https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/valilik-duyurdu-24-aralik-tatil-olan-il-ve-ilceler-hangisi-1091940109.html

Valilik duyurdu: 24 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?

Valilik duyurdu: 24 Aralık tatil olan il ve ilçeler hangisi?

Sputnik Türkiye

Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları bazı il ve ilçelerde su baskınlarına ve afetlere neden oldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından... 23.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-23T19:47+0300

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Meteoroloji uzmanları tarafından turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı verilen Antalya'da taşımalı eğitime ara verildi.Türkiye genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları bazı il ve ilçelerde su baskınlarına ve afetlere neden oldu. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından turuncu kodlu sağanak yağış uyarısı nedeniyle Antalya ve ilçelerinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği açıklandı. 24 Aralık Salı günü Antalya merkez ve ilçelerde bulunan tüm okullarda taşımalı eğitim olmayacağı duyuruldu.Meteoroloji hangi il ve ilçeleri uyardı?

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/valilik-duyurdu-23-aralik-tatil-olan-il-ve-ilceler-hangisi-1091882799.html

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