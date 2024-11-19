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Sular 50 metre çekildi: Yağış azlığı nedeniyle Ula Göleti'nde ciddi kuraklık
Sular 50 metre çekildi: Yağış azlığı nedeniyle Ula Göleti'nde ciddi kuraklık
Sputnik Türkiye
Ula Göleti'nde yağışların azlığı sebebiyle suların yaklaşık 50 metre çekilmesiyle gölde adacıklar oluştuğu kaydedildi. Uzmanlar kuraklığın etkilerinin daha... 19.11.2024, Sputnik Türkiye
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2024-11-19T22:55+0300
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Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Ula Göleti'nde yağışların azlığı sebebiyle sular yaklaşık 50 metre çekildi. Suların çekilmesiyle gölde adacıklar oluştuğu kaydedildi.Uzmanlar, Ula Göleti'nde suların çekilmesiyle ilgili açıklamalarında bölgede bulunan barajların büyük bölümünün kuraklık sebebiyle dip seviyeleri gördüğünü söyledi.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, konu hakkında verdiği röportajda, "Bölgede hafta sonu oluşan yağışlar kentsel alanlarda su baskınlarına yol açarken sezonun ilk yağışı olması nedeniyle zemin neminin bir miktar artmasına yol açtı. Ancak baraj seviyelerinin yükselmesine yol açacak ciddi bir yağış söz konusu olmadı" dedi.'Bölgedeki birçok baraj ve gölet şu an su alınamaz durumda'Kış aylarında yağması beklenen yağışlarla sus seviyelerinin bir miktar yükselmesini beklediklerini açıklayan Özçelik, "Bölgedeki birçok baraj ve gölet şu an su alınamaz durumda. Tedbir alınmazsa sadece içme suyu değil sulama ve enerji temini noktasında da zorluklar yaşanabilir" şeklinde konuştu.Özçelik, bahar yağışlarının düşük olması ve kuraklığın gelecek yıl da etkisini sürdürmesi durumunda kuraklığın etkilerini daha fazla hissetme riskinin bulunacağını ifade etti.
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ula göleti, kuraklık, baraj su seviyesi
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Sular 50 metre çekildi: Yağış azlığı nedeniyle Ula Göleti'nde ciddi kuraklık

22:55 19.11.2024
© AA / Durmuş GençMuğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığı nedeniyle Ula Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi. Etrafı çam ağaçlarıyla kaplı florası zengin gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanları dolayısıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki gölete gelenler, suların kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildiğini gördü. Suların çekildiği alan ve oluşan adacıklar dronla görüntülendi. ( Durmuş Genç - Anadolu Ajansı )
Muğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığı nedeniyle Ula Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi. Etrafı çam ağaçlarıyla kaplı florası zengin gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanları dolayısıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki gölete gelenler, suların kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildiğini gördü. Suların çekildiği alan ve oluşan adacıklar dronla görüntülendi. ( Durmuş Genç - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
© AA / Durmuş Genç
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Ula Göleti'nde yağışların azlığı sebebiyle suların yaklaşık 50 metre çekilmesiyle gölde adacıklar oluştuğu kaydedildi. Uzmanlar kuraklığın etkilerinin daha fazla hissedilmesi riskinin bulunduğunu söyledi.
Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Ula Göleti'nde yağışların azlığı sebebiyle sular yaklaşık 50 metre çekildi. Suların çekilmesiyle gölde adacıklar oluştuğu kaydedildi.
Uzmanlar, Ula Göleti'nde suların çekilmesiyle ilgili açıklamalarında bölgede bulunan barajların büyük bölümünün kuraklık sebebiyle dip seviyeleri gördüğünü söyledi.
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, konu hakkında verdiği röportajda, "Bölgede hafta sonu oluşan yağışlar kentsel alanlarda su baskınlarına yol açarken sezonun ilk yağışı olması nedeniyle zemin neminin bir miktar artmasına yol açtı. Ancak baraj seviyelerinin yükselmesine yol açacak ciddi bir yağış söz konusu olmadı" dedi.

'Bölgedeki birçok baraj ve gölet şu an su alınamaz durumda'

Kış aylarında yağması beklenen yağışlarla sus seviyelerinin bir miktar yükselmesini beklediklerini açıklayan Özçelik, "Bölgedeki birçok baraj ve gölet şu an su alınamaz durumda. Tedbir alınmazsa sadece içme suyu değil sulama ve enerji temini noktasında da zorluklar yaşanabilir" şeklinde konuştu.
Özçelik, bahar yağışlarının düşük olması ve kuraklığın gelecek yıl da etkisini sürdürmesi durumunda kuraklığın etkilerini daha fazla hissetme riskinin bulunacağını ifade etti.
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