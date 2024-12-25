https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/teknolojiye-aldiris-etmeyen-berber-halen-ilk-makineleriyle-tiras-yapiyor-1091995721.html

Teknolojiye aldırış etmeyen berber: Halen ilk makineleriyle tıraş yapıyor

Teknolojiye aldırış etmeyen berber: Halen ilk makineleriyle tıraş yapıyor

Sputnik Türkiye

62 yıldır berberlik mesleğini sürdüren 82 yaşındaki Hikmet Ertane, ilk makineleriyle de halen tıraş yaptığını söyleyerek "Biz berberlik yapıyoruz, kuaförlük... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T02:49+0300

2024-12-25T02:49+0300

2024-12-25T02:49+0300

yaşam

berber

kuaför

makina

teknoloji

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Niğde'nin Bor ilçesinde, 20 yaşında çırak olarak başladığı berberlik mesleğini 62 yıldır sürdüren 82 yaşındaki Hikmet Ertane, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini büyük bir tutkuyla yapmaya devam ediyor. Ertane, "60 yıllık müşterilerim var" diyerek, ilk makineleriyle de halen tıraş yaptığını söyledi.Mesleğinin ilk yıllarında kullandığı aletlerle hala hizmet veren Ertane, müşterilerinin eski bir berber olduğu için kendisini tercih ettiğini ifade ederek, "Biz berberlik yapıyoruz, kuaförlük değil" dedi. Ertane, uzun yıllar boyunca sağlık sorunlarıyla mücadele etmeden çalışmasının sırrını ise sürekli olarak çalışmakla açıkladı. Evde oturmayı sevmediğini ifade eden Ertane, "82 yaşındayım ve 62 yıldır bu işi yapıyorum. Sağlığımı devamlı çalışmaya borçluyum" şeklinde konuştu.'Biz eski berberiz, onlar kuaför'Hikmet Ertane, dükkanında yıllardır kendisini tercih eden müşterilerinin fotoğraflarını da biriktiriyor. Genç berberlere tavsiyelerde bulunan Ertane, "Yeni nesil berberler kayışa ustura çalmasını bilmez. Biz eski berberiz, onlar kuaför. Eski makinelerim var, elektrikler gittiğinde onları kullanıyorum. Yeni kuaförlerde o makineler yok" dedi. Dört çırak yetiştirdiğini ve hepsinin dükkan açtığını belirten Ertane, şu an yalnız kaldığını ancak gençlere sanat öğrenmeleri ve çok çalışmaları gerektiğini vurguladı. "Gençlere tavsiyem çok çalışsınlar ve sanat öğrensinler" şeklinde konuştu.

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berber, kuaför, makina, teknoloji