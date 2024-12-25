Ukrayna istihbaratından Rus savunma sanayi şirketinin üst yöneticisine suikast girişimi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ciner Medya'nın hisseleri Can Grubu'na satıldı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çarşı davası 12 yıl sonra bitti
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal yardımlar için ayırdığımız rakam 651 milyar liradır'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'ın başarı sebepleri, diğerlerinin başarısızlık şifreleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
ÖSO Kurucusu Komutan: HTŞ ile PKK çatışmaz
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'ABD ve Fransa'nın Suriye'de federatif yapı oluşturmak için çalışmaları var'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
17:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
18:14
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
19:21
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2025 yılı için asgari ücret 22.104 TL olarak belirlendi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: Enflasyonu patlatan işçi sınıfı mıydı da faturayı ona kesiyorsunuz?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Serhan Asker: '22 bin 104 TL ile nasıl geçinileceğine dair reçete verilmesi gerekiyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin 2024 yılındaki en popüler lezzetleri belli oldu !
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Yapay zekayla iş kazalarını önlemek
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/ukrayna-istihbaratindan-rus-savunma-sanayi-sirketinin-ust-yoneticisine-suikast-girisimi-1092013833.html
Ukrayna istihbaratından Rus savunma sanayi şirketinin üst yöneticisine suikast girişimi
Ukrayna istihbaratından Rus savunma sanayi şirketinin üst yöneticisine suikast girişimi
Sputnik Türkiye
Kısa süre önce Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin önde gelen isimlerinden İgor Kirillov'a suikast düzenleyen Kiev rejimi, Rus savunma sanayisinin yetkililerine... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T13:50+0300
2024-12-25T13:50+0300
ukrayna krizi
igor kirillov
ukrayna
kiev
rusya federal güvenlik servisi (fsb)
rusya silahlı kuvvetleri
istihbarat
istihbarat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085965763_5:0:1187:665_1920x0_80_0_0_0f540649b52443e6b0d50cb87c952cca.png
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova Bölgesi'nde bir savunma sanayi yetkilisine düzenlenen suikast girişimini önledi.FSB'den yapılan açıklamaya göre Ukrayna istihbaratı, Moskova Bölgesi'nde Rusya Savunma Bakanlığı'na hizmet veren bir savunma sanayi şirketinin üst yöneticisine terör saldırısı düzenlemeyi planlıyordu.Rus yöneticinin şahsi aracını el yapımı bombayla havaya uçurmayı düşünen Ukrayna istihbaratının planlarını akamete uğratan FSB, terör saldırısının hazırlanmasında yer alan, 3'ü reşit olmayan 7 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.Zanlıların sorguları sırasında suikast girişiminde yer aldıklarını itiraf ettiklerini aktaran FSB, Ukrayna istihbaratının zanlıları mesajlaşma uygulaması üzerinden koordine ettiği bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/kazakistanda-yolcu-ucagi-dustu-1092002971.html
ukrayna
kiev
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/12/1085965763_153:0:1040:665_1920x0_80_0_0_5410ea549a1e7327e745e3fbb6168a8e.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
igor kirillov, ukrayna, kiev, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya silahlı kuvvetleri, istihbarat, istihbarat
igor kirillov, ukrayna, kiev, rusya federal güvenlik servisi (fsb), rusya silahlı kuvvetleri, istihbarat, istihbarat

Ukrayna istihbaratından Rus savunma sanayi şirketinin üst yöneticisine suikast girişimi

13:50 25.12.2024
© Fotoğraf : Rusya Federal Güvenlik ServisiFSB: Donetsk kentindeki bir mahkeme binasına yönelik saldırı girişimi akamete uğratıldı
FSB: Donetsk kentindeki bir mahkeme binasına yönelik saldırı girişimi akamete uğratıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© Fotoğraf : Rusya Federal Güvenlik Servisi
Abone ol
Kısa süre önce Rusya Silahlı Kuvvetleri'nin önde gelen isimlerinden İgor Kirillov'a suikast düzenleyen Kiev rejimi, Rus savunma sanayisinin yetkililerine yönelik girişimlerini sürdürüyor.
Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Moskova Bölgesi'nde bir savunma sanayi yetkilisine düzenlenen suikast girişimini önledi.

FSB'den yapılan açıklamaya göre Ukrayna istihbaratı, Moskova Bölgesi'nde Rusya Savunma Bakanlığı'na hizmet veren bir savunma sanayi şirketinin üst yöneticisine terör saldırısı düzenlemeyi planlıyordu.

Rus yöneticinin şahsi aracını el yapımı bombayla havaya uçurmayı düşünen Ukrayna istihbaratının planlarını akamete uğratan FSB, terör saldırısının hazırlanmasında yer alan, 3'ü reşit olmayan 7 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Zanlıların sorguları sırasında suikast girişiminde yer aldıklarını itiraf ettiklerini aktaran FSB, Ukrayna istihbaratının zanlıları mesajlaşma uygulaması üzerinden koordine ettiği bilgisini paylaştı.
Крушение самолета в Актау - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
DÜNYA
Kazakistan'da yolcu uçağı düştü
10:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала