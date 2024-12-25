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Ümraniye'de patlama korkuttu: Evin duvarı yıkıldı
Ümraniye'de patlama korkuttu: Evin duvarı yıkıldı
Sputnik Türkiye
Ümraniye'de gece saatlerinde bir apartmanda doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlamada evin duvarı tamamen yıkıldı. 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T04:29+0300
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türkiye
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Ümraniye'de saat 01.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı bir binada patlama meydana geldi. Olay nedeniyle patlama yaşanan dairenin duvarı yıkılırken olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekibi sevk edildi. Ekipler olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alarak binayı tahliye etti. Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama nedeniyle hasar meydana gelen binadaki bazı parçalar caddeye fırladı. Ekipler çalışmaları sonrasında olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.Patlamanın meydana geldiği binanın sakinlerinden Raziye Altuntaş, "Kombi patladı herhalde. Bizim mutfağın kapıları, hiçbir yer kalmadı. Çok korktuk. Sanki bomba patladı. Çamaşır makineleri nerelere kadar geldi. Patlayan binadayız, 5 numarada oturuyoruz. Patlayan evin karşısı zaten. Ambulans geldi. Gereği yapıldı. Sağ olsunlar Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin" dedi.
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ümraniye, patlama, duvar, yıkılma, doğalgaz
ümraniye, patlama, duvar, yıkılma, doğalgaz

Ümraniye'de patlama korkuttu: Evin duvarı yıkıldı

04:29 25.12.2024
© İHA / AHMET EMİN ŞENTÜRK-AW357120Ümraniye'de gece saatlerinde bir dairede doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi yararlanırken patlamanın yaşandığı dairenin duvarı yıkıldı. Ekipler binayı tahliye etti.
Ümraniye'de gece saatlerinde bir dairede doğal gaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama meydana geldi. Olayda 1 kişi yararlanırken patlamanın yaşandığı dairenin duvarı yıkıldı. Ekipler binayı tahliye etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© İHA / AHMET EMİN ŞENTÜRK-AW357120
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Ümraniye'de gece saatlerinde bir apartmanda doğalgaz kaynaklı olduğu düşünülen bir patlama meydana geldi. Patlamada evin duvarı tamamen yıkıldı.
Ümraniye'de saat 01.30 sıralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı bir binada patlama meydana geldi. Olay nedeniyle patlama yaşanan dairenin duvarı yıkılırken olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye, sağlık ve doğal gaz ekibi sevk edildi. Ekipler olayın yaşandığı bölgede güvenlik önlemi alarak binayı tahliye etti.
Doğalgaz kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama nedeniyle hasar meydana gelen binadaki bazı parçalar caddeye fırladı. Ekipler çalışmaları sonrasında olay yerinden ayrıldı. Olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Patlamanın meydana geldiği binanın sakinlerinden Raziye Altuntaş, "Kombi patladı herhalde. Bizim mutfağın kapıları, hiçbir yer kalmadı. Çok korktuk. Sanki bomba patladı. Çamaşır makineleri nerelere kadar geldi. Patlayan binadayız, 5 numarada oturuyoruz. Patlayan evin karşısı zaten. Ambulans geldi. Gereği yapıldı. Sağ olsunlar Allah vatanımıza milletimize zeval vermesin" dedi.
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