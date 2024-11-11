https://anlatilaninotesi.com.tr/20241111/tures-genel-baskani-bingolden-yemek-karti-alisverise-kapatilsin-talebi-1090278482.html

TÜRES Genel Başkanı Bingöl'den 'Yemek kartı alışverişe kapatılsın' talebi

TÜRES Genel Başkanı Bingöl'den 'Yemek kartı alışverişe kapatılsın' talebi

Sputnik Türkiye

2025 yılında asgari ücretin belirlenmesi ile yemek kartı ücretleri de yeniden belirlenecek. Konu hakkında konuşan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Genel... 11.11.2024, Sputnik Türkiye

2024-11-11T21:12+0300

2024-11-11T21:12+0300

2024-11-11T21:12+0300

türkiye

yemek kartı

yemek kartı hizmetleri derneği

tüm restoranlar, lokantalar ve tedarikçiler derneği (türes)

ramazan bingöl

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TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, 2025 yılında yemek kartlarının alışverişe kapatılmasını talep etti.2025 yılında asgari ücretin belirlenmesi ile günlük limitlerin zamlanacağı yemek kartlarında dikkat çekici bir talep geldi. TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl yemek kartlarının 300 liraya çıkarılmasını ancak alışverişlere kapatılmasını istedi. Çalışanların marketten alışveriş yapmadan sadece yeme içme sektöründe kartı kullanmasının önü açılmalı teklifinde bulundu. Nakit olarak verilen yemek ücretlerinin ise diğer sektörlere kaydığını bu sebeple sıkıntı yaşadıklarını açıkladı.'Günlük en az 300 lira olmalı'Çalışanlarına nakit para veren işletmelerdeki yasal boşlukların kapatılmasını isteyen TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl ''Yemek bedeli istisna tutarı ekonomik koşullar da dikkate alınarak günlük en az 300 lira olmalı, çalışanlara nakit veren işletmeler tespit edilerek hukuki boşluklar doldurularak sektöre kazandırılmalıdır'' dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241018/yemek-kartini-markette-kullananlara-kotu-haber-24-calisan-kovuldu-1089412111.html

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