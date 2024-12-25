https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/umraniyede-patlama-korkuttu-evin-duvari-yikildi-1091996547.html

Ümraniye'de patlama korkuttu: Evin duvarı yıkıldı

Ümraniye'de patlama korkuttu: Evin duvarı yıkıldı

Sputnik Türkiye

Ümraniye'de gece saatlerinde bir apartmanda doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlamada evin duvarı tamamen yıkıldı. 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T04:29+0300

2024-12-25T04:29+0300

2024-12-25T04:29+0300

türkiye

ümraniye

patlama

duvar

yıkılma

doğalgaz

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Ümraniye'de saat 01.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı bir binada patlama meydana geldi. Olay nedeniyle patlama yaşanan dairenin duvarı yıkılırken olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekibi sevk edildi. Ekipler olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alarak binayı tahliye etti. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama nedeniyle hasar meydana gelen binadaki bazı parçalar caddeye fırladı. Ekipler çalışmaları sonrasında olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.Patlamanın meydana geldiği binanın sakinlerinden Raziye Altuntaş, "Kombi patladı herhalde. Bizim mutfağın kapıları, hiçbir yer kalmadı. Çok korktuk. Sanki bomba patladı. Çamaşır makineleri nerelere kadar geldi. Patlayan binadayız, 5 numarada oturuyoruz. Patlayan evin karşısı zaten. Ambulans geldi. Gereği yapıldı. Sağ olsunlar Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/mayotte-adasini-vuran-chido-kasirgasinda-bilanco-kotulesiyor-can-kaybi-39a-yukseldi-artmasi-1091995153.html

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ümraniye, patlama, duvar, yıkılma, doğalgaz