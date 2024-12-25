Ukrayna istihbaratından Rus savunma sanayi şirketinin üst yöneticisine suikast girişimi
© Fotoğraf : Rusya Federal Güvenlik ServisiFSB: Donetsk kentindeki bir mahkeme binasına yönelik saldırı girişimi akamete uğratıldı
© Fotoğraf : Rusya Federal Güvenlik Servisi
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Kısa süre önce Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin önde gelen isimlerinden İgor Kirillov'a suikast düzenleyen Kiev rejimi, Rus savunma sanayisinin yetkililerine yönelik girişimlerini sürdürüyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova Bölgesi'nde bir savunma sanayi yetkilisine düzenlenen suikast girişimini önledi.
FSB'den yapılan açıklamaya göre Ukrayna istihbaratı, Moskova Bölgesi'nde Rusya Savunma Bakanlığı'na hizmet veren bir savunma sanayi şirketinin üst yöneticisine terör saldırısı düzenlemeyi planlıyordu.
Rus yöneticinin şahsi aracını el yapımı bombayla havaya uçurmayı düşünen Ukrayna istihbaratının planlarını akamete uğratan FSB, terör saldırısının hazırlanmasında yer alan, 3'ü reşit olmayan 7 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Zanlıların sorguları sırasında suikast girişiminde yer aldıklarını itiraf ettiklerini aktaran FSB, Ukrayna istihbaratının zanlıları mesajlaşma uygulaması üzerinden koordine ettiği bilgisini paylaştı.
FSB'den yapılan açıklamaya göre Ukrayna istihbaratı, Moskova Bölgesi'nde Rusya Savunma Bakanlığı'na hizmet veren bir savunma sanayi şirketinin üst yöneticisine terör saldırısı düzenlemeyi planlıyordu.
Rus yöneticinin şahsi aracını el yapımı bombayla havaya uçurmayı düşünen Ukrayna istihbaratının planlarını akamete uğratan FSB, terör saldırısının hazırlanmasında yer alan, 3'ü reşit olmayan 7 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.
Zanlıların sorguları sırasında suikast girişiminde yer aldıklarını itiraf ettiklerini aktaran FSB, Ukrayna istihbaratının zanlıları mesajlaşma uygulaması üzerinden koordine ettiği bilgisini paylaştı.