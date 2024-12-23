https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/valilik-duyurdu-24-aralik-tatil-olan-il-ve-ilceler-hangisi-1091940109.html
Valilik duyurdu: 24 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Valilik duyurdu: 24 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?
Sputnik Türkiye
Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları bazı il ve ilçelerde su baskınlarına ve afetlere neden oldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T19:47+0300
2024-12-23T19:47+0300
2024-12-23T19:52+0300
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Meteoroloji uzmanları tarafından turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı verilen Antalya'da taşımalı eğitime ara verildi.Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları bazı il ve ilçelerde su baskınlarına ve afetlere neden oldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı nedeniyle Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. 24 Aralık Salı günü Antalya merkez ve ilçelerde bulunan tüm okullarda taşımalı eğitim olmayacağı duyuruldu.Meteoroloji hangi il ve ilçeleri uyardı?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/valilik-duyurdu-23-aralik-tatil-olan-il-ve-ilceler-hangisi-1091882799.html
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antalya okullar tatil mi, erzurum tatil mi, erzincan tatil mi, muğla tatil mi, istanbul tatil mi, ankara tatil mi, yarın okullar tatil mi, taşımalı eğitim tatil mi
antalya okullar tatil mi, erzurum tatil mi, erzincan tatil mi, muğla tatil mi, istanbul tatil mi, ankara tatil mi, yarın okullar tatil mi, taşımalı eğitim tatil mi
Valilik duyurdu: 24 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?
19:47 23.12.2024 (güncellendi: 19:52 23.12.2024)
Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları bazı il ve ilçelerde su baskınlarına ve afetlere neden oldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı nedeniyle Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. Antalya'da 24 Aralık Salı günü okullarda taşımalı eğitim olmayacağı duyuruldu.
Meteoroloji uzmanları tarafından turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı verilen Antalya'da taşımalı eğitime ara verildi.
Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları bazı il ve ilçelerde su baskınlarına ve afetlere neden oldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı nedeniyle Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. 24 Aralık Salı günü Antalya merkez ve ilçelerde bulunan tüm okullarda taşımalı eğitim olmayacağı duyuruldu.
Meteoroloji hangi il ve ilçeleri uyardı?
Antalya:
Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli ve yer yer aşırı yağış.
Muğla:
Şiddetli ve yer yer aşırı yağış.
İzmir, Manisa, Denizli, Uşak, Kütahya:
Kuvvetli yağış.
Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu, Konya’nın güneybatısı:
Çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış.