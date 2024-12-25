https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/mayotte-adasini-vuran-chido-kasirgasinda-bilanco-kotulesiyor-can-kaybi-39a-yukseldi-artmasi-1091995153.html
Mayotte Adası'nı vuran Chido Kasırgası'nda bilanço kötüleşiyor: Can kaybı 39'a yükseldi, artması bekleniyor
Mayotte Adası'nı vuran Chido Kasırgası'nda bilanço kötüleşiyor: Can kaybı 39'a yükseldi, artması bekleniyor
Sputnik Türkiye
Fransız kolonisi Mayotte'de 15 Aralık'ta meydana gelen kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. Yetkililer can kaybı sayısının daha da artmasının... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T01:52+0300
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Fransa'nın Hint Okynusu'ndaki adası olan Mayotte Adasını 15 Aralık'ta vuran Chido Kasırgasında bilanço kötüleşiyor.Yetkililer, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini bildirdi. Kasırgada binlerce kişinin ölmüş olabileceğini kaydeden yetkililer, can kaybının da bu doğrultuda artabileceğini söyledi. Daha önce, yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaralandığı bildirilmişti.Aynı zamanda Mozambik, kasırga nedeniyle 94 kişinin öldüğünü açıklarken, Malavi 13 kişinin öldüğünü bildirdi.Neler olmuştu?Mayotte Adasında 15 Aralık'ta Chido Siklonu adı verilen kasırga vurarak, felakette saatte 225 km'yi geçen şiddetli rüzgarlar görülmüştü.Mayotte Adası'nın Fransız Valisi Francois-Xavier Bieuville, ölü sayısının önemli ölçüde artabileceğini vurgulayarak "Kesinlikle birkaç yüz" olacağı ve binlere ulaşabileceği konusunda uyarmıştı.Adada büyük hasar ve yıkıma neden olan kasırgadan 5 gün sonra, Mayotte'de su eksikliği ve kötü koşullardan şikayetçi olan halk, Paris hükümetini 'eylemsizlikle' suçlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/mayotte-halki-macronun-istifasini-istedi-fransa-olmasaydi-10-bin-kat-daha-kotu-durumda--olurdunuz-1091816493.html
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mayotte, mozambik, malavi, fransa, kasırga, ölü, yaralı
Mayotte Adası'nı vuran Chido Kasırgası'nda bilanço kötüleşiyor: Can kaybı 39'a yükseldi, artması bekleniyor
Fransız kolonisi Mayotte'de 15 Aralık'ta meydana gelen kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. Yetkililer can kaybı sayısının daha da artmasının beklendiğini açıkladı.
Fransa'nın Hint Okynusu'ndaki adası olan Mayotte Adasını 15 Aralık'ta vuran Chido Kasırgasında bilanço kötüleşiyor.
Yetkililer, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini bildirdi. Kasırgada binlerce kişinin ölmüş olabileceğini kaydeden yetkililer, can kaybının da bu doğrultuda artabileceğini söyledi. Daha önce, yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Aynı zamanda Mozambik, kasırga nedeniyle 94 kişinin öldüğünü açıklarken, Malavi 13 kişinin öldüğünü bildirdi.
Mayotte Adasında 15 Aralık'ta Chido Siklonu adı verilen kasırga vurarak, felakette saatte 225 km'yi geçen şiddetli rüzgarlar görülmüştü.
Mayotte Adası'nın Fransız Valisi Francois-Xavier Bieuville, ölü sayısının önemli ölçüde artabileceğini vurgulayarak "Kesinlikle birkaç yüz" olacağı ve binlere ulaşabileceği konusunda uyarmıştı.
Adada büyük hasar ve yıkıma neden olan kasırgadan 5 gün sonra, Mayotte'de su eksikliği ve kötü koşullardan şikayetçi olan halk, Paris hükümetini 'eylemsizlikle' suçlamıştı.