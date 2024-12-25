https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/uyudugunu-gorenler-baska-atmye-gitti-ekranin-uzerinde-yatti-1092021152.html
Uyuduğunu görenler başka ATM'ye gitti: Ekranın üzerinde yattı
Uyuduğunu görenler başka ATM'ye gitti: Ekranın üzerinde yattı
Sputnik Türkiye
Elazığ'da bir banka ATM'sinin üzerinde yatan kediyi görenler, hayvanı rahatsız etmemek için başka bir ATM'ye yöneldi. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T16:34+0300
2024-12-25T16:34+0300
2024-12-25T16:34+0300
yaşam
kedi
soğuk
atm
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1092020858_0:155:337:345_1920x0_80_0_0_1d92894c129cf6f335e09449b18e1b99.jpg
Elazığ'da bir kedi bankanın önündeki ATM'nin üzerine yattı ve soğuktan korunarak orada uyudu.Soğuktan korunmak için kendisine ATM'yi seçen kedi, bankaya gelenlerin ilgi odağı oldu. Para çekmek için ATM'ye gelenler gördükleri kedi karşısında hayretlerini gizleyemedi. ATM'de uyumaya devam eden kedi görenleri gülümsetirken, birçok kişi kedinin rahatsız olmaması için diğer ATM'lerde işlemlerini yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241222/kahramanmarasta-depremze-kopegin-ciko-isimli-yavru-kediyi-emzirdigi-goruldu--1091870655.html
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kedi, soğuk, atm
Uyuduğunu görenler başka ATM'ye gitti: Ekranın üzerinde yattı
Elazığ'da bir banka ATM'sinin üzerinde yatan kediyi görenler, hayvanı rahatsız etmemek için başka bir ATM'ye yöneldi.
Elazığ'da bir kedi bankanın önündeki ATM'nin üzerine yattı ve soğuktan korunarak orada uyudu.
Soğuktan korunmak için kendisine ATM'yi seçen kedi, bankaya gelenlerin ilgi odağı oldu. Para çekmek için ATM'ye gelenler gördükleri kedi karşısında hayretlerini gizleyemedi.
ATM'de uyumaya devam eden kedi görenleri gülümsetirken, birçok kişi kedinin rahatsız olmaması için diğer ATM'lerde işlemlerini yaptı.