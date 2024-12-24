https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/rus-ordusu-donbassta-bir-koyu-daha-ele-gecirdi-bin-480-ukraynali-asker-etkisiz-hale-getirildi--1091969309.html
Rus ordusu Donbass’ta bir köyü daha ele geçirdi: bin 480 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Rus ordusu Donbass’ta bir köyü daha ele geçirdi: bin 480 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Donbass'taki yeni bölgelerde bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı ve bin 480 Ukraynalı... 24.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-24T13:01+0300
2024-12-24T13:01+0300
2024-12-24T13:08+0300
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Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel verileri paylaştı.Açıklamaya göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam etti. Ukrayna ordusu 40 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumu iyileştirdi ve üç karşı saldırıyı bastırdı. Düşman güçlerin 380 kadar askeri etkisiz hale getirildi.‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 250 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve 1o karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 585 asker, bir tank ve biri ABD yapımı M113 olmak üzere dört zırhlı savaş aracı kaybetti.‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşmanın 160 askeri etkisiz hale getirildi.‘Dnepr’ Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı 65 asker oldu.Ukrayna’nın 146 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, mühimmat ve İHA depoları ile Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 65 insansız hava aracını engelledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241224/rus-askerler-polonyali-militanlari-gafil-avladi-cay-iciyorlardi-1091950420.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, harkov, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı, iha
rusya, rusya savunma bakanlığı, rusya silahlı kuvvetleri, rus ordusu, ukrayna, donbass, harkov, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, himars, insansız hava aracı, iha
Rus ordusu Donbass’ta bir köyü daha ele geçirdi: bin 480 Ukraynalı asker etkisiz hale getirildi
13:01 24.12.2024 (güncellendi: 13:08 24.12.2024)
Özel askeri harekata tüm kararlılığıyla devam eden Rus ordusu, Donbass'taki yeni bölgelerde bir yerleşim biriminde daha kontrolü sağladı ve bin 480 Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass'ta devam eden özel askeri operasyona ilişkin güncel verileri paylaştı.
Açıklamaya göre, ‘Sever’ (Kuzey) Askeri Grubu, Harkov istikametinde aktif eylemlerine devam etti. Ukrayna ordusu 40 kadar asker ve iki zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Zapad’ (Batı) Askeri Grubu birlikleri taktik konumu iyileştirdi ve üç karşı saldırıyı bastırdı. Düşman güçlerin 380 kadar askeri etkisiz hale getirildi.
‘Yug’ (Güney) Askeri Grubu, cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan Ukrayna ordusunun kaybı 250 asker ve bir zırhlı savaş aracı oldu.
‘Tsentr’ (Merkez) Askeri Grubu düşman savunmasının derinliklerine ilerlemeye devam etti ve 1o karşı saldırıyı püskürttü. Ukrayna ordusu 585 asker, bir tank ve biri ABD yapımı M113 olmak üzere dört zırhlı savaş aracı kaybetti.
‘Vostok’ (Doğu) Askeri Grubu daha avantajlı hatlara ulaştı. Bir karşı saldırısı akamete uğratılan düşmanın 160 askeri etkisiz hale getirildi.
‘Dnepr’ Askeri Grubu cephenin ilerisindeki konumunu iyileştirdi. Ukrayna ordusunun kaybı 65 asker oldu.
Ukrayna’nın 146 noktasına savaş uçakları, insansız hava araçları ve füzelerle düzenlenen grup saldırı sonucu Ukrayna hava üslerinin altyapısı, mühimmat ve İHA depoları ile Ukrayna ordusunun asker ve teçhizatın yoğun olduğu yerler imha edildi.
Rus hava savunma güçleri, Ukrayna ordusunun dört adet ABD yapımı HIMARS füzesi ve 65 insansız hava aracını engelledi.