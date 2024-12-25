https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/ukraynada-silah-uretimini-besleyen-enerji-tesisleri-vuruldu-donbassta-bir-koy-ele-gecirildi--1092014119.html

Ukrayna’da silah üretimini besleyen enerji tesisleri vuruldu: Donbass’ta bir köy ele geçirildi

Ukrayna’da silah üretimini besleyen enerji tesisleri vuruldu: Donbass’ta bir köy ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Rus ordusunun uzun menzilli hassas füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak Ukrayna’da silah üretimini besleyen enerji tesislerini vurduğunu belirten... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T13:57+0300

2024-12-25T13:57+0300

2024-12-25T14:05+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

rusya silahlı kuvvetleri

rus ordusu

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

harkov

ukrayna ordusu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091649631_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5b525b163a3bab656e70f5babb688bc2.jpg

Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Savunma Kuvvetleri’nin bu sabah uzun menzilli hassas füze ve İHA kullanarak Ukrayna’nın silah üretim sanayisini besleyen enerji altyapısı tesislerine yönelik yoğun saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı birliklerin kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novıy Trud yerleşimi kontrol altına alındı. 10 karşı saldırısı akamete uğratılan düşmanın 550’den fazla askeri etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 40 asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri taktik konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı bastırdı. Düşman güçler 400 kadar asker kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun 245 askeri etkisiz hale getirildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve iki karşı saldırıyı bastırdı. Ukrayna ordusunun kaybı 170 asker oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve düşman oluşumları bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusu 90 kadar asker kaybetti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 5 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 119 İHA engelledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/ukraynanin-buyuk-sehirlerinde-sabah-saatlerinde-guclu-patlamalar-meydana-geldi-1092012504.html

rusya

ukrayna

donbass

donetsk halk cumhuriyeti

harkov

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, harkov, ukrayna ordusu, himars, uzun menzilli füze, insansız hava aracı (iha), iha