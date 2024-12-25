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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/ukraynada-silah-uretimini-besleyen-enerji-tesisleri-vuruldu-donbassta-bir-koy-ele-gecirildi--1092014119.html
Ukrayna’da silah üretimini besleyen enerji tesisleri vuruldu: Donbass’ta bir köy ele geçirildi
Ukrayna’da silah üretimini besleyen enerji tesisleri vuruldu: Donbass’ta bir köy ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Rus ordusunun uzun menzilli hassas füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak Ukrayna’da silah üretimini besleyen enerji tesislerini vurduğunu belirten... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T13:57+0300
2024-12-25T14:05+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasında, Rusya Savunma Kuvvetleri’nin bu sabah uzun menzilli hassas füze ve İHA kullanarak Ukrayna’nın silah üretim sanayisini besleyen enerji altyapısı tesislerine yönelik yoğun saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı birliklerin kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novıy Trud yerleşimi kontrol altına alındı. 10 karşı saldırısı akamete uğratılan düşmanın 550’den fazla askeri etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 40 asker olarak gerçekleşti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri taktik konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı bastırdı. Düşman güçler 400 kadar asker kaybetti.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun 245 askeri etkisiz hale getirildi.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve iki karşı saldırıyı bastırdı. Ukrayna ordusunun kaybı 170 asker oldu.‘Dnepr’ Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve düşman oluşumları bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusu 90 kadar asker kaybetti.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 5 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 119 İHA engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/ukraynanin-buyuk-sehirlerinde-sabah-saatlerinde-guclu-patlamalar-meydana-geldi-1092012504.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, harkov, ukrayna ordusu, himars, uzun menzilli füze, insansız hava aracı (iha), iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti, harkov, ukrayna ordusu, himars, uzun menzilli füze, insansız hava aracı (iha), iha

Ukrayna’da silah üretimini besleyen enerji tesisleri vuruldu: Donbass’ta bir köy ele geçirildi

13:57 25.12.2024 (güncellendi: 14:05 25.12.2024)
© Sputnik / Stanislav KrasilnikovRus ordusu, Donbass'taki özel askeri harekata devam ediyor
Rus ordusu, Donbass'taki özel askeri harekata devam ediyor - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© Sputnik / Stanislav Krasilnikov
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Rus ordusunun uzun menzilli hassas füze ve insansız hava araçları (İHA) kullanarak Ukrayna’da silah üretimini besleyen enerji tesislerini vurduğunu belirten Rusya Savunma Bakanlığı, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde bir yerleşim biriminin daha kontrolünün ele geçirildiğini kaydetti.
Rusya Savunma Bakanlığı, özel askeri harekat bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasında, Rusya Savunma Kuvvetleri’nin bu sabah uzun menzilli hassas füze ve İHA kullanarak Ukrayna’nın silah üretim sanayisini besleyen enerji altyapısı tesislerine yönelik yoğun saldırı gerçekleştirdiği bildirildi. Tüm hedeflerin vurulduğu kaydedildi.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu’na bağlı birliklerin kararlı eylemleri sonucu Donetsk Halk Cumhuriyeti’nin Novıy Trud yerleşimi kontrol altına alındı. 10 karşı saldırısı akamete uğratılan düşmanın 550’den fazla askeri etkisiz hale getirildi ve iki zırhlı savaş aracı imha edildi.
‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde düşman güçlerini bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusunun bu istikametteki kaybı 40 asker olarak gerçekleşti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birimleri taktik konumunu iyileştirdi ve bir karşı saldırıyı bastırdı. Düşman güçler 400 kadar asker kaybetti.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun 245 askeri etkisiz hale getirildi.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu birlikleri düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve iki karşı saldırıyı bastırdı. Ukrayna ordusunun kaybı 170 asker oldu.
‘Dnepr’ Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi ve düşman oluşumları bozguna uğratmaya devam etti. Ukrayna ordusu 90 kadar asker kaybetti.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun 5 adet ABD yapımı HIMARS füzesini ve 119 İHA engelledi.
Ukrayna enerji sistemi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
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