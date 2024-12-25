https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/uyudugunu-gorenler-baska-atmye-gitti-ekranin-uzerinde-yatti-1092021152.html

Uyuduğunu görenler başka ATM'ye gitti: Ekranın üzerinde yattı

Uyuduğunu görenler başka ATM'ye gitti: Ekranın üzerinde yattı

Sputnik Türkiye

Elazığ'da bir banka ATM'sinin üzerinde yatan kediyi görenler, hayvanı rahatsız etmemek için başka bir ATM'ye yöneldi. 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T16:34+0300

2024-12-25T16:34+0300

2024-12-25T16:34+0300

yaşam

kedi

soğuk

atm

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Elazığ'da bir kedi bankanın önündeki ATM'nin üzerine yattı ve soğuktan korunarak orada uyudu.Soğuktan korunmak için kendisine ATM'yi seçen kedi, bankaya gelenlerin ilgi odağı oldu. Para çekmek için ATM'ye gelenler gördükleri kedi karşısında hayretlerini gizleyemedi. ATM'de uyumaya devam eden kedi görenleri gülümsetirken, birçok kişi kedinin rahatsız olmaması için diğer ATM'lerde işlemlerini yaptı.

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kedi, soğuk, atm