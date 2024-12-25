Mayotte Adası'nı vuran Chido Kasırgası'nda bilanço kötüleşiyor: Can kaybı 39'a yükseldi, artması bekleniyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ciner Medya'nın hisseleri satıldı Can Grubu'na satıldı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çarşı davası 12 yıl sonra bitti
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal yardımlar için ayırdığımız rakam 651 milyar liradır'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'ın başarı sebepleri, diğerlerinin başarısızlık şifreleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücrette son viraj
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
17:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
18:14
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
19:21
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/mayotte-adasini-vuran-chido-kasirgasinda-bilanco-kotulesiyor-can-kaybi-39a-yukseldi-artmasi-1091995153.html
Mayotte Adası'nı vuran Chido Kasırgası'nda bilanço kötüleşiyor: Can kaybı 39'a yükseldi, artması bekleniyor
Mayotte Adası'nı vuran Chido Kasırgası'nda bilanço kötüleşiyor: Can kaybı 39'a yükseldi, artması bekleniyor
Sputnik Türkiye
Fransız kolonisi Mayotte'de 15 Aralık'ta meydana gelen kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. Yetkililer can kaybı sayısının daha da artmasının... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T01:52+0300
2024-12-25T01:52+0300
dünya
mayotte
mozambik
malavi
fransa
kasırga
ölü
yaralı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1091994996_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_dfd0a2919c683304ce6247f53610a8b4.jpg
Fransa'nın Hint Okynusu'ndaki adası olan Mayotte Adasını 15 Aralık'ta vuran Chido Kasırgasında bilanço kötüleşiyor.Yetkililer, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini bildirdi. Kasırgada binlerce kişinin ölmüş olabileceğini kaydeden yetkililer, can kaybının da bu doğrultuda artabileceğini söyledi. Daha önce, yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaralandığı bildirilmişti.Aynı zamanda Mozambik, kasırga nedeniyle 94 kişinin öldüğünü açıklarken, Malavi 13 kişinin öldüğünü bildirdi.Neler olmuştu?Mayotte Adasında 15 Aralık'ta Chido Siklonu adı verilen kasırga vurarak, felakette saatte 225 km'yi geçen şiddetli rüzgarlar görülmüştü.Mayotte Adası'nın Fransız Valisi Francois-Xavier Bieuville, ölü sayısının önemli ölçüde artabileceğini vurgulayarak "Kesinlikle birkaç yüz" olacağı ve binlere ulaşabileceği konusunda uyarmıştı.Adada büyük hasar ve yıkıma neden olan kasırgadan 5 gün sonra, Mayotte'de su eksikliği ve kötü koşullardan şikayetçi olan halk, Paris hükümetini 'eylemsizlikle' suçlamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/mayotte-halki-macronun-istifasini-istedi-fransa-olmasaydi-10-bin-kat-daha-kotu-durumda--olurdunuz-1091816493.html
mayotte
mozambik
malavi
fransa
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/19/1091994996_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_de7c482de81f9a9cf335fbe2a87dbe40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mayotte, mozambik, malavi, fransa, kasırga, ölü, yaralı
mayotte, mozambik, malavi, fransa, kasırga, ölü, yaralı

Mayotte Adası'nı vuran Chido Kasırgası'nda bilanço kötüleşiyor: Can kaybı 39'a yükseldi, artması bekleniyor

01:52 25.12.2024
© İHA / Handoutepa11782279 A handout photo made available by the Mayotte Civil Security on 17 December 2024 shows destroyed houses in the French overseas territory of Mayotte, 15 December 2024. Several hundred people may have been killed after tropical cyclone Chido battered the French Indian Ocean territory of Mayotte on 14 December, authorities said. EPA-EFE/HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
epa11782279 A handout photo made available by the Mayotte Civil Security on 17 December 2024 shows destroyed houses in the French overseas territory of Mayotte, 15 December 2024. Several hundred people may have been killed after tropical cyclone Chido battered the French Indian Ocean territory of Mayotte on 14 December, authorities said. EPA-EFE/HANDOUT HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© İHA / Handout
Abone ol
Fransız kolonisi Mayotte'de 15 Aralık'ta meydana gelen kasırgada hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. Yetkililer can kaybı sayısının daha da artmasının beklendiğini açıkladı.
Fransa'nın Hint Okynusu'ndaki adası olan Mayotte Adasını 15 Aralık'ta vuran Chido Kasırgasında bilanço kötüleşiyor.
Yetkililer, kasırga nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 39'a yükseldiğini bildirdi. Kasırgada binlerce kişinin ölmüş olabileceğini kaydeden yetkililer, can kaybının da bu doğrultuda artabileceğini söyledi. Daha önce, yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaralandığı bildirilmişti.
Aynı zamanda Mozambik, kasırga nedeniyle 94 kişinin öldüğünü açıklarken, Malavi 13 kişinin öldüğünü bildirdi.

Neler olmuştu?

Mayotte Adasında 15 Aralık'ta Chido Siklonu adı verilen kasırga vurarak, felakette saatte 225 km'yi geçen şiddetli rüzgarlar görülmüştü.
Mayotte Adası'nın Fransız Valisi Francois-Xavier Bieuville, ölü sayısının önemli ölçüde artabileceğini vurgulayarak "Kesinlikle birkaç yüz" olacağı ve binlere ulaşabileceği konusunda uyarmıştı.
Adada büyük hasar ve yıkıma neden olan kasırgadan 5 gün sonra, Mayotte'de su eksikliği ve kötü koşullardan şikayetçi olan halk, Paris hükümetini 'eylemsizlikle' suçlamıştı.
Fransa'ya bağlı Mayotte'i 90 yıl sonra benzeri görülmemiş şiddette kasırga vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
DÜNYA
Mayotte halkı Macron'un istifasını istedi: 'Fransa olmasaydı, 10 bin kat daha kötü durumda olurdunuz'
20 Aralık, 14:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала