https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/ukrayna-basini-kievde-patlamalar-duyuluyor-1091994735.html

Ukrayna basını: Kiev'de patlamalar duyuluyor

Ukrayna basını: Kiev'de patlamalar duyuluyor

Sputnik Türkiye

Ukrayna’da yayın yapan Strana.ua gazetesinin haberine göre Kiev'de hava saldırısı alarmının ardından patlamalar meydana geldi. 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T01:19+0300

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Gazete, Telegram kanalından verdiği haberinde ‘Kiev'de patlamalar duyuluyor’ ifadesine yer verdi Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanlığı’nın çevrimiçi haritasında yer alan verilere göre Kiev’de hava saldırısı alarmı devam ediyor. Rus Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna’nın altyapı tesislerine yönelik saldırıları, Kırım Köprüsü’ne düzenlenen terör saldırısından iki gün sonra 10 Ekim'de başlamıştı. Saldırılar enerji, savunma sanayi, askeri komuta ve iletişim tesislerine yapılıyor. O zamandan bu yana hemen her gün Ukrayna’nın bazı bölgeleri veya ülke genelinde hava saldırısı uyarıları yapılıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusunun sivil konutları ve sosyal kuruluş binalarını hedef almadığını defalarca vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/rus-ordusu-donbassta-bir-koyu-daha-ele-gecirdi-bin-480-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi--1091969309.html

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ukrayna, kiev, strana.ua, telegram, hava saldırısı, alarm, patlama, kırım köprüsü, dmitriy peskov