücretlerinin ise diğer sektörlere kaydığını bu sebeple sıkıntı yaşadıklarını açıkladı.'Günlük en az 300 lira olmalı'Çalışanlarına nakit para veren işletmelerdeki yasal boşlukların kapatılmasını isteyen TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl ''Yemek bedeli istisna tutarı ekonomik koşullar da dikkate alınarak günlük en az 300 lira olmalı, çalışanlara nakit veren işletmeler tespit edilerek hukuki boşluklar doldurularak sektöre kazandırılmalıdır'' dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/yemek-kartini-markette-kullananlara-kotu-haber-24-calisan-kovuldu-1089412111.html
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yemek kartı, yemek kartı hizmetleri derneği, tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes), ramazan bingöl, lokanta, yemek, yemek bağışı, kart
yemek kartı, yemek kartı hizmetleri derneği, tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes), ramazan bingöl, lokanta, yemek, yemek bağışı, kart

TÜRES Genel Başkanı Bingöl'den 'Yemek kartı alışverişe kapatılsın' talebi

21:12 11.11.2024
© AAyemek kartı
yemek kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.11.2024
© AA
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2025 yılında asgari ücretin belirlenmesi ile yemek kartı ücretleri de yeniden belirlenecek. Konu hakkında konuşan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel Başkanı Ramazan Bingöl günlük limitin 300 liraya çıkarılmasını ve kartların alışverişe kapatılmasını sadece yeme içme sektöründe açık kalması gerektiğini açıkladı.
TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, 2025 yılında yemek kartlarının alışverişe kapatılmasını talep etti.
2025 yılında asgari ücretin belirlenmesi ile günlük limitlerin zamlanacağı yemek kartlarında dikkat çekici bir talep geldi. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl yemek kartlarının 300 liraya çıkarılmasını ancak alışverişlere kapatılmasını istedi. Çalışanların marketten alışveriş yapmadan sadece yeme içme sektöründe kartı kullanmasının önü açılmalı teklifinde bulundu. Nakit olarak verilen yemek ücretlerinin ise diğer sektörlere kaydığını bu sebeple sıkıntı yaşadıklarını açıkladı.

'Günlük en az 300 lira olmalı'

Çalışanlarına nakit para veren işletmelerdeki yasal boşlukların kapatılmasını isteyen TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl ''Yemek bedeli istisna tutarı ekonomik koşullar da dikkate alınarak günlük en az 300 lira olmalı, çalışanlara nakit veren işletmeler tespit edilerek hukuki boşluklar doldurularak sektöre kazandırılmalıdır'' dedi.
yemek kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2024
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