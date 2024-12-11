https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-taganrogdaki-havaalanina-6-atacms-fuzesi-ile-saldirdi-1091419531.html

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu Taganrog’daki havaalanına 6 ATACMS füzesi ile saldırdı

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu Taganrog’daki havaalanına 6 ATACMS füzesi ile saldırdı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rostov Bölgesi’nin Taganrog kentindeki askeri havaalanına 6 adet ATACMS füzesiyle saldırdığını, füzelerin tamamının... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T18:56+0300

2024-12-11T18:56+0300

2024-12-11T19:10+0300

ukrayna krizi

rusya

rusya savunma bakanlığı

ukrayna silahlı kuvvetleri

rostov bölgesi

havaalanı

atacms

balistik füze

saldırı

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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusu sabah saatlerinde Rostov Bölgesi’nin Taganrog kentindeki askeri havaalanına 6 adet ATACMS balistik füzesiyle saldırdı, füzelerin tamamı düşürüldü ya da elektronik harp sistemleri ile saptırıldı.Açıklamada, "11 Aralık sabahı Kiev rejimi, Rostov Bölgesi'ndeki Taganrog askeri havaalanına Batı yapımı hassas silahlarla füze saldırısı düzenledi. İnceleme sırasında Amerikan yapımı 6 adet ATACMS balistik füzenin kullanıldığı kesin bir şekilde tespit edildi" ifadelerine yer verildi.İki füzenin Pantsir füze savunma sistemleri ile düşürüldüğüne dikkat çeken bakanlık, geriye kalan füzelerin ise elektronik harp sistemleri aracılığı ile saptırıldığını vurguladı.Açıklamada, düşen parçalardan dolayı personelden yaralananlar olduğu, iki bina ve üç askeri aracın yanı sıra yakındaki otoparkta bulunan sivil araçların da hafif hasar gördüğü kaydedildi.Kiev’in saldırısının yanıtsız bırakılmayacağına dikkat çekilen açıklamada, “Batılı uzun menzilli silahlarla yapılan bu saldırı yanıtsız kalmayacak, gerekli önlemler alınacaktır” vurgusu yapıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/rus-ordusu-odessada-atacms-ve-storm-shadow-fuzeleri-tasiyan-bir-treni-vurdu-1091008330.html

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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rostov bölgesi, havaalanı, atacms, balistik füze, saldırı