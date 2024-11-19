https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/sular-50-metre-cekildi-yagis-azligi-nedeniyle-ula-goletinde-ciddi-kuraklik-1090578538.html

Sular 50 metre çekildi: Yağış azlığı nedeniyle Ula Göleti'nde ciddi kuraklık

Sular 50 metre çekildi: Yağış azlığı nedeniyle Ula Göleti'nde ciddi kuraklık

Sputnik Türkiye

Ula Göleti'nde yağışların azlığı sebebiyle suların yaklaşık 50 metre çekilmesiyle gölde adacıklar oluştuğu kaydedildi. Uzmanlar kuraklığın etkilerinin daha... 19.11.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

muğla

kuraklık

göl

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baraj gölü

yağış

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Muğla'nın Ula ilçesinde bulunan Ula Göleti'nde yağışların azlığı sebebiyle sular yaklaşık 50 metre çekildi. Suların çekilmesiyle gölde adacıklar oluştuğu kaydedildi.Uzmanlar, Ula Göleti'nde suların çekilmesiyle ilgili açıklamalarında bölgede bulunan barajların büyük bölümünün kuraklık sebebiyle dip seviyeleri gördüğünü söyledi.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik, konu hakkında verdiği röportajda, "Bölgede hafta sonu oluşan yağışlar kentsel alanlarda su baskınlarına yol açarken sezonun ilk yağışı olması nedeniyle zemin neminin bir miktar artmasına yol açtı. Ancak baraj seviyelerinin yükselmesine yol açacak ciddi bir yağış söz konusu olmadı" dedi.'Bölgedeki birçok baraj ve gölet şu an su alınamaz durumda'Kış aylarında yağması beklenen yağışlarla sus seviyelerinin bir miktar yükselmesini beklediklerini açıklayan Özçelik, "Bölgedeki birçok baraj ve gölet şu an su alınamaz durumda. Tedbir alınmazsa sadece içme suyu değil sulama ve enerji temini noktasında da zorluklar yaşanabilir" şeklinde konuştu.Özçelik, bahar yağışlarının düşük olması ve kuraklığın gelecek yıl da etkisini sürdürmesi durumunda kuraklığın etkilerini daha fazla hissetme riskinin bulunacağını ifade etti.

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ula göleti, kuraklık, baraj su seviyesi