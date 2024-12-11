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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/rusya-savunma-bakanligi-ukrayna-ordusu-taganrogdaki-havaalanina-6-atacms-fuzesi-ile-saldirdi-1091419531.html
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu Taganrog’daki havaalanına 6 ATACMS füzesi ile saldırdı
Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu Taganrog’daki havaalanına 6 ATACMS füzesi ile saldırdı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rostov Bölgesi’nin Taganrog kentindeki askeri havaalanına 6 adet ATACMS füzesiyle saldırdığını, füzelerin tamamının... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T18:56+0300
2024-12-11T19:10+0300
ukrayna krizi
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rusya savunma bakanlığı
ukrayna silahlı kuvvetleri
rostov bölgesi
havaalanı
atacms
balistik füze
saldırı
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Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusu sabah saatlerinde Rostov Bölgesi’nin Taganrog kentindeki askeri havaalanına 6 adet ATACMS balistik füzesiyle saldırdı, füzelerin tamamı düşürüldü ya da elektronik harp sistemleri ile saptırıldı.Açıklamada, "11 Aralık sabahı Kiev rejimi, Rostov Bölgesi'ndeki Taganrog askeri havaalanına Batı yapımı hassas silahlarla füze saldırısı düzenledi. İnceleme sırasında Amerikan yapımı 6 adet ATACMS balistik füzenin kullanıldığı kesin bir şekilde tespit edildi" ifadelerine yer verildi.İki füzenin Pantsir füze savunma sistemleri ile düşürüldüğüne dikkat çeken bakanlık, geriye kalan füzelerin ise elektronik harp sistemleri aracılığı ile saptırıldığını vurguladı.Açıklamada, düşen parçalardan dolayı personelden yaralananlar olduğu, iki bina ve üç askeri aracın yanı sıra yakındaki otoparkta bulunan sivil araçların da hafif hasar gördüğü kaydedildi.Kiev’in saldırısının yanıtsız bırakılmayacağına dikkat çekilen açıklamada, “Batılı uzun menzilli silahlarla yapılan bu saldırı yanıtsız kalmayacak, gerekli önlemler alınacaktır” vurgusu yapıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/rus-ordusu-odessada-atacms-ve-storm-shadow-fuzeleri-tasiyan-bir-treni-vurdu-1091008330.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rostov bölgesi, havaalanı, atacms, balistik füze, saldırı
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna silahlı kuvvetleri, rostov bölgesi, havaalanı, atacms, balistik füze, saldırı

Rusya Savunma Bakanlığı: Ukrayna ordusu Taganrog’daki havaalanına 6 ATACMS füzesi ile saldırdı

18:56 11.12.2024 (güncellendi: 19:10 11.12.2024)
© Sputnik / Maksim ZaharovRusya bölgelerinde vurulan ATACMS füzesinin parçası
Rusya bölgelerinde vurulan ATACMS füzesinin parçası - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© Sputnik / Maksim Zaharov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun Rostov Bölgesi’nin Taganrog kentindeki askeri havaalanına 6 adet ATACMS füzesiyle saldırdığını, füzelerin tamamının düşürüldüğünü ya da elektronik harp sistemleri ile yönlerinin değiştirildiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Ukrayna ordusu sabah saatlerinde Rostov Bölgesi’nin Taganrog kentindeki askeri havaalanına 6 adet ATACMS balistik füzesiyle saldırdı, füzelerin tamamı düşürüldü ya da elektronik harp sistemleri ile saptırıldı.
Açıklamada, "11 Aralık sabahı Kiev rejimi, Rostov Bölgesi'ndeki Taganrog askeri havaalanına Batı yapımı hassas silahlarla füze saldırısı düzenledi. İnceleme sırasında Amerikan yapımı 6 adet ATACMS balistik füzenin kullanıldığı kesin bir şekilde tespit edildi" ifadelerine yer verildi.
İki füzenin Pantsir füze savunma sistemleri ile düşürüldüğüne dikkat çeken bakanlık, geriye kalan füzelerin ise elektronik harp sistemleri aracılığı ile saptırıldığını vurguladı.
Açıklamada, düşen parçalardan dolayı personelden yaralananlar olduğu, iki bina ve üç askeri aracın yanı sıra yakındaki otoparkta bulunan sivil araçların da hafif hasar gördüğü kaydedildi.
Kiev’in saldırısının yanıtsız bırakılmayacağına dikkat çekilen açıklamada, “Batılı uzun menzilli silahlarla yapılan bu saldırı yanıtsız kalmayacak, gerekli önlemler alınacaktır” vurgusu yapıldı.
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