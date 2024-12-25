https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/ukrayna-ordusu-kursk-bolgesindeki-lgov-kentini-bombaladi-saldirida-4-kisi-hayatini-kaybetti-1092015757.html
Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’ndeki Lgov kentini bombaladı: Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti
Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’ndeki Lgov kentini bombaladı: Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Kursk Bölgesi Vali Vekili Hinşteyn, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk Bölgesi’ndeki Lgov kentine yönelik saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T14:26+0300
2024-12-25T14:26+0300
2024-12-25T14:37+0300
ukrayna krizi
kursk
kursk bölgesi
aleksandr hinşteyn
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ukrayna silahlı kuvvetleri
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sivil
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Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun Lgov kentini bombalaması sonucu 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.
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kursk, kursk bölgesi, aleksandr hinşteyn, vali, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, ölü, yaralı, sivil
kursk, kursk bölgesi, aleksandr hinşteyn, vali, ukrayna silahlı kuvvetleri, saldırı, ölü, yaralı, sivil
Ukrayna ordusu Kursk Bölgesi’ndeki Lgov kentini bombaladı: Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti
14:26 25.12.2024 (güncellendi: 14:37 25.12.2024)
Ayrıntılar geliyor
Kursk Bölgesi Vali Vekili Hinşteyn, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin Kursk Bölgesi’ndeki Lgov kentine yönelik saldırısında 4 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
Kursk Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Hinşteyn, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda Ukrayna ordusunun Lgov kentini bombalaması sonucu 4 sivilin hayatını kaybettiğini belirtti.